En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گزارش وال‌استریت ژورنال از مذاکرات ایران و آژانس

خبرنگار نشریه آمریکایی به نقل از منابع آگاه از پیشرفت در مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۷۱۶۱
| |
647 بازدید
گزارش وال‌استریت ژورنال از مذاکرات ایران و آژانس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «لارنس نورمن»، خبرنگار نشریه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» شامگاه یکشنبه از وقوع پیشرفت در مذاکرات جاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.

او به نقل از منابع خود نوشت: «تازه‌ترین خبر من این است که در ۲۴ ساعت گذشته پیشرفت‌هایی در مذاکرات بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاصل شده است.»

نورمن افزود: «مشخص نیست که آیا این پیشرفت‌ها در حال حاضر به توافقی بین آن‌ها منجر خواهد شد یا خیر و اگر چنین شود، چقدر بر اساس وعده‌های ایران یا گام‌های روشن، مشخص و سریع این کشور که نکته کلیدی است، حاصل شده است.»

پیش از این، «رضا نجفی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برگزاری دور سوم مذاکرات فنی بین ایران و آژانس خبر داده بود.

به گفته نجفی، دور سوم مذاکرات فنی بین ایران و آژانس برای تدوین شیوه‌نامه اجرای تعهدات پادمانی در وضعیت جدید متعاقب حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کشورمان، و با عنایت به مصوبه مجلس در این‌خصوص، طی روزهای جمعه و شنبه در وین برگزار شد و طرفین به تبادل نظر در خصوص نکات مندرج در متن شیوه نامه پرداختند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آژانس انرژی اتمی ایران مذاکرات برنامه هسته ای
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
اشتباه عجیب در وزنه‌برداری با ضرر مالی؛ ورود ممنوع پای پرواز/ انوشیروانی: از مسیر جایگزین رفتیم
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گروسی: فقط به نیروگاه بوشهر دسترسی داشته‌ایم
هشدار صاحب‌نظران: خروج از NPT به ضرر کشور است
خط و نشان کیهان برای شفافیت هسته‌ای!
عراقچی: مذاکره با آمریکا از طریق واسطه‌ها ادامه دارد
برگزاری دور سوم مذاکرات فنی ایران و آژانس در وین
واکنش روسیه به ادعاهای اخیر گروسی علیه ایران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۵ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۷ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۸۹ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۹ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۵ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005ZFp
tabnak.ir/005ZFp