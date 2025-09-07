عراقچی: مردم را از تبعات مکانیسم ماشه نترسانید

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه دیدار اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب در گفتوگویی اظهار کرد: سیاست خارجی نقش مؤثری در سرنوشت یک کشور دارد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به علت دشمنیهایی که وجود دارد، با یک وضعیت ویژه مواجه است که ناشی از سیاستهای حق طلبانه و مستقلانه جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: ما تلاش میکنیم از حقوق منافع مردم ایران از طریق مجامع بین المللی و منطقهای و با استفاده از روابط با همسایگان دفاع کنیم.
وزیر امور خارجه تأکید کرد: خوشبختانه روابط ما با همسایگان در بهترین شرایط ممکن است. در عین حال وظیفه رفع تحریمها در بخشی که مربوط به وزرات خارجه است را فراموش نکردهایم.
عراقچی گفت: مکانیزم ماشه حتماً چیز خوبی نیست و هیچکسی نباید تبعات عمدتاً سیاسی آن را دست کم بگیرد اما در حوزه اقتصادی بزرگتر از چیزی که هست آن را نشان ندهیم.
وی تأکید کرد: رسانهها مردم را از تبعات اقتصادی مکانیزم ماشه نترسانند و آن را بزرگتر از چیزی که هست نشان ندهند. ما آماده مذاکره با اروپاییها و آمریکا بر اساس احترام و منافع متقابل هستیم.
