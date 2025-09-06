تمرین تیم ملی در ۲۵ دقیقه اول با حداقل نور برگزار شد که تحت کارشکنی ازبک‌ها بود و در ادامه پروژکتورها روشن شد.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، تمرین تیم ملی فوتبال ایران دو روز قبل از بازی فینال در زمین تمرینی در جوار استادیوم المپیک تاشکند از ساعت ۱۷:۱۵ آغاز شد.

*امیر قلعه‌نویی و مهدی محمد نبی زودتر از کادرفنی و بازیکنان تیم ملی به محل تمرین رسیدند.

*امیر قلعه‌نویی قبل از شروع تمرین، خبرنگاران را به جمع بازیکنان و کادرفنی تیمش فرا خواند و از زحمات رسانه‌ها تشکر کرد.

*بازیکنان تیم ملی پس از گرم کردن به سه دسته تقسیم شدند و تمرین حفظ توپ را دنبال کردند.

*دروازه‌بان های تیم ملی زیر نظر آلین دینکا به تمرین پرداختند.

*کری خوانی شدیدی میان بازیکنان تیم ملی در هنگام تمرین حفظ توپ وجود داشت.

*علیرضا جهانبخش چون به لحاظ بدنی از سایر ملی‌پوشان عقب است، با تصمیم کادرفنی به صورت انفرادی دقایقی را به دویدن اختصاصی پرداخت.

*تمرین تیم ملی ۷۰ دقیقه طول کشید.