نام استان کد شعبه آدرس شماره تماس

تهران 30142 تهران، خیابان امام خمینی(ره)، بعد از تقاطع جیحون، جنب بانک رفاه ، کارگران پلاک 831 66379385 66376192

تهران 30043 تهران، کوی نصر(گیشا)، بین دهم و دوازدهم، پلاک 13 88241650

تهران 30031 تهران، تهرانپارس، بزرگراه رسالت، بعد از چهارراه تیرانداز، نرسیده به ایستگاه مترو تهرانپارس، پلاک 135 77742184

تهران 30154 تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست ششم، پلاک 8 مجتمع تخصصی بیمه های عمر و تامین آتیه، طبقه سوم 82489

تهران 30144 تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه دوم، پلاک 21، طبقه 1 88540356

تهران 30045 تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، نبش ، 18 پلاک ، 13 واحد 2 88511537 88511538

تهران 30030 اسلامشهر، بلوار بسیج، بعد از میدان نماز بین خیابان امام حسن مجتبی(ع) و امام محمد باقر(ع)، پلاک 1130، طبقه فوقانی بانک پاسارگاد 56690018

تهران 30057 تهران، میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش، ساختمان فدک طبقه فوقانی بانک پاسارگاد 7_44839243

تهران 30153 تهران، جنت آباد شمالی، نبش گلزار غربی، ساختمان آریان، پلاک 4، طبقه 1 44821229

تهران 30154 تهران، خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هفت بهشت، جنب بانک پاسارگاد، پلاک 2 82489

تهران 30044 تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 26 88379465

تهران 30150 تهران، خیابان شهید بهشتی ، نرسیده به خیابان ولیعصر، پلاک 500، طبقه 2 88702778

بوشهر 30087 بوشهر، بلوار امام خمینی (ره)، روبروی برج بانک صادرات، نبش بوستان ، 25 طبقه فوقانی بانک پاسارگاد 33340851-077

البرز 30140 کرج، عظیمیه، بلوار 45 متری کاج، چهارراه نیک نژادی، پلاک 224 ساختمان پاسارگاد طبقه اول 02632528420

البرز 30072 کرج، بلوار 45 متری گلشهر، گلزار غربی، بین میدان بسیج و پل مهرشهر 33514133

البرز 30112 کرج ، بلوار چمران، نرسیده به میدان امام حسین، مجتمع البرز سنتر،طبقه 4، واحد 411 32806138

خراسان جنوبی 30083 بیرجند، خیابان معلم، قدس شرقی، پلاک 18 7_32213675

خراسان رضوی 30124 تربت حیدریه، خیابان فردوسی شمالی، نبش فردوسی 05152237476

خراسان رضوی 30081 نیشابور، بلوار بعثت، نبش بعثت 1 4_43348400

خراسان رضوی 30093 سبزوار، خیابان اسدآبادی(عظیمیان) ، شماره 519 44245200

خراسان رضوی 30067 مشهد، بلوار بعثت حدفاصل بلوار رضا و بلوار طالقانی، پلاک 49 6_38460894

خراسان رضوی 30147 مشهد، احمدآباد، نبش عارف طبقه فوقانی بانک پاسارگاد، واحد 204 05138444292

خراسان شمالی 30084 بجنورد، خیابان طالقانی غربی، حدفاصل چهارراه زایشگاه و میدان بازرگانی، نبش کوچه شهید کلاهدوز 5_05832248562

سمنان 30105 شاهرود، خیابان شهید مدنی، پلاک 37 02332243524

سمنان 30036 سمنان، بلوار ولیعصر، نرسیده به بلوار قائم، پلاک 65 33339947

سمنان 30126 دامغان، خیابان شهید بهشتی، نبش بهشتی 24 شماره 522 4_35263801

گلستان 30071 گرگان، خیابان شهید بهشتی، جنب بهشت شانزدهم 3_32148500

اصفهان 30097 اصفهان، خیابان شهید قدوسی(آپادانا اول) 031336629002

اصفهان 30114 شهرضا، خیابان حافظ غربی، پلاک 172 03153508040

اصفهان 30068 اصفهان، خیابان شهید قدوسی شماره 217 4_36629002

اصفهان 30086 کاشان، خیابان شهید رجایی، نبش خیابان میرعماد، طبقه فوقانی بانک پاسارگاد 03155469224

خوزستان 30136 آبادان، بلوار قدس، بین بهار 29 و 30، پلاک 239 30_53327529

خوزستان 30146 دزفول، خیابان روستا، روبروی خیابان قرنی ، پلاک 130 3_42531052

خوزستان 30080 اهواز، کیانپارس، خیابان پهلوان غربی، پلاک 113 8_06133332467

آذربایجان شرقی 30134 مرند، بلوار معلم، مابین میدان پلیس و چهارراه معلم، بعد از کوی رضوان شمالی، پلاک 113 8_42279245

آذربایجان شرقی 3158 تبریز، بلوار آذربایجان، تقاطع سرداران فاتح ، جنب نمایندگی ایران خودرو، ساختمان بیمه پاسارگاد طبقه دوم 32857007

آذربایجان شرقی 30141 تبریز، ولیعصر، فلکه مخابرات خیابان مخابرات غربی، پلاک 27 9_33299445

آذربایجان شرقی 30117 میانه، خیابان امام، جنب سینما عصر جدید، بیمه پاسارگاد شعبه میانه 6_04152248634

آذربایجان شرقی 30108 مراغه، ابتدای خیابان آزادگان بیمه پاسارگاد، پلاک 508 4_37413200

اردبیل 30079 اردبیل، ایستگاه سرعین، نرسیده به میدان قدس اول، خیابان آب، پلاک 6 4_04533731480

اردبیل 30128 پارس آباد مغان، میدان آزادی، بلوار شهید بهشتی، نرسیده به خیابان شورا 5_32732654

گیلان 30077 رشت، چهارراه گلسار، بوستان ملت، خیابان شهید احمدزاده، امین الضرب 94_33855289

گیلان 30107 آستارا، بلوار ساحلی، نبش کوچه پریان شماره 2 3_44811401

گیلان 30160 تالش، خیابان سرو غربی، بلوار امام رضا، پلاک 43 01343243447

گیلان 30099 بندرانزلی، خیابان مطهری، بالاتر از جهانگانی 09112324074

گیلان 30099 لاهیجان، خیابان آیت الله کاشانی، مابین میدان چای و عاقلیه 7_42249804

زنجان 30029 زنجان، سعدی، وسط طبقه فوقانی بانک پاسارگاد 33365061

زنجان 30092 زنجان، سعدی، وسط طبقه فوقانی بانک پاسارگاد 7_333635 45

آذربایجان غربی 30111 خوی، بلوار شیخ نوائی، روبروی سازمان تامین اجتماعی، پلاک 44 04436361202

آذربایجان غربی 30088 ارومیه، بلوار والفجر 2، جنب مجموعه فرهنگی ورزشی دادگستری، پلاک15 33370680

آذربایجان غربی 30113 ارومیه، بلوار والفجر 2، جنب مجموعه فرهنگی ورزشی دادگستری بیمه پاسارگاد 04433370682

آذربایجان غربی 30102 مهاباد، خیابان استاد محمد قاضی، نبش خیابان مردوخ پلاک 2 6_04442348084

آذربایجان غربی 30115 میاندواب، خیابان ساحلی، روبروی پارک ساحلی 04445262396

مازندران 30091 آمل، بلوار امام رضا، میدان صدف، نبش رضوان 69 43249320

مازندران 300161 قائم‌شهر، بلوار ولیعصر، بعد از میدان شهدا روبروی مجتمع تجاری الماس، بین ولایت 15 و 17 01142224762

مازندران 30103 ساری، بلوار پاسداران، روبروی بیمارستان بوعلی، طبقه 2 01133342072

مازندران 30149 نوشهر، بلوار عمادالدین کریمی، روبروی پمپ بنزین سالار، پلاک 359 011523325513

مازندران 30078 ساری، میدان امام (ره)، خیابان جام‌جم، جنب شیرینی‌سرای جام‌جم 93356569 33377305

مازندران 30069 تنکابن، میدان کریم آباد، بلوار امام رضا(ع) 6_54289754

مازندران 30120 تنکابن، بیمارستان شهید رجایی، ساختمان امین، طبقه ، 5 واحد 37 01154211409

مازندران 30098 چالوس، خیابان شهید مطهری، روبروی دانشکده علوم و فنون دریایی سپاه 3_52217560

مازندران 30095 بابل، بلوار شهید بهشتی، ضلع جنوبی پارک نوشیروانی، جنب پمپ بنزین 4_432396552 3239637

مازندران 30118 بهشهر، خیابان فرودگاه، روبروی دادگستری، پلاک 1 01134520169

گلستان 30106 گنبدکاووس، انتهای خیابان سرابی، خیابان شهید کلاهدوز، پلاک 335 01733559001

گلستان 30130 گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 8 3_32324301

فارس 30157 شیراز، بلوار پاسداران، نبش کوچه 72 07136319162

فارس 30073 شیراز، بلوار شهید رجایی، بعد از کوچه 48 ، پلاک 183 07136362648

فارس 30116 شیراز، بلوار پاسداران، حدفاصل خیابان محلاتی و میدان معلم، نبش کوچه 72 07136318510

کرمان 30089 کرمان، خیابان شهید بهشتی، چهارراه سمیه، ابتدای بلوار جهاد، خیابان مولوی، پلاک 189 03432238750

کرمان 30163 رفسنجان، میدان آیت الله هاشمی رفسنجانی، ابتدای بلوار امام رضا، حدفاصل کوچه شماره 4 و خیابان ستایش 03491094006

کردستان 30096 سنندج، ابتدای بلوار شبلی، جنب مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی، پلاک 67 7_33249045

کرمانشاه 30100 کرمانشاه، خیابان بنت الهدی، مقابل بنیاد شهید، پلاک 234 52_38214349

مرکزی 30082 اراک، میدان سرداران طبقه فوقانی تالار بورس 91_32237790

مرکزی 30148 ساوه، بلوار آیت الله طالقانی، بلوار رسالت نرسیده به میدان هنر، پلاک 59 68_42221666

هرمزگان 30143 کیش، میدان سنائی ساختمان بیست، طبقه اول، واحد 117 07693112326

هرمزگان 30104 بندرعباس، بلوار امام خمینی، نرسیده به میدان شهدا، طبقه فوقانی بانک ملت شعبه آزادی 07632212707

هرمزگان 30076 بندرعباس، گلشهر جنوبی، خیابان رسالت جنوبی، کوچه عدالت 1 7_0763361710

همدان 30156 همدان، میدان جهاد، کوچه رهنمون، پلاک 11 08138270953

همدان 30090 همدان، میدان بیمه 30 متری عمار، پلاک 30 4_08138214350

لرستان 30138 خرم آباد، بلوار ولیعصر، روبروی امور آب، پلاک 110 26_33244123

کهگیلویه و بویراحمد 30119 یاسوج، بلوار ابوذر، روبروی ابوذر 4 6_33220935

قزوین 30070 قزوین، خیابان فلسطین، نبش بلوار شمالی 2_33360680

یزد 30075 یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی روبروی خیابان عدالت 3_03538272151

ایلام 30122 ایلام، بلوار شهید بهشتی، جنب اداره کل پست 62_08432245760

قم 30101 قم، میدان امام خمینی، بلوار کارگر، نبش کوی نهم، پلاک 110 21_02536706817

چهارمحال و بختیاری 30085 شهرکرد، خیابان ورزش، نبش کوچه 7 پلاک 1 5_33342610