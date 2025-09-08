En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصویر واقعی آیفون ۱۷ پرو مکس فاش شد

در فاصله یک روز مانده به رویداد کلیدی «Awe Inspiring» اپل، افشاگری‌ها پیرامون دستگاه‌های پرچمدار این شرکت طبق معمول ادامه دارند. بااین‌حال، طی ماه‌های گذشته، ما فقط شاهد درز قطعات مجزا مانند شاسی‌های تراش‌خورده، کابل‌های فلکس، مجموعه دوربین، قاب باتری و ماکت‌ها بوده‌ایم و هرگز یک دستگاه فیزیکی کامل را ندیده بودیم که احتمالاً به‌دلیل عملکرد استثنایی اپل در مخفی نگه‌داشتن محصولاتش است. اکنون اما، یک افشاگر تصویر واقعی از نمونه‌های مهندسی مدل رده‌بالای این خانواده یعنی آیفون ۱۷ پرو مکس را در دو رنگ از نمای پشتی به‌نمایش گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۶۵
| |
899 بازدید
|
۱

تصویر واقعی آیفون ۱۷ پرو مکس فاش شد

خلاصه و نکات کلیدی

به گزارش تابناک به نقل از سایت ترنجی؛  برای اولین‌بار، تصاویر منتسب به نمونه‌های مهندسی و فیزیکی آیفون ۱۷ پرو مکس فاش شده است.

 این تصاویر توسط افشاگر معتبر PhoneArt (که قبلاً با نام Ice Universe در شبکه X فعالیت می‌کرد) منتشر شده‌اند.

 تصاویر، ماژول دوربین پشتی و دو رنگ احتمالی نارنجی و تیره را به‌نمایش می‌گذارند که نشان از تغییر طراحی دارد.

 این افشاگری تغییر احتمالی جنس بدنه از تیتانیوم به آلومینیوم را تأیید یا رد نمی‌کند.

چرا این افشاگری اهمیت دارد و چه چیزی نامشخص است؟

اهمیت این افشاگری در آن است که برای اولین‌بار، به‌جای قطعات پراکنده، یک نمونه فیزیکی از دستگاه را می‌بینیم. در روز‌های پایانی منتهی به رویداد آیفون ۱۷ که انتظار می‌رود در تاریخ سه‌شنبه، ۱۸ شهریور، برگزار شود، اپل به‌دقت این نشت‌های اطلاعاتی را زیر نظر دارد و چنین حوادثی می‌تواند به اخراج فوری فرد مسئول منجر شود. به‌همین‌دلیل، این‌گونه تصاویر بسیار نادر و ارزشمند هستند.

بااین‌حال، لازم‌به‌ذکر است که هیچ‌کدام از این تصاویر، شایعه تغییر جنس بدنه از تیتانیوم به آلومینیوم را تأیید نمی‌کنند و برای اطلاع از این موضوع باید تا رویداد رسمی منتظر بمانیم. علاوه‌بر ویژگی‌های انحصاری بیشتر برای مدل‌های پرو، به‌نظر می‌رسد عرضه رنگ‌های زنده‌تر و جذاب‌تر، استراتژی دیگر اپل برای تشویق کاربران به ارتقاء دستگاه‌هایشان در مقایسه با رنگ‌های خنثی و تکراری سال‌های گذشته است.

به‌نظر شما، آیا اپل امسال با رنگ‌های جذاب‌تر می‌تواند کاربران را به خرید سری آیفون ۱۷ ترغیب کند؟

این تصاویر از آیفون ۱۷ پرو مکس چه چیزی را فاش می‌کنند؟

این تصاویر توسط حساب کاربری PhoneArt، که پیش‌ازاین با نام Ice Universe در شبکه اجتماعی X شناخته می‌شد، به اشتراک گذاشته شده است. او با انتشار دو عکس ادعا کرد که اینها نمونه‌های مهندسی (Engineering Samples) آیفون ۱۷ پرو مکس هستند. هر دو تصویر به‌صورت بزرگ‌نمایی‌شده ثبت شده‌اند و ازآنجایی‌که در یک شبکه اجتماعی آپلود شده‌اند، با افت کیفیت قابل‌توجهی همراه هستند.

در این تصاویر، رنگ‌های احتمالی نارنجی و تیره دیده می‌شوند، اما تنها بخش قابل مشاهده، ماژول و برآمدگی دوربین پشتی است. فردی که این عکس‌ها را برای افشاگر ارسال کرده، احتمالاً برای حفظ هویت خود، از ارسال تصویر کامل دستگاه خودداری کرده است، زیرا پس‌زمینه عکس می‌تواند جزئیات زیادی را فاش کند. بااین‌حال، برآمدگی دوربین پشتی که مختص مدل‌های «پرو» است، به‌وضوح دیده می‌شود و نشان می‌دهد که اپل سرانجام درحال ایجاد یک تغییر طراحی به‌همراه ارتقا‌های مهم در بخش دوربین است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گوشی اپل آیفون پرو مکس دوربین
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شیوه عجیب خرید آیفون پرومکس توسط یک افغانی برای دوست دخترش
جدیدترین تصویر ناسا از دریاچه ارومیه!
اولین جزئیات از آپدیت بعدی آیفون
تصویر روز ناسا؛ ماهیگیری برای ماه
مشخصات دوربین گلکسی S25 اج سامسونگ لو رفت
ناسا در عکس روز خود به سراغ یک غروب زیبا رفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
این که عکس قابلمه است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۸ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۶۰ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۳ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005ZHV
tabnak.ir/005ZHV