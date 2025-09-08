ترامپ آمد، آلکاراس با تاخیر شماره یک تنیس جهان شد

اعجوبه ۲۲ ساله اسپانیایی با غلبه بر رقیب ایتالیایی خود به ششمین قهرمانی گرند اسلم رسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در دیدار پایانی آخرین گرند اسلم فصل در شهر نیویورک که به دلیل حضور دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا و تدابیر شدید امنیتی با تأخیر ۴۵ دقیقه‌ای همراه شد، این آلکاراس اسپانیایی بود که بازی را طوفانی آغاز کرد و ست اول را ۶-۲ از مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها برد.

در ست دوم سینر عملکرد بهتری داشت و با پیروزی ۶-۳ توانست کار را به تساوی بکشاند. اما در ادامه آلکاراس بار دیگر برتری خود را به رخ کشید و در دو ست بعدی با نتایج ۶-۱ و ۶-۴ به پیروزی رسید تا علاوه بر انتقام شکست ویمبلدون، پس از سه سال بار دیگر بر جام چهارمین گرند اسلم فصل بوسه بزند.

این قهرمانی ششمین جام گرند اسلم را برای اعجوبه اسپانیایی به ارمغان آورد تا او با ۲۲ سال و ۱۲۵ روز سن به دومین بازیکن جوان (بعد از بیورن بورگ با ۲۲ سال و ۳۲ روز سن در سال ۱۹۷۸) در دوران مدرن تنیس تبدیل شود که به چنین افتخاری دست می‌یابد.

کارلوس آلکاراس با فتح اوپن آمریکا به چهارمین مرد در تاریخ تنیس تبدیل شد که حداقل دو عنوان قهرمانی در سه زمین مختلف (هارد، خاک و چمن) مسابقات گرند اسلم کسب کرده است؛ اوپن فرانسه( ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵)، ویمبلدون( ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴) و اوپن آمریکا( ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵).

فتح این گرنداسلم یک دستاورد دیگر هم برای آلکاراس به همراه داشت و او با پایان دادن به صدرنشینی ۶۵ هفته‌ای سینر، برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ به جایگاه نخست رده‌بندی رسید.

آلکاراس درحالی به بیست‌وسومین جام دوران حرفه‌ای خود رسید، که این سومین فینال پیاپی گرند اسلم در فصل جاری بود که آلکاراس و سینر مقابل هم قرار گرفتند. دو ستاره نسل جدید دنیای تنیس امسال نیز این جام‌های چهارگانه را میان خود تقسیم کردند؛ سینر در اوپن استرالیا و ویمبلدون قهرمان شد و آلکاراس اوپن فرانسه و آمریکا را فتح کرد. سینر هم‌چنین نتوانست به طلسم دفاع از قهرمانی در نیویورک پایان دهد تا هم‌چنان راجر فدرر سوئیسی (۲۰۰۸) آخرین بازیکنی باشد که موفق به انجام کار شده است.

رده‌بندی ۱۰ تنیس‌باز برتر مرد جهان پس از اوپن آمریکا