فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین

شهیدان حسن طهرانی مقدم، امیرعلی حاجی‌زاده و محمود باقری اوایل سال ۷۰ به چین سفر کردند. این سفر جزو اولین سفرهای تیم فنی فرماندهی موشکی سپاه بعد از جنگ تحمیلی به خارج از کشور جهت خرید و بازدید از تسلیحات دفاعی بود.
کد خبر: ۱۳۲۷۱۰۱
3 بازدید

فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین

