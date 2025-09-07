En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عراقچی: مردم را تبعات اقتصادی مکانیسم ماشه نترسانید

وزیر امور خارجه گفت: مکانیزم ماشه حتماً چیز خوبی نیست و هیچ‌کسی نباید تبعات عمدتاً سیاسی آن را دست کم بگیرد اما در حوزه اقتصادی بزرگ‌تر از چیزی که هست آن را نشان ندهیم.
کد خبر: ۱۳۲۷۱۷۶
| |
359 بازدید
عراقچی: مردم را تبعات اقتصادی مکانیسم ماشه نترسانید

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه دیدار اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب در گفت‌وگویی اظهار کرد: سیاست خارجی نقش مؤثری در سرنوشت یک کشور دارد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به علت دشمنی‌هایی که وجود دارد، با یک وضعیت ویژه مواجه است که ناشی از سیاست‌های حق طلبانه و مستقلانه جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم از حقوق منافع مردم ایران از طریق مجامع بین المللی و منطقه‌ای و با استفاده از روابط با همسایگان دفاع کنیم.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: خوشبختانه روابط ما با همسایگان در بهترین شرایط ممکن است. در عین حال وظیفه رفع تحریم‌ها در بخشی که مربوط به وزرات خارجه است را فراموش نکرده‌ایم.

عراقچی گفت: مکانیزم ماشه حتماً چیز خوبی نیست و هیچ‌کسی نباید تبعات عمدتاً سیاسی آن را دست کم بگیرد اما در حوزه اقتصادی بزرگ‌تر از چیزی که هست آن را نشان ندهیم.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها مردم را از تبعات اقتصادی مکانیزم ماشه نترسانند و آن را بزرگ‌تر از چیزی که هست نشان ندهند. ما آماده مذاکره با اروپایی‌ها و آمریکا بر اساس احترام و منافع متقابل هستیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه اروپا مکانیسم ماشه مذاکره خبر فوری
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
اشتباه عجیب در وزنه‌برداری با ضرر مالی؛ ورود ممنوع پای پرواز/ انوشیروانی: از مسیر جایگزین رفتیم
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار وزیر خارجه به اروپا: مسیرتان را عوض کنید
تشبیه جالب مکانیزم ماشه توسط نماینده مجلس
هشدار صاحب‌نظران: خروج از NPT به ضرر کشور است
وال‌استریت ژورنال: اسنپ‌بک زیر نظر عراقچی در آستانه توافق
پیام مهم اتحادیه اروپا به ایران درباره مذاکره
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
عراقچی: ترسی از جنگ نداریم
عراقچی: مذاکره با آمریکا از طریق واسطه‌ها ادامه دارد
عراقچی: درباره اسنپ‌بک بزرگنمایی شده است
عراقچی: رویکردمان در مذاکرات با اروپا قوی‌تر خواهد بود
هشدار تند عراقچی به اروپا درباره مکانیسم ماشه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۵ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۷ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۸۹ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۹ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۵ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005ZG4
tabnak.ir/005ZG4