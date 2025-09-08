خبر خوب از وین؛ پیشرفت در مذاکرات ایران و آژانس

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست فصلی شورای حکام آژانس که امروز در وین آغاز شده و تا جمعه ۱۲ سپتامبر ادامه خواهد داشت، گفت که «در ارتباط با ایران پیشرفت حاصل شده است و امیدواریم طی روزهای آتی به نتیجه موفقیتآمیزی برای ازسرگیری همکاریهایمان با ایران برسیم.»
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ایران به دلیل عمل نکردن «رافائل گروسی» به وظایف قانونیاش در حفاظت از تاسیسات اتمی صلحآمیز ایران در تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا به این تاسیسات که تحت پوشش توافق پادمانی با آژانس قرار داشت، همچنین گزارش فنی جانبدارانه او درباره برنامه هستهای ایران-گزارشی که تهران آن را زمینهسازی این تجاوزگری میداند، همکاری خود با آژانس را به تعلیق درآورد.
اگرچه سطحی از گفتوگوهای فنی میان ایران و آژانس در جریان است و تهران اعلام کرده در حال بررسی شکل همکاری با آژانس پس از تحولات اخیر است.
بازرسان آژانس طی چند روز اخیر برای نظارت بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به ایران سفر کردند.
