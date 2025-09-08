En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت اتریوم امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه

در حال حاضر ارزش کل بازار ارز دیجیتال اتریوم، معادل $ ۵۱۸,۱۴۳,۳۷۴,۴۵۹ است. حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر این ارز دیجیتال نیز $ ۱۹,۰۰۷,۴۲۱,۲۹۷ بوده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۱۸
| |
180 بازدید
قیمت اتریوم امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه

هر واحد اتریوم (ETH) در این لحظه با قیمت ۴,۲۹۱.۴۹ $، معادل ۴۳۷,۴۵۶,۳۶۹ تومان معامله می‌شود. 

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ در حال حاضر ارزش کل بازار ارز دیجیتال اتریوم، معادل $ ۵۱۸,۱۴۳,۳۷۴,۴۵۹ است. حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر این ارز دیجیتال نیز $ ۱۹,۰۰۷,۴۲۱,۲۹۷ بوده است. همچنین باتوجه به نوسانات این رمزارز در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت این ارز نسبت به روز گذشته ۰.۰۹% کاهش یافته است.

بسیاری از تحلیلگران و متخصصین فعال در بازار‌های مالی بر این باورند که می‌توان از اطلاعات گذشتۀ قیمت اتریوم یا هر دارایی دیگری برای پیش بینی آینده قیمتی آن استفاده نمود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ارز اتریوم ارز دیجیتال خبر فوری قیمت اتریوم قیمت ارز رمزارز بازار مالی
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا قیمت اتریوم به ۳,۲۰۰ دلار خواهد رسید؟
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳
سقوط قیمت اتریوم/ تحلیلگران چه می‌گویند؟
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز ۱۵ اردیبهشت
 زمان‌مناسب برای انجام تراکنش‌های اتریوم چه‌وقت است؟
اتریوم تحلیل‌گران بازار را شگفت زده کرد!
آینده اتریوم در دستان این نهنگ بازار
قیمت روز ارز‌های دیجیتال امروز شنبه ۲ فروردین‌ ۱۴۰۴
قیمت ارزهای دیجیتال در بازار ریخت
قیمت ارزهای دیجیتال در بازار امروز 24 بهمن ماه
یکه تازی اتریوم در بازار
آیا صعود تاریخی اتریوم در راه است؟
نوسان بیت کوین در بازه ۳۰ تا ۳۸ هزار دلار
رکوردشکنی اتریوم
بررسی خلاءهای قانونی ارز دیجیتال در دستور کار کمیسیون اقتصادی
قیمت ارزهای دیجیتال در بازار امروز ۵ اسفندماه
اتریوم از بیت کوین پیشی گرفت
قیمت ده ارز دیجیتال برتر ۲ مرداد ۱۴۰۰
اتریوم در آستانه یک جهش قیمتی
3 نکته مهم برای ترید اتریوم در سال 2023
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۸ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۵ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۴ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۴۹ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005ZGk
tabnak.ir/005ZGk