به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امیر قلعه نویی در نشست خبری قبل از بازی فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ گفت: قبل از اینکه بخواهم در مورد بازی فردا صحبت کنم ابتدا باید در مورد نحوه برگزاری مسابقات حرف بزنم کافا می‌تواند در آینده به فوتبال این منطقه کمک کند ولی نوع برگزاری‌اش مهم است. در دور دوم مسابقات خیلی خوب نبود و خیلی از تیم‌ها از نحوه برگزاری مسابقات گلایه داشتند امیدوارم از سال های آینده برنامه ریزی و برگزاری بهتری داشته باشد اگر قرار بر استفاده از تکنولوژی است باید این تکنولوژی در خدمت فوتبال باشد ما این را در کافای این دوره ندیدیم

وی در خصوص فینال فردا گفت: دو تیم ایران و ازبکستان رقبای نزدیک به هم هستند. کشور ازبکستان سرمایه‌گذاری عجیبی روی فوتبالش بخصوص پایه‌ها انجام داده است و ما چندین مسابقه با این تیم انجام داده‌ایم و امیدوارم بازی خوب و تکنیکی بشود با توجه به تغییرات زیادی که داشتیم ماحصل آن بازیکنانی که رویشان ۵۰ -۵۰ بودیم مطمئن شدیم می‌توانند به تیم ملی کمک کنند ما و ازبکستان شناخت کاملی از هم داریم و تغییرات زیادی داشتیم و امیدوارم بتوانیم نتیجه مطلوب را بگیریم.

سرمربی تیم ملی ایران تاکید کرد: بخاطر یکسری مسائل لیگ ما دیرتر شروع شد و جزئیاتش را نمی‌خواهم بگویم اما برای احترام به لیگ و همکاران عزیزمان در باشگاه‌ها نخواستیم لیگ را تعطیل کنیم که اشتباه بود عرف این بود که سه چهار جلسه تمرین می‌کردیم بازیکنی مثل نورافکن بعد از بازی پرسپولیس و سپاهان سوار هواپیما شد ریکاوری نداشت و با تمرین سبک برای تیم ملی بازی کرد و به لیگ احترام می‌گذاریم که همکاران ما در شرایط مسابقه باشند ولی باید با برنامه بهتری می‌آمدیم و در تهران تمرین می‌کردیم تا باتوجه‌به تغییرات زیادی که داشتیم هماهنگ‌تر می‌شدیم اشتباه من این بود که به لیگ احترام گذاشتم و من از دل عزیزان باشگاهی آمده‌ام اما تورنمنت شرایط خاص خودش را دارد چه کافا باشد چه هر مسابقات دیگری ولی نامه زدیم که وارد مسابقات نشویم اما شرایط جور نشد. برخی می‌گفتند مسابقات هفته‌های سوم و چهارم لیگ برگزار شود تا در کافا شرکت کنیم و این مسئله ساده را نمی‌دانستند که در روزهای فیفا لیگ نباید برگزار شود از وزیر ورزش و رئیس فدراسیون خواستیم شرایط بهتری فراهم شود که نشد. احترام به لیگ و همکاران گذاشتیم اما فشارش به تیم و خودم وارد شد و حداقل باید چهار جلسه تمرین می‌کردیم تا بهتر بازیکنان همدیگر را می‌شناختند.

قلعه‌نویی در خصوص اینکه ۱۸ یا ۱۹ بازیکن اصلی ما حضور ندارند اما ازبکستان با ترکیب کامل به کافا آمده‌اند گفت: خدمت شما عرض کنم وقتی برنامه داشته باشید و ساختارسازی کنید تغییرات به شما لطمه نمی‌زند و ازبکستان در ۱۰ سال اخیر به نحو احسن انجام داده و نتایج تیم‌های نوجوانان، جوانان و امید گرفته نشان داده که در پایه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در باشگاه‌هایشان هم خوب سرمایه‌گذاری کرده‌اند و چند بازیکن آنها در باشگاه‌های بزرگ ایران بازی می‌کنند و ازبکستان هم تبدیل به قطب‌های فوتبال آسیا شده ژاپن و کره و قطر که دو دوره قهرمان آسیا شده، البته ما تمرینات زیادی داشتیم اما ما فرصت را به یک‌سری بازیکنان داده‌ایم که کمک می‌کنند که تغییر نسل را انجام بدهیم شاید جوان نباشند. فردا با یک ترکیب بسیار خوب و برنامه خوب به میدان می‌رویم و بازی تاکتیکی و درگیر شونده خواهیم داشت.