ترفند تراکتور برای استفاده از خرید جدیدش

باشگاه تراکتور برای استفاده از دروازه‌بان جدید خود راهکار قانونی دارد.
|
به گزارش تابناک به نقل از فارس، باشگاه تراکتور با حضور آلوز سهمیه ۸ بازیکن خارجی خود را در این فصل لیگ برتر استفاده کرده و دیگر نمی‌تواند بازیکن خارجی جدیدی به خدمت بگیرد.

از سویی دیگر باتوجه‌به اتمام فصل نقل‌وانتقالات تابستانی باشگاه‌ها فقط مجاز به جذب سهمیه آزاد فیفا هستند.

مدیران باشگاه تراکتور برای حل این مسئله یک ترفند خاص به کار گرفته‌اند. باتوجه‌به شکایت تراکتور از آلوز مبنی بر فسخ یک‌طرفه به فیفا، احتمال دارد فدراسیون بین‌المللی فوتبال رأی بدهد که تراکتور می‌تواند آلوز را از فهرست خود خارج کند.

به‌این‌ترتیب تراکتور می‌تواند بازیکن خارجی جدیدی را جذب کند که این بازیکن در واقع جانشین آلوز نیست، بلکه سهمیه فیفاست. 

فهرست تراکتور ۱۹ بازیکن در فهرست خود دارد که یک جای خالی دارد و این دروازه‌بان خارجی در واقع بازیکن بیستم تراکتور خواهد بود.

اگر کارهای اداری این انتقال و اعلام رأی فیفا در این هفته انجام شود، تراکتور شاید بتواند در هفته سوم هم مجوز استفاده از دروازه‌بان خارجی خود را دریافت کند.

برخی منابع از توافق باشگاه تراکتور با مارکو یوهانسون دروازه‌بان سوئدی خبر داده‌اند. دروازه‌بانی که سابقه بازی در مالمو و هامبورگ را دارد.

تراکتور در هفته سوم لیگ برتر جمعه ۲۱ شهریور میزبان آلومینیوم اراک است.

تراکتور بازیکن خارجی خرید بازیکن ریکاردو آلوز سپاهان خبر فوری
بیانیه مهم سپاهان درباره خرید ریکاردو آلوز
نظر نهایی تراکتور درباره پرونده ریکاردو آلوز
مصالحه سپاهان و تراکتور در پرونده آلوز؟
راه فرار سپاهان از شکایت تراکتور
