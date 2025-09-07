داور فینال کافا مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، فینال رقابت‌های کافا ۲۰۲۵ میان ایران و ازبکستان با قضاوت نورزاتبک عبدی‌قادروف داور قرقیزستانی برگزار خواهد شد. این داور که در فهرست بین‌المللی فیفا قرار دارد، سابقه زیادی در سطح بالای فوتبال قاره‌ای ندارد و حضورش در چنین دیداری مهم می‌تواند یکی از تجربه‌های بزرگ دوران داوری‌اش محسوب شود.

عبدی‌قادروف در دوره گذشته کافا، قضاوت دیدار ازبکستان و ترکمنستان را بر عهده داشت که با برتری ۲ بر صفر سفیدپوشان پایان یافت. در همین دوره جاری نیز او به‌عنوان داور بازی افغانستان و هند انتخاب شد که با تساوی بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب کمیته داوران کافا بار دیگر به او اعتماد کرده تا مهم‌ترین بازی تورنمنت را سوت بزند.

این داور قرقیز پیش‌تر تنها تجربه قضاوت مقابل تیم ملی ایران را در رده‌های پایه داشته است. او در دو دیدار دوستانه تیم ملی زیر ۱۶ سال ایران داوری کرد؛ نخست در دیداری که برابر ازبکستان با نتیجه ۲-۲ خاتمه یافت و سپس در مسابقه‌ای که ایران با نتیجه پرگل ۷-۰ تاجیکستان را شکست داد. حالا برای نخستین بار، او دیداری رسمی و مهم از تیم ملی بزرگسالان ایران را قضاوت خواهد کرد.