پایان دوران رضا درویش در پرسپولیس؟

در آخرین ساعات روز 30 فروردین امسال خبر استعفای رضا درویش از مدیرعاملی پرسپولیس به سرعت روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت و به نظر می‌رسید دوران حضور او در جمع قرمزها به پایان رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ او پس از یک فصل ناموفق و بدون جام با پرسپولیس زیر فشار شدید رسانه‌ها و هواداران پرسپولیس قرار داشت و به همین دلیل به نظر می‌رسید این پایان کارش روی صندلی مدیرعاملی باشگاه پرطرفدار پایتخت است، اما چند روز بعد و پس از جلسه هیئت مدیره باشگاه، شرایط تغییر کرد و گفته شد که او فعلاً ماندنی است تا در نقل و انتقالات تابستانی بتواند تیمی قوی ببندد.

درواقع گفته می‌شد خروجی این جلسه مهم هیئت مدیره این بود که درویش قول داده بود حضوری پرقدرت در نقل و انتقالات خواهد داشت و خریدهایش قرار است پرسپولیس را دوباره به تیمی مقتدر تبدیل کند. او شروعی قابل قبول در پنجره تابستانی داشت اما در ادامه به‌تدریج نتوانست توقعات هواداران را برآورده کند. به خصوص که استقلال با خریدهای پرسروصدا و خارجی خود توانست فضا را به سود خود کند و این عملاً درویش را در منگنه قرار داد تا از رقیب سنتی عقب نماند، اما تا امروز نه تنها نتوانسته این کار را انجام دهد بلکه با بسته شدن پنجره تابستانی هنوز تیم تکمیل نشده و کمبودهایی به خصوص در خط حمله و دفاع چپ حس می‌شود.

درویش در سال‌های ابتدایی حضورش در پرسپولیس عملکرد خوبی در نقل و انتقالات داشت و با خریدهای خوبی که انجام داد باعث شد هواداران او را با فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید که معمولاً با خریدهای کهکشانی‌اش شناخته می‌شود، مقایسه کنند. در ادامه اما این روند چندان خوب نبود و به خصوص در فصل پیش بازیکنانی که او برای پرسپولیس به خدمت گرفت نتوانستند گره‌گشا باشند و تیم او در هر 4 جام ناکام ماند تا شعارهای انتقادی هواداران در ورزشگاه شنیده شود. از سوی دیگر جدایی چند بازیکن تأثیرگذار و بعضاً عملکرد متوسط بازیکنانی که او به عنوان ستاره‌های لیگ به خدمت گرفته بود در کنار برخی حرف و حدیث‌ها درباره تعدادی از خریدها باعث شد تا رابطه او با هواداران به شدت تیره و تار شود و بعضاً برخی رفتارهای او در مقابل اعتراضات طرفداران پرسپولیس باعث شد تا چهره‌ای متفاوت از قبل از مدیرعامل قرمزها به هواداران نشان داده شود.

در چنین شرایطی درویش که نتوانسته به قول‌های خود عمل کند از چشم هواداران تیمش افتاده و به نظر می‌رسد به پایان دوران ریاستش در جمع قرمزها نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.