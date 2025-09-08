رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره عدم ارائه گزارش از سوی قوای سه گانه در خصوص اجرای قانون «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» اعلام کرد که پیگیر اجرای قانون شفافیت در مجلس و همچنین قوای دیگر هستیم.

حمید رسایی نماینده مردم تهران ری شمیرانات پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری با بیان اینکه «یکی از مصوبات خیلی خوب مجلس یازدهم قانون شفافیت بوده است»، عنوان کرد: طبق قانون شفافیت، دستگاه‌ها باید هر ۶ ماه یک‌بار گزارشی به مجلس ارائه دهند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در این زمینه طی ماه جاری طی نامه‌ای به آقای جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها که طبق قانون باید گزارش‌ها به آن کمیسیون داده شود، مکاتبه و از او درخواست کردم که نتیجه گزارشات مربوطه را در اختیار نمایندگان بگذارد اما در هر دو مرتبه پاسخ آقای جوکار این بوده است که کمیسیون با سه قوه مکاتبه کرده است اما هیچ کدام از سه قوه تاکنون پاسخی به این نامه نداده و گزارشی ارائه نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: به هر ترتیب بخشی از مجلس شورای اسلامی به قانون شفافیت عمل می‌کند و بعد از یک ماه آرای نمایندگان مشخص می‌شود اما بخش‌هایی از مجلس نظیر کمیسیون‌ها به قانون شفافیت عمل نمی‌کنند؛ اگر می‌خواهیم قانون شفافیت که قانون خوبی است، اجرایی شود، کار باید از مجلس آغاز شود و مجلس باید به طور کامل به این قانون عمل کند و گزارش‌های مربوطه را ارائه دهد. همچنین باید از دو قوه دیگر مطالبه شود تا به احکامی که در قانون شفافیت برای آنها تعیین شده است، هم عمل کنند و هم گزارش‌های مربوطه را ارائه دهند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر رسایی تاکید کرد: بحث درستی است و حتماً موضوع را پیگیری خواهیم کرد؛ آقای جوکار موضوع را پیشتر به من منعکس کردند و من اجرای قانون مربوطه را در مجلس پیگیری کرده‌ام؛ نمی‌گویم که همه سر وقت این کار را انجام دادند اما پیگیر انجام آن هستیم. همچنین حتماً ارائه گزارش از سوی قوای دیگر را نیز پیگیری خواهیم کرد.