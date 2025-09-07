ادعای رئیس پیشین موساد درباره انفجار نطنز

«یوسی کوهن» رئیس پیشین موساد با اشاره به حادثه انفجار در نطنز مدعی شد: «یک میز بالانس به ایران فروخته شد که در نهایت منفجر شد و تأسیسات آن‌ها را نابود کرد. چطور اجازه فروش چنین تجهیزاتی به ایران داده شد؟ این همان داستان است.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس پیشین موساد در گفت‌وگویی تازه با رسانه‌های اسرائیلی با انتقاد شدید از نخست‌وزیر این رژیم، او را «مسئول همه رخداد‌های پیش، حین و پس از وقایع ۷ اکتبر» دانست و همزمان از ناکارآمدی ساختار اطلاعاتی و سیاسی اسرائیل، طرح‌های ناکام درباره غزه پرده برداشت.

«یوسی کوهن» رئیس پیشین موساد در گفت‌وگویی تفصیلی با رسانه‌های عبری با انتقاد شدید از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تأکید کرد که «بنیامین نتانیاهو» پیش، حین و پس از وقایع ۷ اکتبر مسئول مستقیم شکست اطلاعاتی و امنیتی این رژیم بوده و باید مسئولیت کامل را بپذیرد.

او در گفت‌و‌گو با نشریه عبری «یدیعوت آحارونوت» با بیان اینکه «مدت یک سال و نیم است با نتانیاهو صحبت نکرده»، تصریح کرد: «او مسئول همه چیز است؛ آنچه قبل، حین و بعد از هفتم اکتبر رخ داد.» به گفته او، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی باید پس از این واقعه مسئولیت می‌پذیرفت و تاریخ انتخابات جدید را تعیین می‌کرد.