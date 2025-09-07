En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می دهد

پشت پرده خرج میلیاردی در یک شرکت نفتی کیست؟

در حالی که صنعت نفت ایران با چالش های متفاوتی دست و پنجه نرم می کند و اولویت های مهمی در شرایط کنونی دارد، یک درخواست میلیارد تومانی در یکی از شرکت های نفتی، حاشیه ساز شد.
کد خبر: ۱۳۲۷۱۴۹
| |
575 بازدید

پشت پرده خرج میلیاردی در یک شرکت نفتی کیست؟

صبح امروز نامه‌ای با امضای مهسا صدیقی، مدیر روابط عمومی شرکت مهندسی توسعه نفت (متن) از زیر مجموعه‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران با موضوع «ساخت مستند زیست محیطی – توسعه غرب کارون» به رقم ۸ میلیارد و و ۷۰۰ میلیون تومان به یک موسسه فرهنگی – هنری با نام «تلاشگران آینده آزما» منتشر شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، این در خواست از سوی مدیر روابط عمومی این شرکت خطاب به نصراالله زارعی، مدیرعامل شرکت متن در اسفند ماه سال گذشته، نوشته شده که مورد موافقت زارعی مطابق پاراف اداری قرار گرفته است.

درخواست این رقم از مدیرعامل با استفاده از ظرفیت مالی مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت و به صورت ترک تشریفات مناقصه‌ای برای نهاد‌های فرهنگی مطرح شده که البته ظرفیت قانونی است. هدف از درخواست این مبلغ برای ساخت این مستند، در راستای توسعه پایدار در منطقه غرب کارون و به منظور آگاهی بخشی از فعالیت‌های صنعت نفت در منطقه یاد شده با رویکرد حفاظت از محیط زیست مطرح شده است.

سوال اصلی این است که با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در صنعت نفت وجود دارد، که به اذعان متخصصین عمده مشکلات و البته مسئولیت مستقیم این صنعت متوجه بخش مدیریت مصرف انرژی ( گاز و سوخت ) در بخش‌های مختلف است، پرداختن به مقوله زیست محیطی هورالعظیم که وزارت نفت تنها متولی مسئول آن نیست، چه توجیهی دارد؟

در حالی که کشور منابع مالی محدودی دارد و لازم است برای خرد تا کلان آن برنامه ریزی دقیق با بهره وری بالایی طراحی شود، پرداختن به سوژه زیست محیطی که صنعت نفت تنها متولی آن نیست، چه علتی دارد؟ آن هم در شرایطی که صنعت نفت حقوق قانونی و مسئولیتی خود در مناطق فعالیتی خود را می‌پردازد و ساز و کار استفاده از این منابع مالی نیز مشخص است. 

بد نیست روابط عمومی و مدیرعامل شرکت متن توضیح دهند چه شخص یا اشخاصی پشت این موسسه فرهنگی هستند که درخواست چنین مبلغی برای تولید یک محتوای مستند که هیچ ریز هزینه‌ای نیز برای آن ارائه نشده، را مورد موافقت قرار داده اند؟

اشتراک گذاری
برچسب ها
شرکت مهندسی توسعه نفت نصراله زارعی هورالعظیم تولید نفت آزادگان جنوبی
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
اشتباه عجیب در وزنه‌برداری با ضرر مالی؛ ورود ممنوع پای پرواز/ انوشیروانی: از مسیر جایگزین رفتیم
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روزهای بحرانی تالاب هورالعظیم
ممانعت وزارت نفت از آبگیری مخازن ۴ و ۵ تالاب هورالعظیم
مرگ هورالعظیم نزدیک است!
ماجرای عدم پرداخت حق‌آبه هورالعظیم
دود هورالعظیم در آسمان اهواز
پرندگان تالاب «هورالعظیم»
با انتقال آب از پشت خنجر خوردیم
ادامه آتش‌سوزی در بخش عراقی هورالعظیم
کشتار بی‌رحمانه پرندگان مهاجر در هورالعظیم
دود آتش‌سوزی هورالعظیم، شش شهرستان خوزستان را فراگرفت/ عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای: ادامه فعالیت اینستاگرام و واتس‌اپ به صورت مشروط منعی ندارد
ادامه آتش‌سوزی در بخش عراقی هورالعظیم
شادگان، به دنبال آب برای زنده ماندن
مرزداران را مجبور به ترک مناطق مرزی نکنید
بازدید هوایی رئیس‌جمهور از وضعیت هورالعظیم
مرگ تدریجی هورالعظیم
آخرین وضعیت تالاب بین المللی هور العظیم
تعیین جانشین چینی‌ها در آزادگان جنوبی
شعله‌های سرکش آتش در هُورالعظیم زبانه کشید
دانه ریزی برای پرندگان مهاجر در هورالعظیم
خشکی هورالعظیم در دشت آزادگان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۵ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۷ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۸۹ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۹ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۵ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005ZFd
tabnak.ir/005ZFd