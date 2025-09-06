En
ریزش وحشتناک پل در کربلا + عکس

رسانه های عراق از فرو ریختن یک پل در ورودی کربلای معلا خبر دادند که بر اثر آن تاکنون پنج نفر مصدوم شده اند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از پایگاه خبری الجبال عراق، اداره بهداشت کربلا اعلام کرد که پنج نفر در اثر فرو ریختن یک پل در حال ساخت در ورودی استان کربلا، زخمی شدند.

«سلیم کاظم» مدیر رسانه‌ای اداره بهداشت کربلا به خبرگزاری «الجبال» گفت: پنج نفر را که در اثر فرو ریختن پل در حال ساخت در ورودی استان زخمی شده بودند، پذیرش کردیم. آنها اکنون در اورژانس بیمارستان الحسین هستند تا تحت درمان لازم قرار گیرند.

وی اظهارداشت که مصدومانی که به بیمارستان الحسین رسیده‌اند، همگی دارای جراحات جزئی هستند و تاکنون هیچ مصدوم دیگری را از این حادثه پذیرش نکرده‌ایم.

مدیر رسانه‌ای اداره بهداشت کربلا افزود: ۲ نفر از پنج مصدوم تبعه افغانستان، ۲ نفر تبعه سوریه و یک نفر عراقی است.

سایر رسانه های عراقی نیز اشاره کردند که این نگرانی وجود دارد که قربانیانی دیگری زیر آوار باشند، زیرا گزارش‌ها حاکی از آن است که چند خودرو در زیر آوار وجود دارد.

در این پیوند، خبرگزاری رسمی عراق ( واع ) به نقل از « نصیف جاسم الخطابی»‌ استاندار کربلا کرد که ۲ خودرو به دهانه پل الحسینیه سقوط کرده‌اند و یکی از آنها به بیرون کشیده شد و نجات یافت. 

خبرگزاری عراق افزود: تحت نظارت و پیگیری مستقیم استاندار کربلا، تلاش‌های میدانی برای نجات خودروی دوم که در حین کار ریختن بُتن در پروژه ساخت پل واقع در تقاطع منطقه الحسینیه در خیابان بغداد در زیر دهانه پل گرفتار شدند، ادامه دارد.

 

عراق کربلا حادثه ریزش پل مصدومیت خبر فوری
