به گزارش تابناک به نقل از ایران؛ سازمان تأمین اجتماعی از آبان ۱۴۰۳ اجرای این طرح را آغاز کرده و تاکنون بیش از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته مشمول آن شدهاند.
بر اساس قانون، متناسبسازی در سه سال اجرا میشود و باید تا پایان سال سوم، ۹۰ درصد افت ضریب مستمری نسبت به حداقل دستمزد جبران گردد. این افزایش در سال اول و دوم به ترتیب ۴۰ و ۳۰ درصد است.
در سال جاری، اجرای متناسبسازی برای تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. این فرآیند مبلغی ثابت برای همه نیست و با توجه به مستمری هر فرد و بر اساس اصول محاسبات بیمهای تعیین و پرداخت میشود.
