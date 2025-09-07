قربانی اسیدپاشی ضارب خود را پس از ۱۱ سال بخشید

«سیما افشاری» قربانی اسیدپاشی پس از ۱۱ سال ضارب خود را بخشید و او از زندان آزاد شد. ضارب؛ زن جوانی است که یازده سال پیش در یکی از پارک های های شهرستان دهدشت از توابع کهگیلویه و بویراحمد به صورت و بدن سیما افشاری اسید می پاشد و همین موضوع باعث می شود زندگی سیما به‌طور کل نابود شود.

به گزارش تابناک به نقل از دیده‌بان ایران؛

ماجرا چه بود؟

۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۳ زنی به نام «پری‌سیما» که گمان می کرد شوهرش قصد دارد با «سیما افشاری» ازدواج کند با او در یکی از پارک ها قرار می گذارد و بر روی بدن و صورت سیما افشاری اسید می پاشد. شوهر این زن که روز حادثه شاهد ماجرا بوده، سیما را به یکی از بیمارستان های اهواز منتقل می کند، اما پلیس عباس را بازداشت می کند و عباس به پلیس توضیح می دهد که همسرش در پارک مرتکب چنین اقدام هولناکی شده است.

ضارب روز حادثه از شوهرش درخواست کرده بود که به آن پارک بیاید و قسم بخورد که با سیما افشاری رابطه ای نداشته است، اما او قبل از رسیدن همسرش اسید را به سمت صورت و بدن سیما افشاری می پاشد و از محل متواری می شود. او همان شب توسط ماموران پلیس شناسایی و بازداشت می شود. با این حال این زن در روزهای اخیر با بخشش سیما افشاری از زندان آزاد می شود.