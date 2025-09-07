En
هشدار صاحب‌نظران: خروج از NPT به ضرر کشور است

یک نماینده مجلس از تهیه طرح سه فوریتی خروج ایران از معاهده پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.‌پی.‌تی) و پروتکل الحاقی آن خبر داد. صاحبنظران معتقدند این طرح نیز مانند دو مصوبه قبلی مجلس موجب قفل شدن دیپلماسی می‌شود و به زیان کشور است.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۲۲
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ با اینکه صاحبنظران بر حل مشکلات با غرب از طریق دیپلماسی تأکید می‌کنند و اقدامات قهرآمیز را مضر می‌دانند، یک نماینده مجلس از تهیه طرح سه فوریتی خروج ایران از معاهده پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.‌پی.‌تی) و پروتکل الحاقی آن خبر داد.

در ماده واحده این طرح دولت جمهوری اسلامی ایران موظف می‌شود «به‌ منظور اقدام متقابل در برابر نقض تعهدات طرف‌های آمریکایی و اروپایی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باتوجه‌ به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بلافاصله ضمن خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.‌پی.‌تی) اجرای تمامی الزامات ذیل این پیمان را ملغی و انجام هرگونه مذاکره با آمریکا و سه کشور اروپایی ناقض برجام را قطع و کلیه همکاری‌های نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خاتمه دهد».

صاحبنظران معتقدند این طرح نیز مانند دو مصوبه قبلی مجلس موجب قفل شدن دیپلماسی می‌شود و به زیان کشور است.

 

ان پی تی خروج از NPT ایران دیپلماسی مکانیسم ماشه خبر فوری روزنامه جمهوری اسلامی
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده
‌نمی‌توانید خانه بسازید استعفا دهید/ اول پست می گیرند بعد می پرسند چه کار کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
2
پاسخ
مگر کار مجلس روان شدن فرآیند های اجرایی کشور نیست پس چرا قوانین مجلس اکثریت موجب زیان کشور می شود و هزینه گزافی به کشور و ملت تحمیل می کند لطفا با تصویب شورای عالی امنیت ملی کلیه قواننین اینچنینی که نیاز به مصلحت اندیشی دارد از حیطه وظایف و اختیارات مجلس خارج بشه تا تبعات کمتری داشته باشه برای کشور و ملت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
1
0
پاسخ
صاحب نظران یا اصلاح طلبان ؟؟؟
