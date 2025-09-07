En
نیازمند: داور هم‌ مثل من اشتباه داشت

دروازه‌بان تیم ملی ایران گفت: کمتر پیش آمده بود مثل بازی با تاجیکستان اشتباهی داشته باشم.
نیازمند: داور هم‌ مثل من اشتباه داشت

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پیام نیازمند در نشست خبری پیش از بازی فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ در کنار امیر قلعه نویی حاضر شد. دروازه بان تیم ملی ایران گفت: فکر می‌کنم شناخت هر دو تیم نسبت به یکدیگر کافی است؛ چندین بار در سال‌های اخیر با هم بازی کرده‌ایم.

او افزود: بازیکنان ازبکستانی زیادی به ایران آمده‌اند که یکی از آن‌ها هم‌تیمی من (اوستون ارونوف) است. ازبکستان سرمایه‌گذاری زیادی در فوتبال کرده و پیشرفت قابل توجهی داشته است. بازی‌های دو تیم در گذشته نزدیک و جذاب بوده و امیدوارم فردا هم با دست پُر از میدان خارج شویم.

دروازه بان تیم ملی ادامه داد: سر صحنه گل اول در بازی با تاجیکستان اشتباهی را مرتکب شدم. در سال های اخیر و حتی دو فصل حضورم زیر نظر آقای قلعه نویی کمتر پیش آمده بود که چنین اشتباهی مرتکب شوم‌ اما به هر حال باید با تمرکز بالاتر و آمادگی بیشتر داشته باشیم.

وی ادامه داد: به هر حال فکر می کنم داور هم اشتباه کرد من فکر می کنم توپ عبور نکرده و بخشی از توم روی خط هست‌ اما به هر حال آن اشتباه را من نباید انجام می دادم چون گل اول را خوردیم تیم هم تمرکزش را از دست داد. باید بیشتر کار کنم تا این اتفاق تکرار نشود.

تیم ملی فوتبال پیام نیازمند دروازه بان کافا تورنمنت خبر فوری
