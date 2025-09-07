کشف ۳۷ هزار ماینر و تشکیل ۱۳۷۳ پرونده طی ۵ ماه

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در راستای مقابله با ناترازی برق از کشف نزدیک به ۳۷ هزار دستگاه ماینر خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار حسین رحیمی با تاکید بر اینکه متاسفانه در سال‌های اخیر به دلایل متعدد شاهد وجود ناترازی در ساختار انرژی کشور از جمله موضوع برق و آب هستیم، اظهار کرد: وجود این ناترازی‌ها با خود مشکلات مختلفی را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برای رفع این ناترازی پلیس امنیت اقتصادی هم به اقدامات ایجابی و سلبی بسیاری را در دستور کار خود داده است، گفت: به منظور انجام بهتر ماموریت‌های این حوزه جلسات تعاملی متعددی با شرکت توانیر کشور داشته‌ایم.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه با بررسی‌های صورت گرفته استفاده‌های غیرمجاز از ماینر‌ها از جمله دلایل وقوع ناترازی برق کشور، گفت: مقابله با این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به کشف ۳۶ هزارو ۶۴۸ دستگاه ماینر در پنج ماهه سال جاری، عنوان کرد: در پنج ماهه سال جاری ۱۳۷۳ پرونده برای متهمان دستگیر شده در حوزه ماینر تشکیل و پیگیری شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: در روز‌های اخیر با کشف دو مزرعه بزرگ ماینر که البته در زمان شناسایی و جمع آوری غیرفعال بودند بیش از ۲۴ هزار دستگاه ماینر در یکی از استان‌های شرقی کشور کشف و جمع آوری گردید.

براساس گزارش سایت پلیس، سردار رحیمی با اشاره به اینکه وجود دستگا‌های ماینر لطمات و صدمات بسیاری را به شبکه برق کشور و تشدید ناترازی برق دارد، گفت: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص سوداگرانی که برای کسب سود‌های بادآورده با استفاده غیر قانونی، دزدانه از ماینر‌ها زمینه ناترازی برق را ایجاد کرده‌اند با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.