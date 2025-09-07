غذای محبوب استالین، رهبر شوروی چه بود

به گزارش تابناک، روزنامه اقتصاد نوشت: در کتاب «غذای دیکتاتورها؛ راهنمایی بد برای سرگرم کردن ستمکاران» به قلم «ویکتوریا کلارک» و «ملیسا اسکات» به غذای محبوب برخی از دیکتاتورها اشاره شده است. همچنین در این میان یک نویسنده لهستانی دست بهکار جالبی زده است. او در مدت ۴سال کار مطالعه و پژوهش در زمینه سبک غذایی برخی سیاستمداران را بهطور جدی دنبال کرده و دست آخر کتابی با عنوان «یک دیکتاتور چه میخورد؟» منتشر کرده است.
استالین چی دوست داشت؟
«ژوزف استالین» از اواسط دهه۲۰ میلادی تا سال۱۹۵۳ و زمان مرگش، رهبر شوروی سابق بود و اتفاقات بزرگی در تاریخ رقم زد. این سیاستمدار عاشق غذاهای گرجستانی بود؛ گردو، سیر، آلو، انار و مشروبات الکلی بخش اصلی آشپزی گرجستانی محسوب میشود. گفته میشود «گوزیناکی» نوعی شیرینی گرجستانی هم از غذاهای محبوب او بود. جالب اینجاست که یکی از آشپزهای شخصی ژوزف استالین «اسپیریدون پوتین» پدربزرگ ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور کنونی روسیه بود!
گوزیناکی چیست؟
گوزیناکی یکی از تنقلات گرجستان است که شهرت زیادی دارد و آن را از ترکیب گردو یا بادام با عسل طبیعی تهیه میکنند. خوشمزهترین نوع این شیرینی گرجی، نوعی است که با عسل طبیعی درست شده باشد، آن هم عسل کوهی که از گلهای وحشی عمل آمده باشد. گوزیناکی، یکی از شیرینیهای گرجستان است.
خواص گردو
این که گردو دارای خواص زیادی است و خوردن آن مفید است، یکی از حقایقی است که هر کسی بر آن آگاه است. گردو سرشار از چربیهای طبیعی، فیبر، ویتامینها و مواد معدنی است و اینها باعث شدهاند تا گردو از جمله بهترین مواد خوراکی باشد.
گردو دارای میزان آنتی اکسیدانی بالاتری نسبت به سایر مواد خوراکی است. این خاصیت گردو ناشی از وجود ویتامین E، ملاتونین و ترکیبات گیاهی به نام پلی فنولها در آن است که به طور خاص در پوست گردو دارای میزان بیشتری است.
در گردو مقادیر زیادی چربی امگا وجود دارد که برای سلامت بدن بسیار مفید هستند. امگا یکی از چربیهای مفید است که باید در رژیم غذایی تان گنجانده شود تا بدن را مورد حمایت قرار دهد.
التهاب ریشه بسیاری از بیماریها است از جمله بیماریهای قلبی، دیابت نوع ۲، بیماری آلزایمر و سرطان که میتواند ناشی از استرس اکسیداتیو باشد. پلی فنول در گردو میتواند به مبارزه با این استرس اکسیداتیو و التهاب کمک کند.
مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که خوردن گردو خطر ابتلا به برخی از سرطانهای خاص از جمله سرطان سینه، پروستات و کولورکتال را کاهش میدهد.
خواص سیر
مصرف مداوم سیر و جذب ترکیبات موجود در آن از راه دستگاه گوارش باعث کاهش علائمی همچون استفراغ، اسهال، التهاب معده و زخمهای رودهای میشود. مصرف سیر میتواند فرآیند گوارشی را تحریک و زمان عبور غذا از لوله گوارشی را کند کند که این امر منجر به بهبود هضم مواد غذایی و کاهش مشکلات گوارشی میشود.
سیر بهدلیل دارا بودن مقادیر زیادی آنتیاکسیدان، مانع از بروز انواع سرطانها میشود. آنتیاکسیدانها موادی هستند که با خنثی کردن رادیکالهای آزاد، باعث جلوگیری از آسیب به بافتها و بروز انواع سرطانها میشوند؛ مطالعات ثابت کرده است که مصرف سیر بهدلیل داشتن خواص آنتیاکسیدانی، مانع از بروز سرطان روده بزرگ، سینه، معده، پروستات و مثانه میشود.
نتایج مطالعات نشان داد که ترکیبات موجود در سیر میتواند باعث کاهش رسوب کلسترول در دیواره رگها شود همچنین مادهای بهنام "استروئید ساپونین" در سیر در کاهش غلظت کلسترول خون نقش مؤثری دارد.
خواص آلو
آلو به ملین بودن معروف است. تازه آبدارش، اثر لینت بخشی بیشتری دارد. آلو حرارت بدن را کم میکند. تب و تشنگی، گرمازدگی و التهاب و خارش پوست را تسکین میدهد، به خصوص اگر قبل از غذا مصرف شود. آلو اگر با شکر به صورت شربت پخته شود، ملین بی آزاری میشود که حتی اگر سرفه هم داشته باشید، ترشی اش اذیت نمیکند و سینه را هم نرم میکند.
آلو یک میوه خوشمزه کم کالری با ویتامینها و مینرالهای متنوع، فیبر و آنتی اکسیدانها است. اگر آلو خشک باشد، کالری و فیبرش بیشتر است. فیبری که در آلو است علاوه بر اینکه حرکت رودهها را تسهیل میکند، قند و چربی خون را نیز تنظیم میکند.
انار
از جمله خواصی که مـورد توجـه فـراوان دانش پزشکی امروز است خاصیت ضد سرطانی و ضد التهـابی انـار است؛ مطالعات زیادی درباره اثرات درمانی و پیشگیری کننـده انار روی سلولهای سرطانی انجام شده است. سرطانهـایی که بیشتر موردمطالعه قرار گرفتهاند شامل سرطان پستان، پروستات، ملانوما، لوکمی و فیبروسارکوماست.
نتیجه این مطالعات نشان داده که قسمتهایی از جمله آب انار و دانه آن، برای پیشگیری از این سرطانها مفید هستند. انار با به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدانها باعث پیشگیری از سرطانها و با القای مرگ به سلولهای سرطانی باعث جلوگیری از عود این سرطانها میشود.
مشروبات الکلی
افرادی که نوشیدنی الکلی میخورند در معرض خطر ابتلاء به آرتریولواسکلروز هیالین یا ضخیم شدن و باریک شدن شریانهای کوچک تغذیه کننده مغز هستند. این وضعیت جریان خون را سختتر میکند که میتواند به مرور زمان به مغز آسیب برساند و به صورت ضایعات یا مناطقی از بافت آسیب دیده در مغز ظاهر میشود. تحقیقات ما نشان میدهد که مصرف الکل به مغز آسیب میزند که میتواند منجر به مشکلات حافظه و تفکر شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید