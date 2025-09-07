En
معرفی آدرس و شماره‌تلفن دفاتر و شعب بیمه پاسارگاد

 بیمه‌نامه‌تان را به‌تازگی تمدید کرده‌اید و حالا برای پیگیری خسارت نیاز دارید حضوری به یکی از دفاتر بیمه پاسارگاد مراجعه کنید. اولین سوالی که پیش می‌آید این است: «نزدیک‌ترین شعبه کجاست و شماره تماسش چیست؟» این دغدغه برای بسیاری از بیمه‌گزاران وجود دارد.
برای دریافت خدمات مربوط به بیمه پاسارگاد و چه برای امور مربوط به بیمه شخص ثالث. در ادامه، فهرستی کامل از آدرس و شماره تلفن شعب و دفاتر بیمه در شهرهای مختلف را گردآوری کرده‌ایم تا بدون سردرگمی بتوانید به خدمات مورد‌نیاز‌تان دسترسی پیدا کنید.

جدول شعب بیمه پاسارگاد در سراسر ایران

برای دسترسی سریع به خدمات و پیگیری امور مربوط به بیمه بدنه پاسارگاد یا بیمه شخص ثالث پاسارگاد، در ادامه فهرست آدرس و شماره تماس شعب فعال در شهرهای مختلف ارائه شده است.

 

نام استان

کد شعبه

آدرس

شماره تماس

تهران

30142

تهران،  خیابان امام خمینی(ره)، بعد از تقاطع  جیحون،  جنب بانک رفاه ، کارگران پلاک 831

66379385

66376192

تهران

30043

تهران،  کوی نصر(گیشا)،  بین دهم و دوازدهم،  پلاک 13

88241650

تهران

30031

تهران،  تهرانپارس، بزرگراه رسالت،  بعد از چهارراه تیرانداز،  نرسیده به ایستگاه مترو تهرانپارس،  پلاک 135

77742184

تهران

30154

تهران،  خیابان مطهری،  خیابان کوه نور،  بن بست ششم،  پلاک 8 مجتمع تخصصی بیمه های عمر و تامین آتیه،  طبقه سوم

82489

تهران

30144

تهران،  خیابان قائم مقام فراهانی،  کوچه دوم،  پلاک 21،  طبقه 1

88540356

تهران

30045

تهران،  خیابان سهروردی شمالی،  خیابان ابن یمین،  نبش ، 18 پلاک ، 13 واحد 2

88511537

88511538

تهران

30030

اسلامشهر،  بلوار بسیج،  بعد از میدان نماز بین خیابان امام حسن مجتبی(ع) و امام محمد باقر(ع)،  پلاک 1130،  طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

56690018

تهران

30057

تهران، میدان پونک،  بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش،  ساختمان فدک طبقه فوقانی بانک پاسارگاد 

7_44839243

تهران

30153

تهران،  جنت آباد شمالی،  نبش گلزار غربی،  ساختمان آریان،  پلاک 4، طبقه 1

44821229

تهران

30154

تهران،  خیابان دکتر فاطمی،  نبش خیابان هفت بهشت،  جنب بانک پاسارگاد،  پلاک 2

82489

تهران

30044

تهران،  شهرک غرب،  بلوار فرحزادی،  بلوار شهید نورانی،  پلاک 26

88379465

تهران

30150

تهران،  خیابان شهید بهشتی ، نرسیده به خیابان ولیعصر،  پلاک 500،  طبقه 2

88702778

بوشهر

30087

بوشهر،  بلوار امام خمینی (ره)،  روبروی برج بانک صادرات،  نبش بوستان ، 25 طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

33340851-077

البرز

30140

کرج،  عظیمیه،  بلوار 45 متری کاج،  چهارراه نیک نژادی،  پلاک 224 ساختمان پاسارگاد طبقه اول

02632528420

البرز

30072

کرج،  بلوار 45 متری گلشهر،  گلزار غربی،  بین میدان بسیج و پل مهرشهر

33514133

البرز

30112

کرج ، بلوار چمران،  نرسیده به میدان امام  حسین، مجتمع البرز سنتر،طبقه 4،  واحد 411

32806138

خراسان جنوبی

30083

بیرجند،  خیابان معلم،  قدس شرقی،  پلاک 18

7_32213675

خراسان رضوی

30124

تربت حیدریه،  خیابان فردوسی شمالی،  نبش فردوسی

05152237476

خراسان رضوی

30081

نیشابور،  بلوار بعثت،  نبش بعثت 1

4_43348400

خراسان رضوی

30093

سبزوار،  خیابان اسدآبادی(عظیمیان) ، شماره 519

44245200

خراسان رضوی

30067

مشهد،  بلوار بعثت حدفاصل بلوار رضا و بلوار طالقانی، پلاک 49

6_38460894

خراسان رضوی

30147

مشهد،  احمدآباد،  نبش عارف طبقه فوقانی بانک پاسارگاد،  واحد 204

05138444292

خراسان رضوی

30067

مشهد،  بلوار بعثت حدفاصل بلوار رضا و بلوار طالقانی، پلاک 49

6_38460894

خراسان شمالی

30084

بجنورد،  خیابان طالقانی غربی،  حدفاصل چهارراه زایشگاه و میدان بازرگانی،  نبش کوچه شهید کلاهدوز

5_05832248562

سمنان

30105

شاهرود،  خیابان شهید مدنی،  پلاک 37

02332243524

سمنان

30036

سمنان،  بلوار ولیعصر،  نرسیده به بلوار قائم،  پلاک 65

33339947

سمنان

30126

دامغان،  خیابان شهید بهشتی،  نبش بهشتی 24 شماره 522

4_35263801

گلستان

30071

گرگان،  خیابان شهید بهشتی،  جنب بهشت شانزدهم

3_32148500

اصفهان

30097

اصفهان،  خیابان شهید قدوسی(آپادانا اول)

031336629002

اصفهان

30114

شهرضا،  خیابان حافظ غربی،  پلاک 172

03153508040

اصفهان

30068

اصفهان،  خیابان شهید قدوسی شماره 217

4_36629002

اصفهان

30086

کاشان،  خیابان شهید رجایی،  نبش خیابان میرعماد،  طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

03155469224

خوزستان

30136

آبادان،  بلوار قدس،  بین بهار 29 و 30،  پلاک 239

30_53327529

خوزستان

30146

دزفول،  خیابان روستا،  روبروی خیابان قرنی ، پلاک 130

3_42531052

خوزستان

30080

اهواز،  کیانپارس،  خیابان پهلوان غربی،  پلاک 113

 

8_06133332467

آذربایجان شرقی

30134

مرند،  بلوار معلم،  مابین میدان پلیس و چهارراه معلم،  بعد از کوی رضوان شمالی،  پلاک 113

8_42279245

آذربایجان شرقی

3158

تبریز،  بلوار آذربایجان،  تقاطع سرداران فاتح ، جنب نمایندگی ایران خودرو،  ساختمان بیمه پاسارگاد طبقه دوم

32857007

آذربایجان شرقی

30141

تبریز،  ولیعصر،   فلکه مخابرات خیابان مخابرات غربی،  پلاک 27

9_33299445

آذربایجان شرقی

30117

میانه،  خیابان امام،  جنب سینما  عصر جدید،  بیمه پاسارگاد شعبه میانه

6_04152248634

آذربایجان شرقی

30108

مراغه،  ابتدای خیابان آزادگان بیمه پاسارگاد،  پلاک 508

4_37413200

اردبیل

30079

اردبیل،  ایستگاه سرعین،  نرسیده به میدان قدس اول،  خیابان آب،  پلاک 6

4_04533731480

اردبیل

30128

پارس آباد مغان،  میدان آزادی،  بلوار شهید بهشتی،  نرسیده به خیابان شورا 

5_32732654

گیلان

30077

رشت،  چهارراه گلسار،  بوستان ملت،  خیابان شهید احمدزاده،  امین الضرب

94_33855289

گیلان

30107

آستارا،  بلوار ساحلی،  نبش کوچه پریان شماره 2

3_44811401

گیلان

30160

تالش،  خیابان سرو غربی،  بلوار امام رضا،  پلاک 43

01343243447

گیلان

30099

بندرانزلی،  خیابان مطهری،  بالاتر از جهانگانی

09112324074

گیلان

30099

لاهیجان،  خیابان آیت الله کاشانی،  مابین میدان چای و عاقلیه

7_42249804

زنجان

30029

زنجان،  سعدی،  وسط طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

33365061

زنجان

30092

زنجان،  سعدی،  وسط طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

7_333635

45

آذربایجان غربی

30111

خوی،  بلوار شیخ نوائی،  روبروی سازمان تامین اجتماعی،  پلاک 44

04436361202

آذربایجان غربی

30088

ارومیه،  بلوار والفجر 2،  جنب مجموعه فرهنگی ورزشی دادگستری،  پلاک15

33370680

آذربایجان غربی

30113

ارومیه،  بلوار والفجر 2،  جنب مجموعه فرهنگی ورزشی دادگستری بیمه پاسارگاد

04433370682

آذربایجان غربی

30102

مهاباد،  خیابان استاد محمد قاضی،  نبش خیابان مردوخ پلاک 2

6_04442348084

آذربایجان غربی

30115

میاندواب،  خیابان ساحلی،  روبروی پارک ساحلی

04445262396

مازندران

30091

آمل،  بلوار امام رضا،  میدان صدف،  نبش رضوان 69

43249320

مازندران

300161

قائم‌شهر،  بلوار ولیعصر،  بعد از میدان شهدا روبروی مجتمع تجاری الماس،  بین ولایت 15 و 17

01142224762

مازندران

30103

ساری،  بلوار پاسداران،  روبروی بیمارستان بوعلی،  طبقه 2

01133342072

مازندران

30149

نوشهر،  بلوار عمادالدین کریمی،  روبروی  پمپ بنزین سالار،  پلاک 359

011523325513

مازندران

30078

ساری،  میدان امام (ره)، خیابان جام‌جم،  جنب شیرینی‌سرای جام‌جم 

93356569

33377305

مازندران

30069

تنکابن،  میدان کریم آباد،  بلوار امام رضا(ع)

6_54289754

مازندران

30120

تنکابن،  بیمارستان شهید رجایی،  ساختمان امین،  طبقه ، 5 واحد 37

01154211409

مازندران

30098

چالوس،  خیابان شهید مطهری،  روبروی دانشکده علوم و فنون دریایی سپاه

3_52217560

مازندران

30095

بابل، بلوار شهید بهشتی،  ضلع جنوبی پارک نوشیروانی،  جنب پمپ بنزین

4_432396552

3239637

 

مازندران

30118

بهشهر،  خیابان فرودگاه، روبروی دادگستری،  پلاک 1

01134520169

گلستان

30106

گنبدکاووس،  انتهای خیابان سرابی،  خیابان شهید کلاهدوز،  پلاک 335

01733559001

گلستان

30130

گرگان،  خیابان ولیعصر،  عدالت 8

3_32324301

فارس

30157

شیراز،  بلوار پاسداران،  نبش کوچه 72

07136319162

فارس

30073

شیراز،  بلوار شهید رجایی، بعد از کوچه 48 ، پلاک 183

07136362648

فارس

30116

شیراز، بلوار پاسداران،  حدفاصل خیابان محلاتی و میدان معلم،  نبش کوچه 72

07136318510

کرمان

30089

کرمان،  خیابان شهید بهشتی،  چهارراه سمیه،  ابتدای بلوار جهاد،  خیابان مولوی،  پلاک 189

03432238750

کرمان

30163

رفسنجان،  میدان آیت الله هاشمی رفسنجانی،  ابتدای بلوار امام رضا،  حدفاصل کوچه شماره 4 و خیابان ستایش

03491094006

کردستان

30096

سنندج،  ابتدای بلوار شبلی،  جنب مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی،  پلاک 67

7_33249045

کرمانشاه

30100

کرمانشاه،  خیابان بنت الهدی،  مقابل بنیاد شهید،  پلاک 234

52_38214349

مرکزی

30082

اراک،  میدان سرداران طبقه فوقانی تالار بورس

91_32237790

مرکزی

30148

ساوه،  بلوار آیت الله طالقانی،  بلوار رسالت نرسیده به میدان هنر،  پلاک 59

68_42221666

هرمزگان

30143

کیش،  میدان سنائی ساختمان بیست،  طبقه اول،  واحد 117

07693112326

هرمزگان

30104

بندرعباس،  بلوار امام خمینی،  نرسیده به میدان شهدا،  طبقه فوقانی بانک ملت شعبه آزادی

07632212707

هرمزگان

30076

بندرعباس،  گلشهر جنوبی،  خیابان رسالت جنوبی،  کوچه عدالت 1

7_0763361710

همدان

30156

همدان،  میدان جهاد، کوچه رهنمون، پلاک 11

08138270953

همدان

30090

همدان،  میدان بیمه 30 متری عمار،  پلاک 30

4_08138214350

لرستان

30138

خرم آباد،  بلوار ولیعصر،  روبروی امور آب، پلاک 110

26_33244123

کهگیلویه و بویراحمد

30119

یاسوج،  بلوار ابوذر،  روبروی ابوذر 4

6_33220935

قزوین

30070

قزوین، خیابان فلسطین، نبش بلوار شمالی

2_33360680

یزد

30075

یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی روبروی خیابان عدالت

3_03538272151

ایلام

30122

ایلام، بلوار شهید بهشتی، جنب اداره کل پست

62_08432245760

قم

30101

قم، میدان امام خمینی،  بلوار کارگر،  نبش کوی نهم،  پلاک 110

21_02536706817

چهارمحال و بختیاری

30085

شهرکرد،  خیابان ورزش، نبش کوچه 7 پلاک 1

5_33342610

سیستان و بلوچستان

30109

زاهدان،  خیابان معلم،  بین معلم 8 و 6، پلاک 112

05433419755

 

داشتن لیست شعب بیمه پاسارگاد به شما کمک می‌کند تا به راحتی نزدیک‌ترین دفتر بیمه پاسارگاد یا شعب بیمه پاسارگاد در تهران و دیگر شهرها را پیدا کنید و امور خود را سریع‌تر انجام دهید.

خدمات و مزایای دفاتر و شعب بیمه پاسارگاد

مشتریان با مراجعه به دفاتر بیمه پاسارگاد و شعب بیمه پاسارگاد در تهران و دیگر شهرها می‌توانند از خدمات زیر بهره‌مند شوند:

ثبت و صدور بیمه بدنه

خرید و پیگیری بیمه شخص ثالث پاسارگاد (اطلاعات بیشتر در مورد بیمه شخص ثالث پاسارگاد)

معرفی آدرس و شماره‌تلفن دفاتر و شعب بیمه پاسارگاد

دریافت مشاوره تخصصی درباره بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری

پیگیری آسان و سریع امور بیمه‌ای

ارائه خدمات حرفه‌ای و پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان

راهنمای دسترسی سریع به شعب بیمه پاسارگاد

برای بسیاری از مشتریان، دسترسی سریع و آسان به دفاتر بیمه پاسارگاد اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر نیاز به مراجعه حضوری، پیگیری خسارت یا مشاوره بیمه‌ای دارید، چند نکته می‌تواند به شما کمک کند:

استفاده از وب‌سایت رسمی بیمه پاسارگاد: با ورود به بخش «شعب و نمایندگی‌ها» می‌توانید نزدیک‌ترین دفتر به محل سکونت خود را پیدا کنید.

 تماس تلفنی قبل از مراجعه: پیش از رفتن به شعبه، با شماره تلفن مربوطه تماس بگیرید تا از ساعات کاری و خدمات ارائه شده مطمئن شوید.

شناسایی نوع خدمات مورد نیاز: برخی دفاتر خدمات بیمه پاسارگاد خدمات خاصی مانند بیمه بدنه یا بیمه شخص ثالث را سریع‌تر ارائه می‌کنند.

مکان‌یابی روی نقشه: استفاده از اپلیکیشن‌های نقشه و GPS باعث می‌شود زمان رسیدن به شعبه کاهش پیدا کند و تجربه بهتری از خدمات داشته باشید.

راحتی دسترسی به خدمات بیمه‌ای

مشتریان با مراجعه به دفاتر بیمه پاسارگاد و شعب بیمه پاسارگاد در تهران و دیگر شهرها می‌توانند به ساده‌ترین شکل از خدمات بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث بهره‌مند شوند و امور بیمه‌ای خود را سریع و مطمئن انجام دهند.

 

 

 

 

 

 

