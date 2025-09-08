En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پایان دوران رضا درویش در پرسپولیس؟

در آخرین ساعات روز 30 فروردین امسال خبر استعفای رضا درویش از مدیرعاملی پرسپولیس به سرعت روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت و به نظر می‌رسید دوران حضور او در جمع قرمزها به پایان رسیده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۱۳
| |
987 بازدید
|
۲

پایان دوران درویش در پرسپولیس؛ آیا او رفتنی است؟

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ او پس از یک فصل ناموفق و بدون جام با پرسپولیس زیر فشار شدید رسانه‌ها و هواداران پرسپولیس قرار داشت و به همین دلیل به نظر می‌رسید این پایان کارش روی صندلی مدیرعاملی باشگاه پرطرفدار پایتخت است، اما چند روز بعد و پس از جلسه هیئت مدیره باشگاه، شرایط تغییر کرد و گفته شد که او فعلاً ماندنی است تا در نقل و انتقالات تابستانی بتواند تیمی قوی ببندد.

درواقع گفته می‌شد خروجی این جلسه مهم هیئت مدیره این بود که درویش قول داده بود حضوری پرقدرت در نقل و انتقالات خواهد داشت و خریدهایش قرار است پرسپولیس را دوباره به تیمی مقتدر تبدیل کند. او شروعی قابل قبول در پنجره تابستانی داشت اما در ادامه به‌تدریج نتوانست توقعات هواداران را برآورده کند. به خصوص که استقلال با خریدهای پرسروصدا و خارجی خود توانست فضا را به سود خود کند و این عملاً درویش را در منگنه قرار داد تا از رقیب سنتی عقب نماند، اما تا امروز نه تنها نتوانسته این کار را انجام دهد بلکه با بسته شدن پنجره تابستانی هنوز تیم تکمیل نشده و کمبودهایی به خصوص در خط حمله و دفاع چپ حس می‌شود.

درویش در سال‌های ابتدایی حضورش در پرسپولیس عملکرد خوبی در نقل و انتقالات داشت و با خریدهای خوبی که انجام داد باعث شد هواداران او را با فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید که معمولاً با خریدهای کهکشانی‌اش شناخته می‌شود، مقایسه کنند. در ادامه اما این روند چندان خوب نبود و به خصوص در فصل پیش بازیکنانی که او برای پرسپولیس به خدمت گرفت نتوانستند گره‌گشا باشند و تیم او در هر 4 جام ناکام ماند تا شعارهای انتقادی هواداران در ورزشگاه شنیده شود. از سوی دیگر جدایی چند بازیکن تأثیرگذار و بعضاً عملکرد متوسط بازیکنانی که او به عنوان ستاره‌های لیگ به خدمت گرفته بود در کنار برخی حرف و حدیث‌ها درباره تعدادی از خریدها باعث شد تا رابطه او با هواداران به شدت تیره و تار شود و بعضاً برخی رفتارهای او در مقابل اعتراضات طرفداران پرسپولیس باعث شد تا چهره‌ای متفاوت از قبل از مدیرعامل قرمزها به هواداران نشان داده شود.

در چنین شرایطی درویش که نتوانسته به قول‌های خود عمل کند از چشم هواداران تیمش افتاده و به نظر می‌رسد به پایان دوران ریاستش در جمع قرمزها نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رضا درویش هواداران پرسپولیس خبر فوری باشگاه پرسپولیس تهران
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پوستر باشگاه پرسپولیس برای دیدار مقابل ملوان بندرانزلی
ارزش سهام پرسپولیس مشخص شد
سروش رفیعی، راز سربه‌مهر پرسپولیس و گاریدو
تمدید قرارداد کریم باقری با پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس؛ ما خوب نبودیم ولی شما عالی بودید!
پرسپولیس: ورزشگاه دوم ما شهر قدس است
شکایت دوباره پرسپولیس از علیرضا بیرانوند
تجمع اعتراضی پرسپولیسی‌ها مقابل وزارت ورزش
بیرانوند: چرا این همه دارم فحش می‌خورم؟
پیغام آزمون برای پرسپولیسی ها
توصیه اسطوره پرسپولیس به استقلالی‌ها در باره نکونام
بازگشت مغانلو به پرسپولیس در انتظار چراغ سبز امارات
پرسپولیس در تلاش برای شکار کاپیتان تیم ملی!
ایوب العملود به تمرینات پرسپولیس بازگشت
شعار «بی‌غیرت» هواداران علیه بازیکنان پرسپولیس
تمرین تیم فوتبال پرسپولیس
هشدار پرسپولیس به هوادارانش
توصیه های پرسپولیس به هواداران برای حضور در ورزشگاه
عذرخواهی مجری صداوسیما از هواداران پرسپولیس
تجمع هواداران معترض پرسپولیس به عملکرد درویش
۳ اپیزود از وحید امیری در ۲۴ ساعت؛ تناقض آشکار، تقابل پنهان!
پرسپولیسِ درویش شبیه قطار شهربازی؛ لیست‌هایی برای نخریدن و بایگانی شدن!
تازه‌ترین احتمال در باشگاه پرسپولیس؛ رضا درویش ماندنی شد!
حضور پروین، درویش و قلعه‌نویی در هیأت عزاداری
زردی پرسپولیس از درویش؛ داستان سرخِ کمرنگ
بیرانوند برنده نشست دوستانه درویش و زنوزی؛ مصالحه تحمیلی!
برای پرسپولیسی‌ها از زمین و آسمان می‌بارد؛ روزگار برزخی سرخ‌ها
رونمایی از پوستر باشگاه پرسپولیس در دیدار با فولاد+عکس
پوستر باشگاه پرسپولیس برای دیدار امروز برابر نساجی
مرکز لرزه‌نگاری پرسپولیس؛ تغییرات دومینویی و احتمال زلزله با ریشتر بالا!
دو خرید جدید پرسپولیس امشب رونمایی می‌شود
به روزهای پنهان شدن درویش در ماشین نزدیک می‌شویم/ راه نجات پرسپولیس واگذاری نبود
بنر عجیب و جالب هواداران پرسپولیس در ورزشگاه
پوستر بامزه پرسپولیس برای دیدار با ذوب‌آهن
افشاگری که بیانیه باشگاه پرسپولیس را در پی داشت
عکس جالب کانال پرسپولیس از بیرانوند!
«اخراج درویش» و «تحریم بانک شهر» هشتگ داغ هواداران پرسپولیس
رضا درویش روی گسل زلزله؛ تلاش‌های پیدا و پنهان برای برکناری مدیرعامل پرسپولیس
رضا درویش در پیج باشگاه پرسپولیس آنفالو شد!
مصائب مدیریت درویشی پرسپولیس؛ هیچکس به ماندن درویش، «رضا» نیست!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
3
1
پاسخ
اه بیرانوند
جناب درویش در حالی که ده ها میلیارد تومن برای یه دروازه بان که از تاجیکستان گل میخوره خرج کرد حاضر نشد چن میلیارد بیشتر بده و قرارداد بیرانوند رو تمدید کنه
آقا جواب اون متعصب های بی منطق شما خودت دنبال حقوق بیشتر نیستی؟
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
باید حتما دارایی‌هاش قبل و بعد مدیریت ارزیابی و محاسبه بشه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۸ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۶۰ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۳ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005ZGf
tabnak.ir/005ZGf