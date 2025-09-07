En
پیام تبریک المپیک به نایب قهرمانان کاراته آسیا

کمیته ملی المپیک طی پیامی افتخار آفرینی ملی پوشان کاراته کشورمان و کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا را تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۹۴
285 بازدید
پیام تبریک المپیک به نایب قهرمانان کاراته آسیا

به گزارش تابناک به نقل از کمیته ملی المپیک؛ در متن پیام تبریک فوق آمده است: افتخار آفرینی های نمایندگان شایسته کشورمان در رقابت های آسیایی رده های پایه و کسب 22 مدال طلا،نقره و برنز از سوی آینده سازان این رشته و به اهتزاز در آمدن پرچم مقدس و طنین انداز شدن سرود ملی کشورمان در این آوردگاه مهم،مایه سربلندی و افزایش نشاط و همبستگی مردم عزیزمان گردید.

ضمن تبریک این موفقیت و قدردانی از مجموعه زحمتکش فدراسیون،کادر فنی و مدال آوران عزیز برای کاراته  کشورمان در دیگر رقابتهای پیش رو بخصوص بازیهای آسیایی آیچی_ناگویا آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

