اعتراف عامل تخریب اموال عمومی در شهریار و اندیشه

پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران موفق شد مردی را که با تیر و کمان اقدام به شکستن شیشه چند واحد صنفی در شهریار و اندیشه کرده بود، دستگیر کند. متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرایم خود اعتراف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تخریب عمدی اموال عمومی و شکستن شیشه چند واحد صنفی در مناطق شهریار و اندیشه، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران قرار گرفت.

با انجام بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری مستندات، مشخص شد فردی با استفاده از تیر و کمان و عبور با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ اقدام به شکستن شیشه مغازه‌ها کرده است.

تیم‌های عملیاتی پلیس با اقدامات اطلاعاتی گسترده، مالک خودرو را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

متهم در تحقیقات اولیه اعتراف کرد که تحت تأثیر مصرف مواد روان‌گردان و در حالت توهم، اقدام به این کار کرده است. بررسی‌های پلیس نشان داد که وی باعث وارد آمدن خسارت به ۹ شیشه از ۷ واحد صنفی در این مناطق شده است.

پرونده متهم پس از تکمیل تحقیقات، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.