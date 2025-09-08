صدور کیفرخواست متهمان پرونده سرقت مسلحانه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دادستان عمومی و انقلاب رامشیر از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست پرونده سرقت مسلحانه احشام در این شهرستان خبر داد.
صادق سبحانیراد اظهار کرد: ۱۵ مرداد امسال، سارقان با استفاده از یک دستگاه پژو ۴۰۵ با پلاکهای مخدوش به قصد سرقت وارد روستای جابرآباد از توابع بخش مشراگه شهرستان رامشیر شدند و به صورت مسلحانه اقدام به سرقت ۲۰ راس گوسفند کردند.
بنا بر اعلام دادگستری خوزستان در روز دوشنبه ۱۷ شهریور، وی افزود: مالباخته پس از مشاهده سارقان، به تعقیب آنان رفت. در نهایت با کمک اهالی محل و ماموران انتظامی، هر سه متهم دستگیر شدند و احشام مسروقه و یک قبضه سلاح جنگی از نوع کلاشینکف از آنان کشف شد.
سبحانیراد گفت: متهمان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند که با پایان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال شد.
دادستان رامشیر بیان کرد: دستگاه قضایی با تمام سارقان و مخلان امنیت عمومی قاطعانه برخورد میکند و بر اساس دستورالعملهای سراسری، زندانیان جرائم خشن از جمله سرقتهای مسلحانه از هر گونه تسهیلات و ارفاقات قانونی در دوران تحمل حبس، محروم خواهند شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید