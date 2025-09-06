به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، تمرین تیم ملی فوتبال ایران دو روز قبل از بازی فینال در زمین تمرینی در جوار استادیوم المپیک تاشکند از ساعت ۱۷:۱۵ آغاز شد.
*امیر قلعهنویی و مهدی محمد نبی زودتر از کادرفنی و بازیکنان تیم ملی به محل تمرین رسیدند.
*امیر قلعهنویی قبل از شروع تمرین، خبرنگاران را به جمع بازیکنان و کادرفنی تیمش فرا خواند و از زحمات رسانهها تشکر کرد.
*تمرین تیم ملی در ۲۵ دقیقه اول با حداقل نور برگزار شد که تحت کارشکنی ازبکها بود و در ادامه پروژکتورها روشن شد.
*بازیکنان تیم ملی پس از گرم کردن به سه دسته تقسیم شدند و تمرین حفظ توپ را دنبال کردند.
*دروازهبان های تیم ملی زیر نظر آلین دینکا به تمرین پرداختند.
*کری خوانی شدیدی میان بازیکنان تیم ملی در هنگام تمرین حفظ توپ وجود داشت.
*علیرضا جهانبخش چون به لحاظ بدنی از سایر ملیپوشان عقب است، با تصمیم کادرفنی به صورت انفرادی دقایقی را به دویدن اختصاصی پرداخت.
*تمرین تیم ملی ۷۰ دقیقه طول کشید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید