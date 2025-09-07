دروغ بزرگ درباره عشق جومونگ و سوسانو

به گزارش تابناک به نقل از برترینها؛ سریال «افسانه جومونگ» از آن دست آثار تلویزیونی است که در ایران طرفداران بیشماری پیدا کرد. زمانی که برای اولین بار از تلویزیون پخش شد، خیلیها شبهایشان را با داستان زندگی این قهرمان تاریخی کرهای تنظیم میکردند. محبوبیت جومونگ به قدری بالا رفت که هنوز هم بعد از گذشت سالها، نامش در میان مردم آشناست و بارها بازپخش آن باعث شده نسل جدید هم با این سریال خاطره بسازند. حالا که این شبها دوباره جومونگ از تلویزیون پخش میشود، بد نیست به پشت پرده برخی اتفاقات و تفاوتهای تاریخی با روایت سریال نگاهی بیندازیم؛ نکاتی که احتمالا کمتر کسی به شما گفته است.
داستان عاشقانهای که در تاریخ فرق داشت!
در سریال تلویزیونی، داستان به شکلی طراحی شده که بیننده باور کند تسو و جومونگ هر دو دل در گروی سوسانو دارند و همین مسئله زمینهساز دشمنی آنها میشود. اما در منابع تاریخی ماجرا به گونهای دیگر روایت شده است. در تاریخ کره شمالی، ماجرای اصلی از ورود شخصیت «سویا» به قصر آغاز میشود. برخلاف آنچه در سریال دیدیم، تسو عاشق سویا میشود و سویا نیز بعدها همسر جومونگ میگردد.
جومونگ برای رسیدن به اهداف بزرگش ناچار میشود قصر را ترک کند و همین غیبت فرصتی فراهم میکند تا تسو از سویا خواستگاری کند. با این حال، سویا که به همسرش وفادار بوده، این درخواست را رد میکند. این رد شدن، اما پایان ماجرا نبود؛ تسو همچنان عاشق سویا باقی ماند و حتی او را در قصر نگه داشت تا نتواند به جومونگ بازگردد. همین نکته، بخش مهمی از تاریخ واقعی را شکل میدهد که در سریال به گونهای دیگر بازسازی شد.
ریشه دشمنی سولان و سویا
اگر به یاد داشته باشید، در سریال خصومت عجیبی بین سولان (همسر تسو) و سویا وجود داشت. شاید در نگاه اول این مسئله کمی اغراقشده به نظر میرسید، اما دلیل تاریخی روشنی دارد. علاقه عمیق تسو به سویا باعث شد او بیشتر از سولان به سویا توجه کند. طبیعی بود که این مسئله خشم سولان را برانگیزد. او بارها تلاش کرد جان سویا را بگیرد تا شاید تسو از این علاقه دست بکشد، اما موفق نشد. پس اگر همیشه برایتان سوال بوده که چرا سولان تا این اندازه از سویا متنفر بود، پاسخ در همین ماجرای عشقی نهفته است.
ازدواج سیاسی جومونگ و سوسانو
نکته مهم دیگری که کمتر کسی به آن توجه میکند، این است که جومونگ در تاریخ واقعی عاشق سویا بوده و ازدواجش با سوسانو بیشتر جنبه سیاسی داشته است. در واقع، پیوند او با سوسانو نه از سر عشق، بلکه به دلایل استراتژیک و برای تقویت موقعیت سیاسیاش صورت گرفت. همین مسئله تفاوتی جدی میان روایت تاریخی و داستان سریال ایجاد میکند، چرا که در نسخه تلویزیونی، عشق جومونگ به سوسانو پررنگتر از واقعیت به تصویر کشیده شده است.
اعتراض کره شمالی به روایت سریال
این تغییرات به اندازهای چشمگیر بود که حتی صدای اعتراض مقامات کره شمالی را هم درآورد. آنها معتقد بودند سازندگان سریال تصویر درستی از تاریخ کشورشان ارائه ندادهاند. بهویژه مثلث عشقی میان جومونگ، سوسانو و تسو، کاملا متفاوت از واقعیت روایت شده بود و همین مسئله باعث شد دولت کره شمالی به کره جنوبی اعتراض کند. آنها تأکید داشتند که سریال جومونگ تنها حدود ۱۰ درصدش بر پایه واقعیت تاریخی ساخته شده و باقی ماجرا حاصل تخیل کارگردان و نویسندگان است.
جالبتر اینکه برخی منتقدان معتقدند علاقه کارگردان و نویسنده به شخصیت سوسانو باعث شد نقش او در سریال بیش از حد پررنگ شود. اگرچه سوسانو در تاریخ هم شخصیتی تأثیرگذار بوده، اما عشق میان او و جومونگ در سریال، بیشتر ساخته و پرداخته ذهن خلاق سازندگان بود تا بازتابی از اسناد تاریخی.
کاربران چه گفتند؟
پرواز نوشت: وای که هنوز درگیر این فیلمید چه اهمیتی داره چی بوده الان میفهمم چرا صداوسیما هر روز این فیلمو پخش میکنه، چون یه عده هنوزم میبینن.
اما باران نظر متفاوتی دارد: من نمیدونم چرا انقدر علاقه دارن تو سریال جومونگ، هی سویا رو مهم جلوه بدن! تاریخ کره این بوده و اشتباه خوردن جور دیگه بازی کردن اگه قصد از درست کردن فیلم نشون دادن واقعیت زندگی امپراطور جومونگ نبوده چرا درستش کردن؟ یه عده نمیدونم چرا نمیخوان بپذیرن سوسانو نقش اصلی زندگیه جومونگ و تسو بوده و همه اینهایی که درباره سویا میگن خیال پردازیه!
و آتنا: حتی شخصیت یونگپو هم تحریف شده تو سریال...
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید