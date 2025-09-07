به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ با اینکه صاحبنظران بر حل مشکلات با غرب از طریق دیپلماسی تأکید میکنند و اقدامات قهرآمیز را مضر میدانند، یک نماینده مجلس از تهیه طرح سه فوریتی خروج ایران از معاهده پیمان بینالمللی منع گسترش سلاحهای هستهای (ان.پی.تی) و پروتکل الحاقی آن خبر داد.
در ماده واحده این طرح دولت جمهوری اسلامی ایران موظف میشود «به منظور اقدام متقابل در برابر نقض تعهدات طرفهای آمریکایی و اروپایی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باتوجه به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بلافاصله ضمن خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (ان.پی.تی) اجرای تمامی الزامات ذیل این پیمان را ملغی و انجام هرگونه مذاکره با آمریکا و سه کشور اروپایی ناقض برجام را قطع و کلیه همکاریهای نظارتی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را خاتمه دهد».
صاحبنظران معتقدند این طرح نیز مانند دو مصوبه قبلی مجلس موجب قفل شدن دیپلماسی میشود و به زیان کشور است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید