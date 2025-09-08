قیمت اتریوم امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه

هر واحد اتریوم (ETH) در این لحظه با قیمت ۴,۲۹۱.۴۹ $، معادل ۴۳۷,۴۵۶,۳۶۹ تومان معامله می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ در حال حاضر ارزش کل بازار ارز دیجیتال اتریوم، معادل $ ۵۱۸,۱۴۳,۳۷۴,۴۵۹ است. حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر این ارز دیجیتال نیز $ ۱۹,۰۰۷,۴۲۱,۲۹۷ بوده است. همچنین باتوجه به نوسانات این رمزارز در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت این ارز نسبت به روز گذشته ۰.۰۹% کاهش یافته است.

بسیاری از تحلیلگران و متخصصین فعال در بازار‌های مالی بر این باورند که می‌توان از اطلاعات گذشتۀ قیمت اتریوم یا هر دارایی دیگری برای پیش بینی آینده قیمتی آن استفاده نمود.