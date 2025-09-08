En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اظهارات عجیب یک نماینده تندرو درباره عراقچی!

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نقض حقوق ایران در چارچوب معاهده NPT، نسبت به هرگونه توافق خارج از مصوبات قانونی مجلس هشدار داد و تأکید کرد که هرگونه اقدام خلاف قانون مسئولین در مذاکرات هسته‌ای با پیگرد قضایی همراه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۸۶
| |
1215 بازدید
|
۳

اظهارات عجیب یک نماینده تندرو درباره عراقچی!

حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق خود در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به تعهدات و حقوق ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) گفت: ملت ایران و همکاران گرامی مستحضر هستند که ما سالیان سال است عضو این معاهده هستیم. تکلیفی را پذیرفته‌ایم که بمب هسته‌ای نداشته باشیم و تاکنون هم به سمت تولید آن نرفته‌ایم. این موضوع روشن است، اما در مقابل دو حق برای ما قائل شد، حقوقی که در این معاهده برای ما پیش‌بینی شده به هیچ عنوان اجرا نشده است.

به گزارش تابناک؛ وی افزود: طرف‌های مقابل متعهد بودند نیروی انسانی ما را برای انرژی صلح‌آمیز آموزش دهند و تجهیزات لازم را در اختیارمان بگذارند؛ آیا این کار را انجام دادند؟ نه. نه تنها چنین حقی به ما داده نشد بلکه هم دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کردند و هم مراکز هسته‌ای نطنز، اصفهان و فردو را بمباران کردند. این اقدامات توسط دو قدرت هسته ای انجام شد که خودشان هیچ التزامی به این معاهده ندارند.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: مجلس برای صیانت از حقوق ملت ایران قانونی را تحت عنوان الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس تصویب کرد. در این قانون آمده است که اگر طرف مقابل امنیت دانشمندان ما و مراکز هسته‌ای کشور را تضمین کرد، دولت می‌تواند برخی همکاری‌ها را انجام دهد، آن هم مشروط به گزارش سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی. اما آیا چنین گزارش و اطمینانی داده شده است یا خیر؟ همچنین باید بررسی و اطمینان حاصل شود که آیا شورای عالی امنیت ملی این گزارش را بررسی کرده است و یا خیر؟از این رو این موضوع مشخص نیست.

نماینده مردم شاهین‌شهر در ادامه با اشاره به اخبار منتشر شده درباره سفر احتمالی سید عباس عراقچی به مصر گفت: اخیراً شنیده‌ایم در جریان این سفر متنی آماده شده که حقوق ملت ایران را تأمین نمی‌کند. در این متن، از جمله در بند ۵، آمده که ایران باید به آژانس گزارش دهد مراکزی که بمباران شده چه وضعیتی دارند؛ این مسئله با حقوق ملت ایران همخوانی ندارد. یا در بند ۶ گفته شده بازرسان آژانس ـ که در واقع جاسوسان هستند ـ دوباره بیایند و پرسشنامه پر کنند، آن هم از مراکزی که خود آنها بمباران کردند. همچنین از ما خواسته‌اند آدرس دقیق نگهداری مواد هسته‌ای را ارائه دهیم و این بدین معناست اگر تاکنون این مراکز را بمباران نکرده‌اند، بتوانند هدف قرار دهند. این موارد خلاف حقوق ملت ایران است.


 وی تصریح کرد: همچنین در بندهای دهم و یازدهم این متن نیز امتیازات یک‌طرفه به طرف مقابل داده شده است. بنده به آقای عراقچی هشدار می‌دهم؛ اگر فراتر از چارچوب قانونی مجلس عمل کنید، علاوه بر برکناری، به دستگاه قضایی معرفی خواهید شد. شما حق ندارید حقوق ملت ایران را اینگونه واگذار کنید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حاجی دلیگانی نماینده مجلس عباس عراقچی استعفا تهدید عراقچی خبر فوری
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حاجی دلیگانی: مولدسازی کار درستی نیست
رنجبران؛ مشاور عراقچی استعفا داد
تأکید یک نماینده بر مشارکت حداکثری در انتخابات
فهرست اساتید اخراجی جعلی است
اعتراف صریح نماینده تندرو مجلس درباره استعفای ظریف!
نماینده مجلس: بودجه ناقص را نمی‌توان اعلام وصول کرد
زاکانی: ناسزاها را به جان خریدم تا خدمت کنم
هشدار عضو هیات رئیسه مجلس به دولت
استعفای «الیاس نادران» از نمایندگی مجلس
حاجی دلیگانی: باید وزارتخانه امر به معروف تشکیل دهیم
سطح معیشت ائمه جمعه و طلاب چگونه است؟
استعفای قاضی زاده هاشمی از نمایندگی مجلس
مشکل مرغ در کشور تا یک ماه آینده برطرف می‌شود
یک نماینده مجلس استعفا داد
استعفای نماینده مجلس انگلیس به‌دلیل رسوایی اخلاقی
حاجی‌دلیگانی: ۶۰ ماده به لایحه «حجاب» اضافه کردیم
انتقاد یک نماینده از تعطیلات تابستانی مجلس
واکنش یک نماینده به افزایش سرقت تلفن همراه
تقاضای تمدید برنامه ششم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده
استعفای ۳ نماینده پارلمان لبنان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
4
پاسخ
جالبه ایشون از برنامه ورا خبر دارن
مسیح
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
4
0
پاسخ
عراقچی باید برکنار شود.کاری از دستش برنمیاد
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
جوش نزن فشارت میره بالا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۵ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۳ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZHq
tabnak.ir/005ZHq