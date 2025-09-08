نقد پزشکیان به سکوت جهانی در قبال جنایات علیه مسلمانان

رئیس جمهور، تاکید کرد که آیا اگر جامعه اسلامی باهم بود اسرائیل، آمریکا یا هر کشور دیگری جرات می‌کرد که به مسلمانان چپ نگاه کرده و حق و حقوق مسلمانان را ضایع کند؟

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور امروز در سی و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی اظهار کرد: رمز موفقیتی که رسول خدا (ص) به دست آورد، قدم اولی بود که برداشت؛ آن‌گاه که به قبایل و اقوامی که دشمنان خونین یکدیگر بودند، دستور داد: «باید با هم برادر شوید.»

به گزارش تابناک به نقل از آفتاب؛ وی افزود: پس از ده سال، مکه را فتح کرد. در مکه سخنرانی کرد؛ سخنرانی‌ای که بعد از شکستن بت‌ها ایراد شد. در آن‌جا اعلام کرد: «إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، وهم یدٌ واحدة علی من سواهم.»

رئیس‌جمهور اظهار کرد: کسانی که تا دیروز مسلمانان را از مکه بیرون کرده بودند، مسلمان کشته بودند و اسیر گرفته بودند، حال که تسلیم شدند، پیامبر فرمود: از این به بعد، مسلمانان با هم برادرند؛ مسلمان، برادر مسلمان است، و همه دستِ واحدی هستند در برابر دیگران.

پزشکیان عنوان کرد: ما پیروان این پیامبریم؟ اگر واقعاً پیروان این پیامبریم، چرا امروز ۷۲ ملتیم؟ چرا در برابر دیدگان ما، رژیمی سفاک دارد مسلمانان را تکه‌تکه می‌کند، می‌کشد، گرسنه نگه می‌دارد، راه آب و غذا و زندگی را بر آنان می‌بندد؟ چرا به‌جای اینکه یدِ واحده باشیم، به اختلافات خود دامن می‌زنیم.

وی ادامه داد: اگر ما توانسته بودیم آن وحدت و انسجامی را که رسول خدا (ص) به آن دستور می‌داد، در عمل پیاده کنیم، نه فقط در حرف، دیگر اسرائیل و یا هیچ قدرت دیگری جرأت نمی‌کرد چنین صدمه‌ها و فجایعی را بر سر مسلمانان بیاورد؛ جرأت نمی‌کرد زن و بچه مردم را بی‌شرمانه بکُشد و کسی صدایش درنیاید، و بعد این جنایات را توجیه کنند، توجیه پشت توجیه.

نسل کشی و جنایت می‌کنند و دم از حقوق بشر می‌زنند

رئیس‌جمهور بیان کرد: آن‌وقت اگر در یکی از جوامع اسلامی کوچک‌ترین اتفاقی بیفتد، فریاد می‌زنند که اینها حقوق بشر را زیر پا گذاشتند، کدام حقوق بشر؟ حقوق بشری که شما اجرا می‌کنید؟ حقوق بشری که به کودکان رحم نمی‌کند، به زنان رحم نمی‌کند، به بیماران و سالمندان رحم نمی‌کند؟ این حقوق بشر است یا درنده‌خویی؟ شما دارید نسل‌کشی می‌کنید.

پزشکیان تصریح کرد: امام حسین (ع) در روز عاشورا فرمود: «لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دِینٌ وَ کُنْتُمْ لا تَخافُونَ الْمَعاد، فَکُونُوا أَحْراراً فی دُنْیاکُمْ» اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید.

وی با بیان اینکه صهیونیست‌ها از انسانیت بویی نبرده‌اند، گفت: ولی مقصر ماییم که به جای وحدت، با هم اختلاف کردیم و آنها توانستند با سوء‌استفاده از همین اختلافات، روز به روز شکاف میان ما را بیشتر کنند، ما را به جان هم بیندازند و بعد اسلحه‌هایشان را به کشور‌های اسلامی بفروشند.

پزشکیان گفت: ما با هیچ کس دعوا نخواهیم کرد و با هیچ کشور مسلمانی اختلاف نخواهیم کرد و با تمام قدرت به وحدت و انسجام امت اسلامی معتقد و پایبند هستیم و معتقدیم مسلمانان باید با هم ید واحده باشند.

نماز را باید برای وحدت و دوستی بخوانیم

رئیس‌جمهور بیان کرد: دعوا می‌کنی و نماز می‌خوانی؟ دعوا می‌کنی و روزه می‌گیری؟ برای چه روزه می‌گیری؟ نماز و روزه برای وحدت است. صراط مستقیم یعنی پیمان و وحدت با خدا. وقتی اعتصام و وحدت داشتی، آن‌گاه مسلمان هستی.

پزشکیان گفت: در سحر‌ها هر روز نماز بخوان، اما اگر دچار اختلاف و تفرقه هستی، برای چه نماز می‌خوانی؟ برای چه روزه می‌گیری؟ روزه می‌گیری تا با برادران و خواهران مسلمان، برادری و همبستگی داشته باشی و حق را در جامعه جاری سازی.

ما با تمام مسلمانان برادریم

وی افزود: شما بزرگان مذاهب هستید؛ باید پیام رسول خدا و این کتاب الهی را در میان جوامع و مردم ابلاغ کنید که ما همه با هم، در هر سلیقه و باوری، مسلمان و برادریم.

رئیس‌جمهور بیان کرد: تمام رفتار‌ها و اعمال مذهبی ما باید در جهت وحدت، انسجام، حق و عدالت باشد. اگر این اعمال به عدالت، حق و وحدت منتهی نشود، خود به عاملی برای تفرقه و دشمنی تبدیل می‌شود.

پزشکیان اظهار کرد: ما با یکدیگر برادریم؛ با مردم فلسطین، با عراقی‌ها، مصری‌ها، قطری‌ها و با همه مسلمانان جهان. ما با همه آنان پیمان برادری داریم. این برادری را نه در شعار، بلکه با ایمان، باور و اعتقاد بیان می‌کنیم.

رزمندگان ما با موشک به آمریکا و اسرائیل سیلی محکمی زدند

وی عنوان کرد: آمریکا و اسرائیل در ایران نتوانستند نیات پلید و شوم خودشان را پیاده بکنند درست است ما موشک داشتیم و رزمندگان ما با قدرت و جانفشانی‌ها خود سیلی محکمی به آنها زدند ولی سیلی محکم‌تر را مردم ما زدند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه وحدت و انسجام مردم ما بود که آمریکا و اسرائیل را ناامید کرد، تأکید کرد: آنها تصور می‌کردند چهار تا موشک می‌زنند و بعد مردم به خیابان‌ها می‌ریزند؛ در تمام رسانه‌ها و اخبارشان دل به این بسته بودند ولی مردم آب پاکی روی دست آنها ریختند.

پزشکیان گفت: مردم ما و مسلمانان در مقابل ظلم و ستم و تجاوز سر خم نخواهند کرد و این پیامی بود که مردم ایران به دشمنان اعلام کردند.

وی خاطرنشان کرد: همه کشور‌های اسلامی تجاوز اسرائیل و آمریکا را محکوم کردند و ما از تمامی آنها قدردانی می‌کنیم، اما این کافی نیست باید قوی‌تر، محکم‌تر و منسجم‌تر و با صف واحد در مقابل آنها بایستیم و در این صورت است که هم خود به سربلندی می‌رسیم.

اگر بر مبنای تقوا و عدالت عمل کنیم طرف مقابل تسلیم می‌شود

رئیس‌جمهور اضافه کرد: هیچ‌کس نباید دیگری را ملامت کند، جز آنکه ابتدا به خود بنگرد؛ چرا که ریشه‌ی بسیاری از مشکلات، در درون خود ماست نه در طرف مقابل. اگر من با صداقت، بر پایه‌ی تقوا و بر مبنای عدالت رفتار کنم، طرف مقابل در برابر من تسلیم خواهد شد و تقابلی شکل نخواهد گرفت. مسئله از آنجا آغاز می‌شود که برخورد ما با دیگران، بر اساس تقوا و عدالت نیست؛ و این دقیقاً همان مشکلی است که با آن روبه‌رو هستیم.

پزشکیان در پایان خاطرنشان کرد: این جمع و این مجمع، می‌تواند آغازی باشد برای شکستن دیوار تفرقه و ایجاد وحدت و برادری؛ همان وحدت و برادری‌ای که رسول خدا (ص) در مکه و مدینه به آن فرمان داد و آن را اعلام فرمود و امیدواریم که خداوند به ما توفیق دهد با وحدت و انسجام در مقابل تجاوز، جنایت، وحشی‌گری و بربریت جهان به ظاهر متمدن، اما در عمل وحشی، پیام حق عدالت و انصاف را گسترش دهیم.