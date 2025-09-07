یک مداح برای کریستیانو رونالدو نامه نوشت!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ چندی پیش محمد اسداللهی، مداح اهل بیت (ع) در نامه‌ای به رونالدو از او درخواست کرده بود که اقدامی برای منجی انجام دهد. پیش از این در مرکز موسیقی مأوا نیز نماهنگی به نام «منجی» منتشر شده بود که بخشی از آن با نامه این مداح قرابت دارد. این قرابت باعث شده بخش منتشر نشده از این نماهنگ به همراه نامه اسداللهی در شبکه‌های مجازی دست به دست شود.

در بخشی از متن این نامه آمده است:

«من از تو درخواست دارم تا روی پیراهنت یا در اقدامی کوچک هم که شده برای منجی بنویسی منجی باور همه ی انسان های سختی کشیده ی جهان و امید کسانیست که تلاش خودشان را کردند، اما حریف دنیا نشدند منجی این باور مشترک قلب های مارو به هم نزدیک میکنه عیسی و مهدی هر دو بر قرار کننده ی صلح و عدالت در همه جهانند قسم به روزی که عیسی هم با او بر میگرده و همه رو به سمت مهدی دعوت میکنه»