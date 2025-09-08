اعتراف عامل تخریب اموال عمومی در شهریار و اندیشه

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر تخریب عمدی اموال عمومی و شکستن شیشه چند واحد صنفی در مناطق شهریار و اندیشه، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران قرار گرفت.
با انجام بررسیهای میدانی و جمعآوری مستندات، مشخص شد فردی با استفاده از تیر و کمان و عبور با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ اقدام به شکستن شیشه مغازهها کرده است.
تیمهای عملیاتی پلیس با اقدامات اطلاعاتی گسترده، مالک خودرو را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
متهم در تحقیقات اولیه اعتراف کرد که تحت تأثیر مصرف مواد روانگردان و در حالت توهم، اقدام به این کار کرده است. بررسیهای پلیس نشان داد که وی باعث وارد آمدن خسارت به ۹ شیشه از ۷ واحد صنفی در این مناطق شده است.
پرونده متهم پس از تکمیل تحقیقات، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
