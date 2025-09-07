En
این نوع غذاها برای کودکان سم است

یک مطالعه جدید می‌گوید غذاهای چرب ممکن است در ایجاد آسم در کودکان نقش داشته باشند.
این نوع غذاها برای کودکان سم است

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ یک مطالعه جدید می‌گوید غذاهای چرب ممکن است در ایجاد آسم در کودکان نقش داشته باشند.

محققان گزارش دادند که چربی‌های موجود در برخی غذاها با آسم نوتروفیلی، نوعی آسم غیر آلرژیک که توسط پروتئین‌های میکروبی و باکتریایی ایجاد می‌شود، مرتبط هستند.

محققان گفتند، به طور خاص، نوعی اسید چرب اشباع شده به نام اسید استئاریک- که اغلب در چربی حیوانی و غذاهای فرآوری شده یافت می‌شود- به نظر می‌رسد یک واکنش زنجیره‌ای را آغاز می‌کند که می‌تواند منجر به آسم نوتروفیلی شود.

دکتر «دیوید هیل»، پزشک متخصص آلرژی و ایمونولوژی در بیمارستان کودکان فیلادلفیا و محقق ارشد، گفت: «پیش از این مطالعه، بسیاری گمان می‌کردند که چاقی دوران کودکی باعث ایجاد این نوع آسم می‌شود.»

هیل در ادامه افزود: «با این حال، ما آسم نوتروفیلی را در کودکانی که چاق نبودند مشاهده کردیم، به همین دلیل گمان کردیم که ممکن است مکانیسم دیگری وجود داشته باشد. آنچه ما هم در تحقیقات پیش‌بالینی و هم در مطالعات روی کودکان یافتیم این بود که رژیم‌های غذایی حاوی برخی اسید‌های چرب اشباع شده با زنجیره بلند می‌توانند مستقل از چاقی باعث آسم نوتروفیلی شوند.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که درمان آسم نوتروفیلی دشوارتر از آسم آلرژیک است و احتمال بیشتری دارد که علائمی به اندازه شدید ایجاد کند که بیماران را راهی بیمارستان کند.

محققان گزارش می‌دهند که تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی نشان داده است که اسید استئاریک می‌تواند باعث تجمع ماکروفاژ‌های ریه، نوعی گلبول سفید خون که عملکرد ایمنی را در طول التهاب هماهنگ می‌کند، شود. از سوی دیگر، نتایج نشان می‌دهد که یک اسید چرب غیراشباع به نام اسید اولئیک، التهاب را سرکوب می‌کند.

این تیم همچنین دریافت که دارو‌های خاصی که پروتئین‌های التهابی را مسدود می‌کنند، در برابر التهاب ریه ناشی از اسید استئاریک محافظت ایجاد می‌کنند.

محققان گفتند که این یافته‌ها در گروهی از کودکان مبتلا به چاقی و آسم تأیید شد.

هیل در یک بیانیه خبری گفت: «در حالی که عوامل خطر و محرک‌های زیادی با آسم مرتبط هستند، این مطالعه شواهدی در مورد چگونگی ارتباط اجزای خاص رژیم غذایی با یک نوع آسم با درمان دشوار ارائه می‌دهد. این یافته‌ها دلگرم‌کننده هستند، زیرا استراتژی‌های درمانی جدیدی را ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که اصلاحات هدفمند در رژیم غذایی ممکن است به پیشگیری از این نوع آسم کمک کند.»

برچسب ها
غذای کودک غذای چرب آسم
