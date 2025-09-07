En
پزشکیان: توصیه‌های رهبر انقلاب نصب‌العین است

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور پس از دیداز امروز با رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توصیه‌های رهبر انقلاب نصب‌العین مسئولان است
کد خبر: ۱۳۲۷۱۸۲
262 بازدید
پزشکیان: توصیه‌های رهبر انقلاب نصب‌العین است
tabnak.ir/005ZGA
