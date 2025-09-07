En
شگفتانه وزیر اطلاعات برای ملت ایران

وزیر اطلاعات با اشاره به ضربه اطلاعاتی ایران به رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر گفت: آنچه تاکنون مشاهده کرده‌اید، تازه آغاز راه است. امیدواریم مردم عزیز ایران در آینده نزدیک شاهد دستاوردهای بیشتری از این عملیات و اطلاعات به‌دست‌آمده باشند.
کد خبر: ۱۳۲۷۱۹۲
| |
414 بازدید
شگفتانه وزیر اطلاعات برای ملت ایران

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، عصر امروز (یکشنبه) در حاشیه دیدار هیئت دولت با رهبر انقلاب در پاسخ به سوالی درباره بانک اهداف رژیم صهیونیستی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، اظهار کرد: آنچه تاکنون مشاهده کرده‌اید، تازه آغاز راه است. امیدواریم مردم عزیز ایران در آینده نزدیک شاهد دستاوردهای بیشتری از این عملیات و اطلاعات به‌دست‌آمده باشند.

گفتنی است؛ خردادماه امسال بود که منابع مطلع در منطقه اطلاع دادند: دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس از جمله طرح‌ها و تأسیسات اتمی را از سرزمین‌های اشغالی خارج کرده است.

