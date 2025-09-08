به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فاطمه مهاجرانی با اشاره به دیدار روز گذشته اعضای هیئت دولت با رهبری انقلاب و تاکید ایشان بر اهمیت تقویت مؤلفههای قدرت و عزت ملی در شرایط کنونی کشور و راهکارهای دولت برای تحقق این امر، اظهار کرد: دیروز توفیقی شد که در خدمت رهبری انقلاب باشم. همانطور که حدیثی از امام علی (ع) با این مضمون که «خداوند انجام امور را از تو خواسته و آنان را وسیله آزمایش تو قرار داده»، نشست را مزین کرده بود، فضای برگزاری جلسه هم ارائه گزارشها درباره خدمترسانی دولت به مردم بود.
وی افزود: دال مرکزی بیانات رهبری انقلاب در این نشست توجه به مردم و مشکلات اقتصادی آنان، توجه به مؤلفههای قدرت ملی و حفظ و ارتقای آنها و توجه ویژه به تولید داخلی و حمایت ایشان از کوچکسازی و چابکسازی دولت بود.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هر اقدامی از سوی هیئت وزیران در این زمینه میتواند به روایتی از قدرت ملی برای حل مشکلات بدل شود، اظهار کرد: بخشهای مختلف دولت با عملکرد مناسب و بههنگام جهت حل مشکلات مردم و توجه به توصیههای رهبری انقلاب در زمینه افزایش رضایتمندی جامعه، مولفههای قدرت و عزت ملی را در شرایط کنونی کشور تقویت خواهند کرد.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی در زمینه تأکید رهبری انقلاب بر مسئله معیشت مردم و مهمترین چالشهای دولت در بازار کالاها و خدمات و برنامهریزی برای ایجاد انضباط بیشتر در بازار، گفت: آمادهسازی بههنگام کالاهای مورد نیاز و مصرفی مردم در بخشهایی که نیازمند خریداری است و تولید و تامین سایر کالاها در داخل کشور با برنامهریزی دقیق و منطبق با نیازهای کشور، اولین راهکار دولت در این زمینه است.
وی ادامه داد: دولت در راهکار دوم با تقویت عملکرد نظارتی ستاد تنظیم بازار که بهصورت جدی موضوع انضباطبخشی هرچه بیشتر به بازار را در دستور کار دارد و با اتاق اصناف کشور و سازمان تعزیرات نیز همکاری و تعاملاتی مثبت برای تکمیل رویکرد نظارتی و مقابله با گرانفروشی یا موارد احتمالی احتکار، دنبال میکند، تلاش خواهد کرد چالشهای اصلی در بازار کالا و خدمات را تا حد معنادار کاهش دهد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره بهرهگیری از فرصت اجماعسازی امروز برای پیشبرد کارهای مهم کشور باتوجه به تاکید رهبری انقلاب نسبت به وجود همگرایی میان روسای قوا، گفت: قوای سهگانه عملاً در حکم سه موتور پیشران کشور هستند که هرزمان همسو باشند و توان اجماعسازی را میان خود تقویت کنند، مسائل فراوانی را حل و فصل خواهند کرد. در این مسیر تاکید دولت بر بهرهگیری تمام و کمال از ظرفیت اجماعسازی برای حل مسائل کشور با همکاری سایر قواست و البته برای تحقق این امر نیازمند همسطحشدن اولویتها و فوریتها برای حل مسائل میان قوای سهگانه است؛ دولت بر تحقق این امر تاکید دارد و برای رسیدن به همین نقطه تلاش میکند.
مهاجرانی با اشاره به تاکید رهبری انقلاب برای غلبه فضای کار، تلاش و امید بر حالت نه جنگ، نه صلح و برنامهریزی دولت برای پیشبرد این دیدگاه در مدیریت کشور، یادآور شد: در اینکه رژیم صهیونیستی پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه به دنبال حمله به اقتصاد کشور و امید مردم است، تردیدی وجود ندارد. مهمترین رویکرد در این زمینه تشویق مردم به بازگشت به زندگی عادی و تلاش برای هموارسازی فضای کار و تلاش در جامعه و جلوهگری آن است. وقتی بتوان با کمک مردم و همراهی آنان و تلاشهای دولت برای حمایت از بخش تولید، خدمات و صنایع کشور، فضای کار و تلاش را دوباره بر کشور حاکم کرد، قطعاً دشمنان ایران در تحقق اهداف ناکام خواهند ماند.
