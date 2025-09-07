سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید دوباره مهلت انتخاب رشته و اعلام رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۴ و همچنین تمدید مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته و اعلام اصلاحات دفترچه راهنمای پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی خبر داد.

به گزارش تابناک به خبرگزاری صدا و سیما، در اطلاعیه این سازمان آمده؛ پیرو انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته برای رشته‌های با آزمون و همچنین دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ در تاریخ نهم شهریور، ضمن اعلام اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید، به‌ویژه تغییرات اِعمالیِ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌محل‌های پزشکی و دندانپزشکی، مربوط به دفترچه‌های راهنمای فوق، به اطلاع متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ می‌رساند، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۵ شهریور) برای انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند و یا مایل به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود هستند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز سه‎‌شنبه به تاریخ ۱۸ شهریور برای انتخاب رشته و یا ویرایش آن اقدام کنند؛ لذا متقاضیان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنمای مذکور و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و برای ثبت کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

همچنین آن دسته از متقاضیانی که قبلاً برای انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند نیز می‌توانند در صورت تمایل تا پایان روز سه‌شنبه، برای مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ می‌توانند با توجه به اصلاحات مندرج در همین اطلاعیه برای دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، تا پایان روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور برای ثبت‌نام و انتخاب رشته و یا مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.