پیگیری ویژه پزشکیان درباره فیلترینگ

به گزارش تابناک به نقل از جماران، محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در گفتوگویی اظهار داشت: وزارت ارتباطات در حال انجام فعالیتهایی است. من با بدنه کارشناسانه این وزارتخانه ارتباطی دیرینه دارم و گهگاه جلساتی برگزار میکنیم. همچنین گزارشهای رسانهها را پیگیری میکنم. برنامههایی در دست اجرا دارند که البته اشکالاتی نیز به آنها وارد است. در حوزه فیلترینگ، آقای رئیسجمهور به شدت پیگیر وضعیت هستند.
وی گفت: در برنامه توسعه این وزارتخانه، همان مشکلات موجود در دولتها نیز به وضوح مشاهده میشود. به عنوان مثال، برنامههای توسعهای باید بهگونهای شفاف و مدون ارائه شوند تا مشخص باشد که در طول سه سال آینده، چه اقداماتی قرار است انجام شود. به عنوان نمونه، در دولت آقای روحانی اعلام شد که روستاها به پهنای باند متصل خواهند شد، و دولت آقای رئیسی نیز برنامههایی برای توسعه فیبر نوری ارائه داد. اما در این دولت، لازم است که برنامه روشنی به مردم داده شود.
او ادامه داد: در حوزه هوش مصنوعی، وزیر فعلی فردی آشنا به این موضوع است. اگر در زمینه الکترونیک کارهای بیشتری انجام دهند و خدمات خود را به مردم ارائه دهند، قابل ارزیابی خواهد بود. همچنین، ضروری است که مردم نیز در این فرآیند مشارکت کنند و شاخصها بهصورت شفاف مشخص شوند. یکی از ایرادات، عدم ارتباط مناسب با مردم است که هرچند ارتباطهایی وجود دارد، اما ایدههای کانونی و مباحثههای عمومی کمتر دیده میشود.
آذری جهرمی گفت: در زمان ما، برنامه رشد کسبوکار دیجیتال و توسعه روستایی با مردم مطرح میشد و آنها میدانستند که وزیر به پروژهها پیگیر است. یک برنامه کانونی باید تعیین و پس از یک سال قابل رصد باشد تا مردم و مسئولین بتوانند پیشرفتها را ببینند. باز کردن پنجرهای برای گفتگو با مردم، مهمترین نکتهای است که باید مد نظر قرار گیرد.
در خصوص فیلترینگ بخش عمدهای از گرهها بهتدریج در حال کاهش است
او تاکید کرد: در خصوص فیلترینگ و رفع موانع، که در دولت سیزدهم به وجود آمد، تا آنجا که اطلاعات داریم، بخش عمدهای از گرهها بهتدریج در حال کاهش است. اگرچه این روند کند است، نیاز به همراهی بیشتر رئیسجمهور در سطوح بالادستی احساس میشود. رئیسجمهور و حتی معاون ارتباطات اعلام کردهاند که باید اتفاقات مثبتی در این زمینه بیفتد، اما نتایج نباید متوقف بر رفع فیلترها باشد.
پارامترهای مربوط به فیلترسازی باید شفافسازی شود
وی اظهار داشت: پارامترهای مربوط به فیلترسازی باید شفافسازی شود، زیرا این یکی از وعدههای رئیسجمهور بود و باید بیچون و چرا محقق گردد. وزارتخانه باید به برنامه توسعهای خود ادامه دهد، پنجرهای برای ارتباط مناسب با مردم ایجاد کند؛ و در عین حال، کیفیت شبکهها نباید تحت تأثیر فیلترینگ قرار گیرد، بلکه قطع برق و ناترازی شبکه نیز از عوامل تأثیرگذار هستند. این مسئله نیاز به سیاستگذاری دارد که دولت موظف به تأمین منابع مالی لازم برای رفع این مشکلات باشد.
آذری جهرمی گفت: اگر بخواهند تمام سایتها به برق متصل باشند، نیاز به ۲ همت دارد. در زمینه استقلال بخش ICT کشور از برق به منظور جلوگیری از تأثیرپذیری ناشی از قطع برق، دو ساعت قطع برق عدد بالایی نیست. بنابراین، باید بسیج شوند و بهطور فوری پای کار بیایند تا این مسأله را حل کنند. بهعنوان مثال، اگر در محلهای برق قطع شود، ممکن است یک سایت بالا نیاید و ترافیک به سایتی دیگر که برق دارد، منتقل شود. در اینجا تصور میشود که مشکل ناشی از فیلترینگ است، در حالی که واقعیت این است که این مسئله دامنگیر شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید