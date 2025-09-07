به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «لارنس نورمن»، خبرنگار نشریه آمریکایی «والاستریت ژورنال» شامگاه یکشنبه از وقوع پیشرفت در مذاکرات جاری بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد.
او به نقل از منابع خود نوشت: «تازهترین خبر من این است که در ۲۴ ساعت گذشته پیشرفتهایی در مذاکرات بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاصل شده است.»
نورمن افزود: «مشخص نیست که آیا این پیشرفتها در حال حاضر به توافقی بین آنها منجر خواهد شد یا خیر و اگر چنین شود، چقدر بر اساس وعدههای ایران یا گامهای روشن، مشخص و سریع این کشور که نکته کلیدی است، حاصل شده است.»
پیش از این، «رضا نجفی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی از برگزاری دور سوم مذاکرات فنی بین ایران و آژانس خبر داده بود.
به گفته نجفی، دور سوم مذاکرات فنی بین ایران و آژانس برای تدوین شیوهنامه اجرای تعهدات پادمانی در وضعیت جدید متعاقب حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هستهای کشورمان، و با عنایت به مصوبه مجلس در اینخصوص، طی روزهای جمعه و شنبه در وین برگزار شد و طرفین به تبادل نظر در خصوص نکات مندرج در متن شیوه نامه پرداختند.
