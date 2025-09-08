تصویر واقعی آیفون ۱۷ پرو مکس فاش شد

در فاصله یک روز مانده به رویداد کلیدی «Awe Inspiring» اپل، افشاگری‌ها پیرامون دستگاه‌های پرچمدار این شرکت طبق معمول ادامه دارند. بااین‌حال، طی ماه‌های گذشته، ما فقط شاهد درز قطعات مجزا مانند شاسی‌های تراش‌خورده، کابل‌های فلکس، مجموعه دوربین، قاب باتری و ماکت‌ها بوده‌ایم و هرگز یک دستگاه فیزیکی کامل را ندیده بودیم که احتمالاً به‌دلیل عملکرد استثنایی اپل در مخفی نگه‌داشتن محصولاتش است. اکنون اما، یک افشاگر تصویر واقعی از نمونه‌های مهندسی مدل رده‌بالای این خانواده یعنی آیفون ۱۷ پرو مکس را در دو رنگ از نمای پشتی به‌نمایش گذاشته است.

خلاصه و نکات کلیدی

به گزارش تابناک به نقل از سایت ترنجی؛ برای اولین‌بار، تصاویر منتسب به نمونه‌های مهندسی و فیزیکی آیفون ۱۷ پرو مکس فاش شده است.

این تصاویر توسط افشاگر معتبر PhoneArt (که قبلاً با نام Ice Universe در شبکه X فعالیت می‌کرد) منتشر شده‌اند.

تصاویر، ماژول دوربین پشتی و دو رنگ احتمالی نارنجی و تیره را به‌نمایش می‌گذارند که نشان از تغییر طراحی دارد.

این افشاگری تغییر احتمالی جنس بدنه از تیتانیوم به آلومینیوم را تأیید یا رد نمی‌کند.

چرا این افشاگری اهمیت دارد و چه چیزی نامشخص است؟

اهمیت این افشاگری در آن است که برای اولین‌بار، به‌جای قطعات پراکنده، یک نمونه فیزیکی از دستگاه را می‌بینیم. در روز‌های پایانی منتهی به رویداد آیفون ۱۷ که انتظار می‌رود در تاریخ سه‌شنبه، ۱۸ شهریور، برگزار شود، اپل به‌دقت این نشت‌های اطلاعاتی را زیر نظر دارد و چنین حوادثی می‌تواند به اخراج فوری فرد مسئول منجر شود. به‌همین‌دلیل، این‌گونه تصاویر بسیار نادر و ارزشمند هستند.

بااین‌حال، لازم‌به‌ذکر است که هیچ‌کدام از این تصاویر، شایعه تغییر جنس بدنه از تیتانیوم به آلومینیوم را تأیید نمی‌کنند و برای اطلاع از این موضوع باید تا رویداد رسمی منتظر بمانیم. علاوه‌بر ویژگی‌های انحصاری بیشتر برای مدل‌های پرو، به‌نظر می‌رسد عرضه رنگ‌های زنده‌تر و جذاب‌تر، استراتژی دیگر اپل برای تشویق کاربران به ارتقاء دستگاه‌هایشان در مقایسه با رنگ‌های خنثی و تکراری سال‌های گذشته است.

به‌نظر شما، آیا اپل امسال با رنگ‌های جذاب‌تر می‌تواند کاربران را به خرید سری آیفون ۱۷ ترغیب کند؟

این تصاویر از آیفون ۱۷ پرو مکس چه چیزی را فاش می‌کنند؟

این تصاویر توسط حساب کاربری PhoneArt، که پیش‌ازاین با نام Ice Universe در شبکه اجتماعی X شناخته می‌شد، به اشتراک گذاشته شده است. او با انتشار دو عکس ادعا کرد که اینها نمونه‌های مهندسی (Engineering Samples) آیفون ۱۷ پرو مکس هستند. هر دو تصویر به‌صورت بزرگ‌نمایی‌شده ثبت شده‌اند و ازآنجایی‌که در یک شبکه اجتماعی آپلود شده‌اند، با افت کیفیت قابل‌توجهی همراه هستند.

در این تصاویر، رنگ‌های احتمالی نارنجی و تیره دیده می‌شوند، اما تنها بخش قابل مشاهده، ماژول و برآمدگی دوربین پشتی است. فردی که این عکس‌ها را برای افشاگر ارسال کرده، احتمالاً برای حفظ هویت خود، از ارسال تصویر کامل دستگاه خودداری کرده است، زیرا پس‌زمینه عکس می‌تواند جزئیات زیادی را فاش کند. بااین‌حال، برآمدگی دوربین پشتی که مختص مدل‌های «پرو» است، به‌وضوح دیده می‌شود و نشان می‌دهد که اپل سرانجام درحال ایجاد یک تغییر طراحی به‌همراه ارتقا‌های مهم در بخش دوربین است.