En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عراقچی: مردم را از تبعات مکانیسم ماشه نترسانید

وزیر امور خارجه گفت: مکانیزم ماشه حتماً چیز خوبی نیست و هیچ‌کسی نباید تبعات عمدتاً سیاسی آن را دست کم بگیرد اما در حوزه اقتصادی بزرگ‌تر از چیزی که هست آن را نشان ندهیم.
کد خبر: ۱۳۲۷۱۷۶
| |
1657 بازدید
|
۴

عراقچی: مردم را از تبعات مکانیسم ماشه نترسانید

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه دیدار اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب در گفت‌وگویی اظهار کرد: سیاست خارجی نقش مؤثری در سرنوشت یک کشور دارد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به علت دشمنی‌هایی که وجود دارد، با یک وضعیت ویژه مواجه است که ناشی از سیاست‌های حق طلبانه و مستقلانه جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم از حقوق منافع مردم ایران از طریق مجامع بین المللی و منطقه‌ای و با استفاده از روابط با همسایگان دفاع کنیم.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: خوشبختانه روابط ما با همسایگان در بهترین شرایط ممکن است. در عین حال وظیفه رفع تحریم‌ها در بخشی که مربوط به وزرات خارجه است را فراموش نکرده‌ایم.

عراقچی گفت: مکانیزم ماشه حتماً چیز خوبی نیست و هیچ‌کسی نباید تبعات عمدتاً سیاسی آن را دست کم بگیرد اما در حوزه اقتصادی بزرگ‌تر از چیزی که هست آن را نشان ندهیم.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها مردم را از تبعات اقتصادی مکانیزم ماشه نترسانند و آن را بزرگ‌تر از چیزی که هست نشان ندهند. ما آماده مذاکره با اروپایی‌ها و آمریکا بر اساس احترام و منافع متقابل هستیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه اروپا مکانیسم ماشه مذاکره خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رایزنی وزیران خارجه ایتالیا و انگلیس درباره ایران
هشدار وزیر خارجه به اروپا: مسیرتان را عوض کنید
تشبیه جالب مکانیزم ماشه توسط نماینده مجلس
هشدار صاحب‌نظران: خروج از NPT به ضرر کشور است
وال‌استریت ژورنال: اسنپ‌بک زیر نظر عراقچی در آستانه توافق
پیام مهم اتحادیه اروپا به ایران درباره مذاکره
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
عراقچی: ترسی از جنگ نداریم
عراقچی: مذاکره با آمریکا از طریق واسطه‌ها ادامه دارد
عراقچی: درباره اسنپ‌بک بزرگنمایی شده است
عراقچی: رویکردمان در مذاکرات با اروپا قوی‌تر خواهد بود
هشدار تند عراقچی به اروپا درباره مکانیسم ماشه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
9
پاسخ
نه داداش گل و بلبل میشه! دلار میشه ۱۵ تومن!
امیر
|
Germany
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
7
پاسخ
دیدید تا حالا مسئولان از خودشون مایه بگزارند. همیشه مردم رو نترسانید
احد
|
Canada
|
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
10
پاسخ
نه عزیزم گوشت مرغ کلیوئی 160 هزار تومان و ... و دلار 104 هزار تومان که دیگه ترس نداره !! کی گفته ما میترسیم جناب وزیر محترم ! ضمنا تولد فرزند 5 ام در 63 سالگی را به شما تبریک عرض میکنیم معلومه که هیچ دغدغه ای ندارید !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
7
پاسخ
پس چرا کالاها هیچ توجهی به حرفهای ایشون ندارند وزارت را رها کن گوجه را مدیریت کن اگرتوانستی وزارت حقت است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
رابطه جنسی گروهی نوجوانان با یک دختر در تهران!
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
تلویزیون ترکیه: جنگ سایه ایران و اسرائیل در جریان است
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۶۳۸ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۱ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۹۵ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۸۳ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۲ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZG4
tabnak.ir/005ZG4