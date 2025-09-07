En
ابهام در پرونده سوخو-۳۵ و اس-۴۰۰

ارزیابی موسویان از وضعیت موجود: چرا روسیه، هواپیمای جنگی به ایران نداد؟ باید درک بهتری از واقعیت‌های روابط بین‌الملل پیدا کنیم
ابهام در پرونده سوخو-۳۵ و اس-۴۰۰

دیپلمات سابق کشورمان نوشت: روسیه هواپیمای جنگنده سوخو-۳۵  و سیستم پدافند اس- ۴۰۰ را به ایران نداد با وجودیکه ایران چند دهه تحت تهدید حمله نظامی دو قدرت اتمی آمریکا و اسرائیل قرار داشت.

به گزارش تابناک؛ سیدحسین موسویان سفیر اسبق ایران در آلمان نوشت:روسیه هواپیمای جنگنده سوخو-۳۵  و سیستم پدافند اس- ۴۰۰ را به ایران نداد با وجودیکه ایران چند دهه تحت تهدید حمله نظامی دو قدرت اتمی آمریکا و اسرائیل قرار داشت و نهایتا هم مورد حمله این دو کشور قرار گرفت.

اما روسیه به هند پیشنهاد ۱۱۷ فروند سوخو-۳۵M و تولید مشترک سوخو-۵۷ با انتقال کامل فناوری را به هند داده در حالیکه هند متحد آمریکا است.

رسانه‌های غربی مدعی‌اند که روس‌ها دو جنگنده سوخو-35 را برای ایران ارسال خواهند کرد؛ گزاره‌ای که نشان از تلاش تهران برای افزایش توان بازدارندگی‌اش در میانه تنش‌های خاورمیانه دارد. ناظران مدعی‌اند که تجهیز ایران به این دو فروند از جنگده‌های روسی موجب خواهد شد تا تهران در این زمینه دست بالا را داشته باشد.

هیچ انتقادی به مسکو نیست چون منافع راهبردی کشورش را مد نظر دارد. لذا چنانچه ترکیه (عضوناتو) و عربستان (متحد آمریکا) در خواست سوخو ۳۵ و ۵۷ و اس- ۴۰۰ داشته باشند، مسکو موافقت میکند.

شاید این حقیقت کمک کند تا تهران درک بهتری از «واقعیت های روابط بین‌الملل» و «ضرورت های منافع ملی»، پیدا کند.

 

روسیه سوخو جنگنده سوخو-۳۵ سیستم پدافند هواپیمای جنگنده مسکو خبر فوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
همونطور که صنعت موشکی رو جوانان این مملکت بومی کردن و موشکهای ایرانی به قلب تلاویو و حیفا خورد، باید توسط همین جوانها و اهمیت دادن بیشتر به اونها هواپیماهای جنگنده ساخته بشه، پروزه هایی مثل قاهر۳۱۳ باید احیا بشن و جنگنده های پنهانکار که قابلیت رهگیری و هدف قراردادن دهها هدف همزمان دارند ساخته شوند، تاریخ ثابت کرده که وقتی نگاه به داخل باشه و به جوانان مملکت اهمیت داده بشه موفقیت خواهیم داشت. زنده باد ایران و ایرانی.
