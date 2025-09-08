سخنگوی دولت: ساخت مسکن حمایتی با قوت ادامه دارد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به سخن یکی از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس که مدعی شده بود، دولت ساخت و تکمیل مسکنهای حمایتی را به بهانه ناترازیهای برق و آب انجام نمیدهد، گفت: دولت از هیچ کدام از تعهدات خود فروگذار نمیکند و هیچ تعهدی را به عبارتی بر زمین نمیگذارد؛ طبیعتاً همه موضوعات متناسب با وزارتخانه تخصصی مربوطه آن در حال انجام است.
وی با اشاره به ساخت و تکمیل مسکنهای حمایتی از سوی دولت، افزود: ساخت مسکنهای حمایتی توسط دولت به پیش میرود و بهانهای برای عدم تکمیل و ساخت آنها وجود ندارد.
