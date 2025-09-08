En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراف عامل تخریب اموال عمومی در شهریار و اندیشه

پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران موفق شد مردی را که با تیر و کمان اقدام به شکستن شیشه چند واحد صنفی در شهریار و اندیشه کرده بود، دستگیر کند. متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرایم خود اعتراف کرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۳۸
| |
363 بازدید
اعتراف عامل تخریب اموال عمومی در شهریار و اندیشه

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تخریب عمدی اموال عمومی و شکستن شیشه چند واحد صنفی در مناطق شهریار و اندیشه، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران قرار گرفت.

با انجام بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری مستندات، مشخص شد فردی با استفاده از تیر و کمان و عبور با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ اقدام به شکستن شیشه مغازه‌ها کرده است.

تیم‌های عملیاتی پلیس با اقدامات اطلاعاتی گسترده، مالک خودرو را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

متهم در تحقیقات اولیه اعتراف کرد که تحت تأثیر مصرف مواد روان‌گردان و در حالت توهم، اقدام به این کار کرده است. بررسی‌های پلیس نشان داد که وی باعث وارد آمدن خسارت به ۹ شیشه از ۷ واحد صنفی در این مناطق شده است.

پرونده متهم پس از تکمیل تحقیقات، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
تخریب اموال متهم شهریار
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستگیری و استرداد متهم ۲۷ هزار میلیاردی در باند خانوادگی
قتل رفیق قدیمی به خاطر ضبط خودرو
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۸ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۵ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۶۰ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۴ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۴۹ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۴۸ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005ZH4
tabnak.ir/005ZH4