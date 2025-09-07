۱۶/شهريور/۱۴۰۴
Sunday 07 September 2025
۲۳:۵۲
عکس: ماه خونین بر فراز برج میلاد
تصویر ماه خونین امشب بر فراز برج میلاد / عکاس حمید وکیلی
برچسب ها
ماه گرفتگی
ماه خونین
ماه گرفتگی کامل
برج میلاد
