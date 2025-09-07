۱۶/شهريور/۱۴۰۴
Sunday 07 September 2025
۱۴:۳۷
سیاسی
»
امنیتی و دفاعی
بازدید
3
3
بازدید
پ
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
شهیدان حسن طهرانی مقدم، امیرعلی حاجیزاده و محمود باقری اوایل سال ۷۰ به چین سفر کردند. این سفر جزو اولین سفرهای تیم فنی فرماندهی موشکی سپاه بعد از جنگ تحمیلی به خارج از کشور جهت خرید و بازدید از تسلیحات دفاعی بود.
کد خبر:
۱۳۲۷۱۰۱
تاریخ انتشار:
۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۷
07 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۷۱۰۱
|
۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۷
07 September 2025
|
3
بازدید
3
بازدید
گزارش خطا
