En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اوستون اورونوف بازیکن ویژه ایران - ازبکستان

بدون‌تردید یکی از چهره‌های ویژه مسابقه فینال کافا ۲۰۲۵، اوستون اورونوف است.
کد خبر: ۱۳۲۷۳۰۸
| |
451 بازدید
اوستون اورونوف بازیکن ویژه ایران - ازبکستان

به گزارش تابناک به نقل از فوتبال ۳۶۰؛ تیم‌های ملی ازبکستان و ایران امشب (دوشنبه) از ساعت ۱۸ در ورزشگاه المپیک تاشکند به مصاف هم خواهند رفت و برگزارکننده مسابقه فینال کافا ۲۰۲۵ هستند؛ آن‌هم در شرایطی‌که حدود ۲ سال قبل، اولین دوره تورنمنت کافایِ بزرگسالان هم در حالی به پایان رسید که این ۲ تیم به فینال رسیدند که در آن مقطع، تیم ایران توانست بردی یک‌گله را به‌دست آورد و قهرمان شود، اما حالا در مقطع فعلی، ملی‌پوشان فوتبال ایران در شرایطی به دنبال دفاع از قهرمانی‌شان هستند که ازبک‌ها می‌خواهند در خاکِ کشور خود انتقام گیرند.

۲ تیم برای ششمین‌بار در فاصله کمتر از ۳ سال اخیر قرار است به مصاف هم بروند و نبرد‌های اخیرشان جذاب و نزدیک بوده است. همین مسئله در کنار نمایش پرنوسان ملی‌پوشان برابر تاجیکستان مزید بر علت شده تا بخت‌واقبال تیم ایران در مسیر قهرمانی بی‌حرف‌وحدیث در کافا نسبت به دوره قبلی کمتر شده باشد. در این بین، مسابقه امشب چهره‌های ویژه‌ای را هم در دلِ خود گنجانده که می‌توان به اوتکیر یوسوپوف، عادل‌جان خامروبکوف و اوستون اورونوف به عنوان ۳ بازیکن ازبکستانی شاغل در فوتبال ایران اشاره داشت که در این بین تقابل اورونوف و بازیکنان ایرانی بیش از همه جالب‌توجه خواهد بود.

اورونوف راه دروازه ایران را بلد است

ستاره خوش‌تکنیک و ۲۴ ساله که همواره مصدومیت او را از روز‌های اوج دور می‌کند و سد راه درخشش این بازیکن می‌شود، در شرایطی به اردوی تیم ملی ازبکستان اضافه شد که در اردوی پرسپولیس، تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی کارش را دنبال می‌کرد تا از تکرار مصدومیت‌های قبلی جلوگیری شود. او در ۳ بازی قبلی ازبکستان در کافا ۲۰۲۵ به عنوان یار جانشین وارد زمین شد، اما به نظر می‌رسد که با توجه به حساسیت نبرد ازبکستان - ایران، اوستون اورونوف یکی از ۱۱ مرد ترکیب اصلی ازبک‌ها باشد و از ابتدا در ترکیب این تیم به میدان برود.

اورونوف در شرایطی به دنبال درخشش برابر تیم ایران است که اولین مواجهه او با تیم ملی در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۳ بود که نتوانست گل بزند. حدود ۵ ماه بعد از آن مسابقه، اورونوف برابر تیم ملی هم گل زد و هم گل ساخت و در ۳ رویارویی بعدی ازبکستان - ایران هم حدود ۱۰۰ دقیقه فرصت بازی به‌دست آورد که در این بین باید اشاره داشت که یک مسابقه را به دلیل مصدومیت از دست داد. با این اوصاف او در شرایطی پا به جدال امشب می‌گذارد که در کارنامه‌اش تجربه انجام ۴ بازی برابر ایران و ثبت یک گل و پاس گل را دارد.

اورونوف و چهره‌های پرسپولیسی تیم ملی ایران؛ چه نبرد جذابی!

پیام نیازمند در کنار محمدحسین کنعانی‌زادگان و علی علیپور، پرسپولیسی‌های حاضر در اردوی تیم ملی هستند که از این جمع احتمالاً نیازمند و کنعانی‌زادگان در ترکیب اصلی ایران در جدال امشب قرار خواهند گرفت. بی‌شک درخشش مواجهه اورونوف و با ۲ عنصر ساختار دفاعی پرسپولیس خود می‌تواند حساسیت مضاعفی به مسابقه امشب بدهد و تلاش اوستون برای درخشش برابر همبازیان باشگاهی‌اش می‌تواند صحنه‌های جالب‌توجهی را رقم بزند.

اورونوف همچنین می‌تواند با رامین رضاییان هم که احتمالاً امشب دفاع راست تیم ملی ایران خواهد بود، پیکار‌های جالب‌توجهی داشته باشد. آنچه مشخص است اینکه ستاره ۲۴ ساله یکی از امید‌های اصلی گلزنی ازبک‌ها در مسابقه امشب است و باید دید در فینال کافا ۲۰۲۵، او می‌تواند آمار خود برابر تیم ملی ایران را بهبود بخشد و به شمار گل‌ها و یا پاس گل‌هایش برابر ایران بیفزاید یا همبازیان او در پرسپولیس سد راه درخشش این ستاره خوش‌تکنیک خواهند شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اورونوف کافا فینال
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پوستر فدراسیون فوتبال برای دیدار فینال
عکس یادگاری قلعه‌نویی و نیازمند با جام قهرمانی کافا
نیازمند: داور هم‌ مثل من اشتباه داشت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۸ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۶ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZIC
tabnak.ir/005ZIC