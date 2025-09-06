واکنش فدراسیون به تمسخر بازیکنان تیم ملی در سیما

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ پس از دیدار تیم ملی فوتبال ایران و تاجیکستان در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ که با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید، برخی از مجریان صدا و سیما در یکی از برنامه‌های تلویزیونی به حالت تمسخر از بازیکنان تیم ملی یاد کردند.

در همین حال امیرمهدی علوی سخنگو و مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: همه می‌دانیم نقد، حق طبیعی انسان است، اما خدایی نکرده وقتی موضوعیت به تمسخر پیدا کند بیش از آنکه مفید باشد به تخریب دامن می‌زند. غرور ملی هم چیزی نیست که بتوان آن را دستمایه شوخی قرار داد.

وی افزود: تیمی که حتی در بازی‌های نه‌چندان خوبش هم متعلق به میلیون‌ها هوادار است و کسانی که با دل و جان پای تیم ملی ایستاده‌اند، همیشه به نگاه و حمایت این هواداران و تلویزیون به‌عنوان یار دوازدهم نیاز دارد. اما هنگام اظهار نظر غیرتخصصی، به نظر می‌رسد که نقض غرض شده و کمکی به تیم صورت نمی‌گیرد.

علوی ادامه داد: وقتی سرمربی تیم ملی رسماً اعلام می‌کند که از عملکرد تیمش در دیدار با تاجیکستان رضایت نداشته و بازیکنان نیز از مردم عذرخواهی می‌کنند، بیان واژه‌های غریب اساساً چه سودی می‌تواند داشته باشد؟

سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان تأکید کرد: از همین امروز، دویست و هفتاد و نه روز تا جام جهانی و آوردگاه مهم فوتبال کشورمان باقی مانده است و امیدواریم همه نگاه‌ها به حمایت و نقد سازنده معطوف باشد.