En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی با ۹ ویژگی امنیتی رونمایی شد

ایران‌چک پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰) ریالی جدید با طرح بارگاه حضرت امام رضا (ع) (سری سوم) از تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۷۴
| |
535 بازدید
|
۶

ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی با ۹ ویژگی امنیتی رونمایی شد

بانک مرکزی ویژگی‌های امنیتی ایران چک‌های جدید ۵۰ هزار تومانی را که از ۲۸ مردادماه منتشر شده را اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ایران چک 500،000 ریالی طرح بارگاه حضرت امام رضا (ع) (سری سوم) با ویژگی‌های امنیتی به شرح زیر چاپ شده است:

1- نخ امنیتی پنجره‌ای با رنگ متغیر متحرک

این نخ دارای پوشش ویژه‌ای است که با تغییر زاویه دید، رنگ آن از طلایی به سبز تغییر می‌کند. همچنین بر روی آن، تصویر نقشه ایران و عبارت لاتین I.R.IRAN درج شده است.

 2- تصویر مکمل

قسمتی از عدد 50 در رو و قسمتی دیگر از آن در پشت ایران‌چک چاپ شده است که در مقابل نور یکدیگر را تکمیل می‌کنند و عدد 50 را به صورت کامل نمایان می‌سازند.

3- چاپ برجسته

این نوع چاپ با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسایی می‌باشد. تصویر بنای اصلی روی ایران‌چک، عبارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارزش اسمی ایران‌چک به این روش چاپ شده‌اند.

 4- واترمارک و الکتروتایپ

تصویر سه‌بعدی یک پرنده همراه با عدد 50 به صورت لاتین که به شکل مخفی در خمیره کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور به راحتی قابل رؤیت می‌باشد.

 5- الیاف فلورسنتی نامرئی

در فرایند ساخت کاغذ ایران‌چک از الیاف بسیار ریزی استفاده شده است که هر یک از این الیاف در زیر نور ماورای بنفش، در رنگ‌های آبی، قرمز، سبز و زرد مشاهده خواهد شد.

6- شماره سریال

چاپ شماره سریال‌ها با استفاده از مرکب قرمز و آبی فلورسنت انجام شده است و تحت تابش نور ماورای بنفش به رنگ‌های طلایی مایل به زرد و سبز درخشان تغییر طیف می‌دهند.

 7-چاپ با مرکب فلورسنت

نوعی مرکب که در چاپ افست بخش‌هایی از زمینه به کار رفته است و با تابش نور ماورای بنفش، بازتاب نور شدید داشته و به رنگ زرد تغییر می‌کند.

 8- ریز نوشته (میکروپرینت)

نوشته‌های بسیار ریزی که با ابزار بزرگ‌نمایی قابل رؤیت هستند و تنها دستگاه‌های چاپ امنیتی قادر به چاپ آنها هستند.

 9- طراحی خطی سه‌بعدی (مدالین)

نوع ویژه‌ای از طراحی امنیتی است که در آن نقوش به صورت برجسته به نظر می‌آیند.

ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی با ۹ ویژگی امنیتی رونمایی شد

ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی با ۹ ویژگی امنیتی رونمایی شد

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران چک بارگاه امام رضا خبر فوری چاپ اسکناس اسکناس
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرآیند چاپ و ضرب فرانک سوئیس
چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه صحت ندارد
حرم منور رضوی سیاهپوش شد
اسکناسی که با تصویر شهید مدرس حکم تایید گرفت+عکس
اولین ایران چک ۵۰ هزار تومانی بدون ۴ صفر + عکس
فرآیند چاپ 1.5 تریلیون یورو اسکناس
هزینه چاپ اسکناس برای بانک‌مرکزی چقدر است؟
اسکناس‌های ایرانی کجا تولید می‌شوند؟
بارگاه مقدس حضرت امام رضا(ع)
فرآیند تولید اسکناس‌های خاص در ژاپن
جزئیات تصویر اسکناس جدید ۲۰۰ هزار تومانی
بهمنی رکورد دار چاپ اسکناس در ایران
تصویر منتشر نشده از ایوان طلا
چهره ابن سینا و رودکی روی اسکناس‌های تاجیکستان
در پاییز امسال چقدر اسکناس و مسکوک منتشر شد؟
بارگذاری ایران‌چک جدید در خودپرداز‌ها
نظر مراجع درباره نوشتن روی اسکناس‌ها
بانک مرکزی مجاز به انتشار «ایران چک» شد
تصویر و ویژگی‌های ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید
تصویر تراول جدید ۱۰۰تومانی/ تخت‌جمشید حذف شد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
ایران چک با 9 ویژگی امنیتی تو بازار چقدر ارزش داره؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
مگه قرار نیست چهار تا صفر حذف بشه. این که هنوز داره!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
اصل اولش ک ارزشه ندارد،بقیه اش بماند.پول ی دونه چیپسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
برابر با ۴۵ سنت.
هزینه تولیدش چقدره؟ فکر نکنم چاپش بصرفه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
الان با 50 هزار تومن نیم کیلو خیار میدن واسش چک مسافرتی درست کردین. باید سکه میزدین واسه 50 هزار تومنن بعنوان پول خورد. اونم 5 تا صفر خذف میکردین میشد 5 تومن. طرف میرفت 10 تومن میداد یه کیلو خیار میگرفت. 10 تومن میداد یه بسته پنیر میگرفت 5 تومن میداد یدونه نون میگرفت با 25 تومن میومد نون پنیر خیار میخورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
فک کنم هزینه چاپش از خودش گرونتر باشه!!!
گذشت اون زمان که 10 هزار تومانی رو میخواستی بدی تاکسی می گفت خورد ندارم پول خورد بده!!!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۵ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۳ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZHe
tabnak.ir/005ZHe