اوستون اورونوف بازیکن ویژه ایران - ازبکستان

به گزارش تابناک به نقل از فوتبال ۳۶۰؛ تیمهای ملی ازبکستان و ایران امشب (دوشنبه) از ساعت ۱۸ در ورزشگاه المپیک تاشکند به مصاف هم خواهند رفت و برگزارکننده مسابقه فینال کافا ۲۰۲۵ هستند؛ آنهم در شرایطیکه حدود ۲ سال قبل، اولین دوره تورنمنت کافایِ بزرگسالان هم در حالی به پایان رسید که این ۲ تیم به فینال رسیدند که در آن مقطع، تیم ایران توانست بردی یکگله را بهدست آورد و قهرمان شود، اما حالا در مقطع فعلی، ملیپوشان فوتبال ایران در شرایطی به دنبال دفاع از قهرمانیشان هستند که ازبکها میخواهند در خاکِ کشور خود انتقام گیرند.
۲ تیم برای ششمینبار در فاصله کمتر از ۳ سال اخیر قرار است به مصاف هم بروند و نبردهای اخیرشان جذاب و نزدیک بوده است. همین مسئله در کنار نمایش پرنوسان ملیپوشان برابر تاجیکستان مزید بر علت شده تا بختواقبال تیم ایران در مسیر قهرمانی بیحرفوحدیث در کافا نسبت به دوره قبلی کمتر شده باشد. در این بین، مسابقه امشب چهرههای ویژهای را هم در دلِ خود گنجانده که میتوان به اوتکیر یوسوپوف، عادلجان خامروبکوف و اوستون اورونوف به عنوان ۳ بازیکن ازبکستانی شاغل در فوتبال ایران اشاره داشت که در این بین تقابل اورونوف و بازیکنان ایرانی بیش از همه جالبتوجه خواهد بود.
اورونوف راه دروازه ایران را بلد است
ستاره خوشتکنیک و ۲۴ ساله که همواره مصدومیت او را از روزهای اوج دور میکند و سد راه درخشش این بازیکن میشود، در شرایطی به اردوی تیم ملی ازبکستان اضافه شد که در اردوی پرسپولیس، تحت مراقبتهای ویژه پزشکی کارش را دنبال میکرد تا از تکرار مصدومیتهای قبلی جلوگیری شود. او در ۳ بازی قبلی ازبکستان در کافا ۲۰۲۵ به عنوان یار جانشین وارد زمین شد، اما به نظر میرسد که با توجه به حساسیت نبرد ازبکستان - ایران، اوستون اورونوف یکی از ۱۱ مرد ترکیب اصلی ازبکها باشد و از ابتدا در ترکیب این تیم به میدان برود.
اورونوف در شرایطی به دنبال درخشش برابر تیم ایران است که اولین مواجهه او با تیم ملی در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۳ بود که نتوانست گل بزند. حدود ۵ ماه بعد از آن مسابقه، اورونوف برابر تیم ملی هم گل زد و هم گل ساخت و در ۳ رویارویی بعدی ازبکستان - ایران هم حدود ۱۰۰ دقیقه فرصت بازی بهدست آورد که در این بین باید اشاره داشت که یک مسابقه را به دلیل مصدومیت از دست داد. با این اوصاف او در شرایطی پا به جدال امشب میگذارد که در کارنامهاش تجربه انجام ۴ بازی برابر ایران و ثبت یک گل و پاس گل را دارد.
اورونوف و چهرههای پرسپولیسی تیم ملی ایران؛ چه نبرد جذابی!
پیام نیازمند در کنار محمدحسین کنعانیزادگان و علی علیپور، پرسپولیسیهای حاضر در اردوی تیم ملی هستند که از این جمع احتمالاً نیازمند و کنعانیزادگان در ترکیب اصلی ایران در جدال امشب قرار خواهند گرفت. بیشک درخشش مواجهه اورونوف و با ۲ عنصر ساختار دفاعی پرسپولیس خود میتواند حساسیت مضاعفی به مسابقه امشب بدهد و تلاش اوستون برای درخشش برابر همبازیان باشگاهیاش میتواند صحنههای جالبتوجهی را رقم بزند.
اورونوف همچنین میتواند با رامین رضاییان هم که احتمالاً امشب دفاع راست تیم ملی ایران خواهد بود، پیکارهای جالبتوجهی داشته باشد. آنچه مشخص است اینکه ستاره ۲۴ ساله یکی از امیدهای اصلی گلزنی ازبکها در مسابقه امشب است و باید دید در فینال کافا ۲۰۲۵، او میتواند آمار خود برابر تیم ملی ایران را بهبود بخشد و به شمار گلها و یا پاس گلهایش برابر ایران بیفزاید یا همبازیان او در پرسپولیس سد راه درخشش این ستاره خوشتکنیک خواهند شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید