قیمت اتریوم امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه

هر واحد اتریوم (ETH) در این لحظه با قیمت ۴,۲۹۱.۴۹ $، معادل ۴۳۷,۴۵۶,۳۶۹ تومان معامله میشود.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ در حال حاضر ارزش کل بازار ارز دیجیتال اتریوم، معادل $ ۵۱۸,۱۴۳,۳۷۴,۴۵۹ است. حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر این ارز دیجیتال نیز $ ۱۹,۰۰۷,۴۲۱,۲۹۷ بوده است. همچنین باتوجه به نوسانات این رمزارز در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت این ارز نسبت به روز گذشته ۰.۰۹% کاهش یافته است.
بسیاری از تحلیلگران و متخصصین فعال در بازارهای مالی بر این باورند که میتوان از اطلاعات گذشتۀ قیمت اتریوم یا هر دارایی دیگری برای پیش بینی آینده قیمتی آن استفاده نمود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید