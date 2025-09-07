En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تمدید و اعلام رشته‌ محل‌های جدید کنکور ۱۴۰۴

سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید دوباره مهلت انتخاب رشته و اعلام رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۴ و همچنین تمدید مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته و اعلام اصلاحات دفترچه راهنمای پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۱۷
| |
225 بازدید
تمدید و اعلام رشته‌ محل‌های جدید کنکور ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به خبرگزاری صدا و سیما، در اطلاعیه این سازمان آمده؛ پیرو انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته برای رشته‌های با آزمون و همچنین دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ در تاریخ نهم شهریور، ضمن اعلام اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید، به‌ویژه تغییرات اِعمالیِ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌محل‌های پزشکی و دندانپزشکی، مربوط به دفترچه‌های راهنمای فوق، به اطلاع متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ می‌رساند، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۵ شهریور) برای انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند و یا مایل به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود هستند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز سه‎‌شنبه به تاریخ ۱۸ شهریور برای انتخاب رشته و یا ویرایش آن اقدام کنند؛ لذا متقاضیان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنمای مذکور و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و برای ثبت کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

همچنین آن دسته از متقاضیانی که قبلاً برای انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند نیز می‌توانند در صورت تمایل تا پایان روز سه‌شنبه، برای مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ می‌توانند با توجه به اصلاحات مندرج در همین اطلاعیه برای دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، تا پایان روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور برای ثبت‌نام و انتخاب رشته و یا مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کنکور ۱۴۰۴ انتخاب رشته سازمان سنجش
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!
اجرای سهمیه کنکور برای داوطلبان مناطق بلاخیز
تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ تا ۱۷ شهریور
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۳۹ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۹ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۵۱ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۵ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۹ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۰ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۸ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ZDV
tabnak.ir/005ZDV