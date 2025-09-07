فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین

شهیدان حسن طهرانی مقدم، امیرعلی حاجی‌زاده و محمود باقری اوایل سال ۷۰ به چین سفر کردند. این سفر جزو اولین سفرهای تیم فنی فرماندهی موشکی سپاه بعد از جنگ تحمیلی به خارج از کشور جهت خرید و بازدید از تسلیحات دفاعی بود.