En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصویری متفاوت از ماه گرفتگی دیشب

کد خبر: ۱۳۲۷۲۱۴
| |
2065 بازدید
تصویری متفاوت از ماه گرفتگی دیشب
اشتراک گذاری
برچسب ها
ماه گرفتگی خسوف ماه ماه خونین خبر فوری
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینفوتابناک | چه زمانی نماز آیات بر ما واجب می‌شود؟
آیا ماه‌گرفتگی ۲۴ اسفند در ایران قابل مشاهده است؟
پدیده ماه خونین اواخر اسفند در آسمان رخ می‌دهد
اقامه نماز آیات ماه خونین در حرم امام رضا (ع)
عکس: ماه خونین بر فراز برج میلاد
عکس | شکار نخستین لحظات ماه گرفتگی ماه خونین
ویدیوهای تماشایی ماه خونین
امشب را از دست ندهید، ماه ایران به رنگ خون درمی‌آید!
طولانی‌ترین خسوف قرن در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
عکس | ماه‌گرفتگی در آسمان حرم امام رضا (ع)
پدیده کیهانی ۱۶ شهریور: ماه خونین
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
هم اکنون، ماه‌گرفتگی در بسیاری از نقاط جهان
رصد آخرین ماه‌گرفتگی قرن
ماه برای آخرین بار در سال ۹۵ گرفت
اول بهمن شاهد آخرین ماه‌گرفتگی کامل باشید
شامگاه ۵ مرداد طولانی‌ترین ماه‌گرفتی قرن رخ می‌دهد
امشب بخشی از قرص ماه تاریک می‌شود
جزئیات ماه‌گرفتگی «ابر ماه» در ۱۱ بهمن ماه
نماز آیات بعدازظهر امروز واجب است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۸ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۵ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۴ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۴۹ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005ZGg
tabnak.ir/005ZGg