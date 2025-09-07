برای دریافت خدمات مربوط به بیمه پاسارگاد و چه برای امور مربوط به بیمه شخص ثالث. در ادامه، فهرستی کامل از آدرس و شماره تلفن شعب و دفاتر بیمه در شهرهای مختلف را گردآوری کردهایم تا بدون سردرگمی بتوانید به خدمات موردنیازتان دسترسی پیدا کنید.
برای دسترسی سریع به خدمات و پیگیری امور مربوط به بیمه بدنه پاسارگاد یا بیمه شخص ثالث پاسارگاد، در ادامه فهرست آدرس و شماره تماس شعب فعال در شهرهای مختلف ارائه شده است.
|
نام استان
|
کد شعبه
|
آدرس
|
شماره تماس
|
تهران
|
30142
|
تهران، خیابان امام خمینی(ره)، بعد از تقاطع جیحون، جنب بانک رفاه ، کارگران پلاک 831
|
66379385
66376192
|
تهران
|
30043
|
تهران، کوی نصر(گیشا)، بین دهم و دوازدهم، پلاک 13
|
88241650
|
تهران
|
30031
|
تهران، تهرانپارس، بزرگراه رسالت، بعد از چهارراه تیرانداز، نرسیده به ایستگاه مترو تهرانپارس، پلاک 135
|
77742184
|
تهران
|
30154
|
تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست ششم، پلاک 8 مجتمع تخصصی بیمه های عمر و تامین آتیه، طبقه سوم
|
82489
|
تهران
|
30144
|
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه دوم، پلاک 21، طبقه 1
|
88540356
|
تهران
|
30045
|
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، نبش ، 18 پلاک ، 13 واحد 2
|
88511537
88511538
|
تهران
|
30030
|
اسلامشهر، بلوار بسیج، بعد از میدان نماز بین خیابان امام حسن مجتبی(ع) و امام محمد باقر(ع)، پلاک 1130، طبقه فوقانی بانک پاسارگاد
|
56690018
|
تهران
|
30057
|
تهران، میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش، ساختمان فدک طبقه فوقانی بانک پاسارگاد
|
7_44839243
|
تهران
|
30153
|
تهران، جنت آباد شمالی، نبش گلزار غربی، ساختمان آریان، پلاک 4، طبقه 1
|
44821229
|
تهران
|
30154
|
تهران، خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هفت بهشت، جنب بانک پاسارگاد، پلاک 2
|
82489
|
تهران
|
30044
|
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 26
|
88379465
|
تهران
|
30150
|
تهران، خیابان شهید بهشتی ، نرسیده به خیابان ولیعصر، پلاک 500، طبقه 2
|
88702778
|
بوشهر
|
30087
|
بوشهر، بلوار امام خمینی (ره)، روبروی برج بانک صادرات، نبش بوستان ، 25 طبقه فوقانی بانک پاسارگاد
|
33340851-077
|
البرز
|
30140
|
کرج، عظیمیه، بلوار 45 متری کاج، چهارراه نیک نژادی، پلاک 224 ساختمان پاسارگاد طبقه اول
|
02632528420
|
البرز
|
30072
|
کرج، بلوار 45 متری گلشهر، گلزار غربی، بین میدان بسیج و پل مهرشهر
|
33514133
|
البرز
|
30112
|
کرج ، بلوار چمران، نرسیده به میدان امام حسین، مجتمع البرز سنتر،طبقه 4، واحد 411
|
32806138
|
خراسان جنوبی
|
30083
|
بیرجند، خیابان معلم، قدس شرقی، پلاک 18
|
7_32213675
|
خراسان رضوی
|
30124
|
تربت حیدریه، خیابان فردوسی شمالی، نبش فردوسی
|
05152237476
|
خراسان رضوی
|
30081
|
نیشابور، بلوار بعثت، نبش بعثت 1
|
4_43348400
|
خراسان رضوی
|
30093
|
سبزوار، خیابان اسدآبادی(عظیمیان) ، شماره 519
|
44245200
|
خراسان رضوی
|
30067
|
مشهد، بلوار بعثت حدفاصل بلوار رضا و بلوار طالقانی، پلاک 49
|
6_38460894
|
خراسان رضوی
|
30147
|
مشهد، احمدآباد، نبش عارف طبقه فوقانی بانک پاسارگاد، واحد 204
|
05138444292
|
خراسان رضوی
|
30067
|
مشهد، بلوار بعثت حدفاصل بلوار رضا و بلوار طالقانی، پلاک 49
|
6_38460894
|
خراسان شمالی
|
30084
|
بجنورد، خیابان طالقانی غربی، حدفاصل چهارراه زایشگاه و میدان بازرگانی، نبش کوچه شهید کلاهدوز
|
5_05832248562
|
سمنان
|
30105
|
شاهرود، خیابان شهید مدنی، پلاک 37
|
02332243524
|
سمنان
|
30036
|
سمنان، بلوار ولیعصر، نرسیده به بلوار قائم، پلاک 65
|
33339947
|
سمنان
|
30126
|
دامغان، خیابان شهید بهشتی، نبش بهشتی 24 شماره 522
|
4_35263801
|
گلستان
|
30071
|
گرگان، خیابان شهید بهشتی، جنب بهشت شانزدهم
|
3_32148500
|
اصفهان
|
30097
|
اصفهان، خیابان شهید قدوسی(آپادانا اول)
|
031336629002
|
اصفهان
|
30114
|
شهرضا، خیابان حافظ غربی، پلاک 172
|
03153508040
|
اصفهان
|
30068
|
اصفهان، خیابان شهید قدوسی شماره 217
|
4_36629002
|
اصفهان
|
30086
|
کاشان، خیابان شهید رجایی، نبش خیابان میرعماد، طبقه فوقانی بانک پاسارگاد
|
03155469224
|
خوزستان
|
30136
|
آبادان، بلوار قدس، بین بهار 29 و 30، پلاک 239
|
30_53327529
|
خوزستان
|
30146
|
دزفول، خیابان روستا، روبروی خیابان قرنی ، پلاک 130
|
3_42531052
|
خوزستان
|
30080
|
اهواز، کیانپارس، خیابان پهلوان غربی، پلاک 113
|
8_06133332467
|
آذربایجان شرقی
|
30134
|
مرند، بلوار معلم، مابین میدان پلیس و چهارراه معلم، بعد از کوی رضوان شمالی، پلاک 113
|
8_42279245
|
آذربایجان شرقی
|
3158
|
تبریز، بلوار آذربایجان، تقاطع سرداران فاتح ، جنب نمایندگی ایران خودرو، ساختمان بیمه پاسارگاد طبقه دوم
|
32857007
|
آذربایجان شرقی
|
30141
|
تبریز، ولیعصر، فلکه مخابرات خیابان مخابرات غربی، پلاک 27
|
9_33299445
|
آذربایجان شرقی
|
30117
|
میانه، خیابان امام، جنب سینما عصر جدید، بیمه پاسارگاد شعبه میانه
|
6_04152248634
|
آذربایجان شرقی
|
30108
|
مراغه، ابتدای خیابان آزادگان بیمه پاسارگاد، پلاک 508
|
4_37413200
|
اردبیل
|
30079
|
اردبیل، ایستگاه سرعین، نرسیده به میدان قدس اول، خیابان آب، پلاک 6
|
4_04533731480
|
اردبیل
|
30128
|
پارس آباد مغان، میدان آزادی، بلوار شهید بهشتی، نرسیده به خیابان شورا
|
5_32732654
|
گیلان
|
30077
|
رشت، چهارراه گلسار، بوستان ملت، خیابان شهید احمدزاده، امین الضرب
|
94_33855289
|
گیلان
|
30107
|
آستارا، بلوار ساحلی، نبش کوچه پریان شماره 2
|
3_44811401
|
گیلان
|
30160
|
تالش، خیابان سرو غربی، بلوار امام رضا، پلاک 43
|
01343243447
|
گیلان
|
30099
|
بندرانزلی، خیابان مطهری، بالاتر از جهانگانی
|
09112324074
|
گیلان
|
30099
|
لاهیجان، خیابان آیت الله کاشانی، مابین میدان چای و عاقلیه
|
7_42249804
|
زنجان
|
30029
|
زنجان، سعدی، وسط طبقه فوقانی بانک پاسارگاد
|
33365061
|
زنجان
|
30092
|
زنجان، سعدی، وسط طبقه فوقانی بانک پاسارگاد
|
7_333635
45
|
آذربایجان غربی
|
30111
|
خوی، بلوار شیخ نوائی، روبروی سازمان تامین اجتماعی، پلاک 44
|
04436361202
|
آذربایجان غربی
|
30088
|
ارومیه، بلوار والفجر 2، جنب مجموعه فرهنگی ورزشی دادگستری، پلاک15
|
33370680
|
آذربایجان غربی
|
30113
|
ارومیه، بلوار والفجر 2، جنب مجموعه فرهنگی ورزشی دادگستری بیمه پاسارگاد
|
04433370682
|
آذربایجان غربی
|
30102
|
مهاباد، خیابان استاد محمد قاضی، نبش خیابان مردوخ پلاک 2
|
6_04442348084
|
آذربایجان غربی
|
30115
|
میاندواب، خیابان ساحلی، روبروی پارک ساحلی
|
04445262396
|
مازندران
|
30091
|
آمل، بلوار امام رضا، میدان صدف، نبش رضوان 69
|
43249320
|
مازندران
|
300161
|
قائمشهر، بلوار ولیعصر، بعد از میدان شهدا روبروی مجتمع تجاری الماس، بین ولایت 15 و 17
|
01142224762
|
مازندران
|
30103
|
ساری، بلوار پاسداران، روبروی بیمارستان بوعلی، طبقه 2
|
01133342072
|
مازندران
|
30149
|
نوشهر، بلوار عمادالدین کریمی، روبروی پمپ بنزین سالار، پلاک 359
|
011523325513
|
مازندران
|
30078
|
ساری، میدان امام (ره)، خیابان جامجم، جنب شیرینیسرای جامجم
|
93356569
33377305
|
مازندران
|
30069
|
تنکابن، میدان کریم آباد، بلوار امام رضا(ع)
|
6_54289754
|
مازندران
|
30120
|
تنکابن، بیمارستان شهید رجایی، ساختمان امین، طبقه ، 5 واحد 37
|
01154211409
|
مازندران
|
30098
|
چالوس، خیابان شهید مطهری، روبروی دانشکده علوم و فنون دریایی سپاه
|
3_52217560
|
مازندران
|
30095
|
بابل، بلوار شهید بهشتی، ضلع جنوبی پارک نوشیروانی، جنب پمپ بنزین
|
4_432396552
3239637
|
مازندران
|
30118
|
بهشهر، خیابان فرودگاه، روبروی دادگستری، پلاک 1
|
01134520169
|
گلستان
|
30106
|
گنبدکاووس، انتهای خیابان سرابی، خیابان شهید کلاهدوز، پلاک 335
|
01733559001
|
گلستان
|
30130
|
گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 8
|
3_32324301
|
فارس
|
30157
|
شیراز، بلوار پاسداران، نبش کوچه 72
|
07136319162
|
فارس
|
30073
|
شیراز، بلوار شهید رجایی، بعد از کوچه 48 ، پلاک 183
|
07136362648
|
فارس
|
30116
|
شیراز، بلوار پاسداران، حدفاصل خیابان محلاتی و میدان معلم، نبش کوچه 72
|
07136318510
|
کرمان
|
30089
|
کرمان، خیابان شهید بهشتی، چهارراه سمیه، ابتدای بلوار جهاد، خیابان مولوی، پلاک 189
|
03432238750
|
کرمان
|
30163
|
رفسنجان، میدان آیت الله هاشمی رفسنجانی، ابتدای بلوار امام رضا، حدفاصل کوچه شماره 4 و خیابان ستایش
|
03491094006
|
کردستان
|
30096
|
سنندج، ابتدای بلوار شبلی، جنب مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی، پلاک 67
|
7_33249045
|
کرمانشاه
|
30100
|
کرمانشاه، خیابان بنت الهدی، مقابل بنیاد شهید، پلاک 234
|
52_38214349
|
مرکزی
|
30082
|
اراک، میدان سرداران طبقه فوقانی تالار بورس
|
91_32237790
|
مرکزی
|
30148
|
ساوه، بلوار آیت الله طالقانی، بلوار رسالت نرسیده به میدان هنر، پلاک 59
|
68_42221666
|
هرمزگان
|
30143
|
کیش، میدان سنائی ساختمان بیست، طبقه اول، واحد 117
|
07693112326
|
هرمزگان
|
30104
|
بندرعباس، بلوار امام خمینی، نرسیده به میدان شهدا، طبقه فوقانی بانک ملت شعبه آزادی
|
07632212707
|
هرمزگان
|
30076
|
بندرعباس، گلشهر جنوبی، خیابان رسالت جنوبی، کوچه عدالت 1
|
7_0763361710
|
همدان
|
30156
|
همدان، میدان جهاد، کوچه رهنمون، پلاک 11
|
08138270953
|
همدان
|
30090
|
همدان، میدان بیمه 30 متری عمار، پلاک 30
|
4_08138214350
|
لرستان
|
30138
|
خرم آباد، بلوار ولیعصر، روبروی امور آب، پلاک 110
|
26_33244123
|
کهگیلویه و بویراحمد
|
30119
|
یاسوج، بلوار ابوذر، روبروی ابوذر 4
|
6_33220935
|
قزوین
|
30070
|
قزوین، خیابان فلسطین، نبش بلوار شمالی
|
2_33360680
|
یزد
|
30075
|
یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی روبروی خیابان عدالت
|
3_03538272151
|
ایلام
|
30122
|
ایلام، بلوار شهید بهشتی، جنب اداره کل پست
|
62_08432245760
|
قم
|
30101
|
قم، میدان امام خمینی، بلوار کارگر، نبش کوی نهم، پلاک 110
|
21_02536706817
|
چهارمحال و بختیاری
|
30085
|
شهرکرد، خیابان ورزش، نبش کوچه 7 پلاک 1
|
5_33342610
|
سیستان و بلوچستان
|
30109
|
زاهدان، خیابان معلم، بین معلم 8 و 6، پلاک 112
|
05433419755
داشتن لیست شعب بیمه پاسارگاد به شما کمک میکند تا به راحتی نزدیکترین دفتر بیمه پاسارگاد یا شعب بیمه پاسارگاد در تهران و دیگر شهرها را پیدا کنید و امور خود را سریعتر انجام دهید.
مشتریان با مراجعه به دفاتر بیمه پاسارگاد و شعب بیمه پاسارگاد در تهران و دیگر شهرها میتوانند از خدمات زیر بهرهمند شوند:
● ثبت و صدور بیمه بدنه
● خرید و پیگیری بیمه شخص ثالث پاسارگاد (اطلاعات بیشتر در مورد بیمه شخص ثالث پاسارگاد)
● دریافت مشاوره تخصصی درباره بیمههای عمر و سرمایهگذاری
● پیگیری آسان و سریع امور بیمهای
● ارائه خدمات حرفهای و پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان
برای بسیاری از مشتریان، دسترسی سریع و آسان به دفاتر بیمه پاسارگاد اهمیت ویژهای دارد. اگر نیاز به مراجعه حضوری، پیگیری خسارت یا مشاوره بیمهای دارید، چند نکته میتواند به شما کمک کند:
● استفاده از وبسایت رسمی بیمه پاسارگاد: با ورود به بخش «شعب و نمایندگیها» میتوانید نزدیکترین دفتر به محل سکونت خود را پیدا کنید.
● تماس تلفنی قبل از مراجعه: پیش از رفتن به شعبه، با شماره تلفن مربوطه تماس بگیرید تا از ساعات کاری و خدمات ارائه شده مطمئن شوید.
● شناسایی نوع خدمات مورد نیاز: برخی دفاتر خدمات بیمه پاسارگاد خدمات خاصی مانند بیمه بدنه یا بیمه شخص ثالث را سریعتر ارائه میکنند.
● مکانیابی روی نقشه: استفاده از اپلیکیشنهای نقشه و GPS باعث میشود زمان رسیدن به شعبه کاهش پیدا کند و تجربه بهتری از خدمات داشته باشید.
مشتریان با مراجعه به دفاتر بیمه پاسارگاد و شعب بیمه پاسارگاد در تهران و دیگر شهرها میتوانند به سادهترین شکل از خدمات بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث بهرهمند شوند و امور بیمهای خود را سریع و مطمئن انجام دهند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید