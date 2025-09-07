نامه هشدارآمیز ایران به CAFA

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامهای به CAFA، نسبت به عملکرد داوران هشدار داد. در این نامه با اشاره به اشتباهات داوری در دیدارهای مرحله گروهی رقابتهای «کافا ٢٠٢۵» اعلام کرد که تجهیزات کمک داوری استفاده شده در تاجیکستان فاقد استانداردهای کافی بوده و VAR نه تنها به کمک داوران نیامد بلکه باعث «سردرگمی» آنها در زمان اتخاذ تصمیم شد.
فدراسیون فوتبال در ادامه به اشتباهات داوری در بازی ایران برابر تاجیکستان که «تاثیر مستقیم» در نتیجه ثبت شده داشت اشاره کرد و نوشت: «یادآور میشویم که عواقب هرگونه اشتباه داوری در دیدار فینال مستقیماً بر عهده CAFA خواهد بود و چنین موضوعی تأثیر مستقیمی بر مواضع و تصمیمات آتی ما خواهد داشت».
