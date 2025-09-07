پشت پرده خرج میلیاردی در یک شرکت نفتی کیست؟

در حالی که صنعت نفت ایران با چالش های متفاوتی دست و پنجه نرم می کند و اولویت های مهمی در شرایط کنونی دارد، یک درخواست میلیارد تومانی در یکی از شرکت های نفتی، حاشیه ساز شد.

صبح امروز نامه‌ای با امضای مهسا صدیقی، مدیر روابط عمومی شرکت مهندسی توسعه نفت (متن) از زیر مجموعه‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران با موضوع «ساخت مستند زیست محیطی – توسعه غرب کارون» به رقم ۸ میلیارد و و ۷۰۰ میلیون تومان به یک موسسه فرهنگی – هنری با نام «تلاشگران آینده آزما» منتشر شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، این در خواست از سوی مدیر روابط عمومی این شرکت خطاب به نصراالله زارعی، مدیرعامل شرکت متن در اسفند ماه سال گذشته، نوشته شده که مورد موافقت زارعی مطابق پاراف اداری قرار گرفته است.

درخواست این رقم از مدیرعامل با استفاده از ظرفیت مالی مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت و به صورت ترک تشریفات مناقصه‌ای برای نهاد‌های فرهنگی مطرح شده که البته ظرفیت قانونی است. هدف از درخواست این مبلغ برای ساخت این مستند، در راستای توسعه پایدار در منطقه غرب کارون و به منظور آگاهی بخشی از فعالیت‌های صنعت نفت در منطقه یاد شده با رویکرد حفاظت از محیط زیست مطرح شده است.

سوال اصلی این است که با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در صنعت نفت وجود دارد، که به اذعان متخصصین عمده مشکلات و البته مسئولیت مستقیم این صنعت متوجه بخش مدیریت مصرف انرژی ( گاز و سوخت ) در بخش‌های مختلف است، پرداختن به مقوله زیست محیطی هورالعظیم که وزارت نفت تنها متولی مسئول آن نیست، چه توجیهی دارد؟

در حالی که کشور منابع مالی محدودی دارد و لازم است برای خرد تا کلان آن برنامه ریزی دقیق با بهره وری بالایی طراحی شود، پرداختن به سوژه زیست محیطی که صنعت نفت تنها متولی آن نیست، چه علتی دارد؟ آن هم در شرایطی که صنعت نفت حقوق قانونی و مسئولیتی خود در مناطق فعالیتی خود را می‌پردازد و ساز و کار استفاده از این منابع مالی نیز مشخص است.

بد نیست روابط عمومی و مدیرعامل شرکت متن توضیح دهند چه شخص یا اشخاصی پشت این موسسه فرهنگی هستند که درخواست چنین مبلغی برای تولید یک محتوای مستند که هیچ ریز هزینه‌ای نیز برای آن ارائه نشده، را مورد موافقت قرار داده اند؟