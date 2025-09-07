ابهام در پرونده سوخو-۳۵ و اس-۴۰۰

ارزیابی موسویان از وضعیت موجود: چرا روسیه، هواپیمای جنگی به ایران نداد؟ باید درک بهتری از واقعیت‌های روابط بین‌الملل پیدا کنیم

به گزارش تابناک؛ سیدحسین موسویان سفیر اسبق ایران در آلمان نوشت:روسیه هواپیمای جنگنده سوخو-۳۵ و سیستم پدافند اس- ۴۰۰ را به ایران نداد با وجودیکه ایران چند دهه تحت تهدید حمله نظامی دو قدرت اتمی آمریکا و اسرائیل قرار داشت و نهایتا هم مورد حمله این دو کشور قرار گرفت.

اما روسیه به هند پیشنهاد ۱۱۷ فروند سوخو-۳۵M و تولید مشترک سوخو-۵۷ با انتقال کامل فناوری را به هند داده در حالیکه هند متحد آمریکا است.

رسانه‌های غربی مدعی‌اند که روس‌ها دو جنگنده سوخو-35 را برای ایران ارسال خواهند کرد؛ گزاره‌ای که نشان از تلاش تهران برای افزایش توان بازدارندگی‌اش در میانه تنش‌های خاورمیانه دارد. ناظران مدعی‌اند که تجهیز ایران به این دو فروند از جنگده‌های روسی موجب خواهد شد تا تهران در این زمینه دست بالا را داشته باشد.

هیچ انتقادی به مسکو نیست چون منافع راهبردی کشورش را مد نظر دارد. لذا چنانچه ترکیه (عضوناتو) و عربستان (متحد آمریکا) در خواست سوخو ۳۵ و ۵۷ و اس- ۴۰۰ داشته باشند، مسکو موافقت میکند.

شاید این حقیقت کمک کند تا تهران درک بهتری از «واقعیت های روابط بین‌الملل» و «ضرورت های منافع ملی»، پیدا کند.