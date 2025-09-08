وام میلیاردی بانک مسکن برای پولدارها/ اقساطی که بیش از اجاره یک خانه است!

وام جدید بانک مسکن با اقساط سنگین، عملاً از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج است و به گونه‌ای طراحی شده که تنها دهک‌های پردرآمد توان استفاده از آن را دارند؛ طرحی که بیش از آنکه حمایتی باشد، فضای تبلیغاتی برای بانک دارد.

وام‌های بانک مسکن در سال‌های اخیر به شکلی طراحی شده‌اند که اقساط آن‌ها از توان بخش بزرگی از جامعه خارج است. طرح‌هایی که بیشتر شبیه ابزار تبلیغاتی‌اند تا حمایتی واقعی از خانه‌به‌دوشان و کسب‌وکارهای درگیر رکود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بانک مسکن اخیراً از پرداخت تسهیلات ۲ میلیارد تومانی خبر داده است. وامی که در ظاهر جذاب به نظر می‌رسد، اما وقتی پای اقساط آن به میان می‌آید، بسیاری از متقاضیان عطای آن را به لقایش می‌بخشند.

طبق اعلام بانک مسکن، بازپرداخت این وام در قالب ۶۰ قسط ماهانه ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و با نرخ ۹ درصد در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب، دریافت‌کننده در پایان دوره باید در مجموع ۲ میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان به بانک بازگرداند.

این بانک تاکید کرده است که این طرح برای حمایت از مشتریان حقوقی طراحی شده، اما پرسش اساسی اینجاست که در شرایط رکود اقتصادی و تورمی، کدام بنگاه یا فعال اقتصادی (با توجه هزینه هایی که روز به روز بیشتر می شود) توان پرداخت ماهانه بیش از ۴۱ میلیون تومان قسط دارد؟ روشن است که چنین وامی تنها برای دهک‌های بالای جامعه و گروه‌های با درآمدهای بالا طراحی شده و قابل استفاده است و عملاً هیچ نسبتی با عموم جامعه ندارد.

وام خرید مسکن با اقساط ۲۳ میلیون تومانی!

این نخستین بار هم نیست که تسهیلات بانک مسکن مورد انتقاد قرار می‌گیرد. پیش‌تر، وام خرید و ساخت مسکن یک میلیارد تومانی برای زوجین تهرانی به همراه وام جعاله ۲۸۰ میلیونی به گونه‌ای طراحی شده بود که اقساط ۱۲ ساله آن به بیش از ۲۳ میلیون تومان در ماه می‌رسید؛ رقمی که برای بیشتر خانواده‌هایی که امیدشان به وام مسکن برای خرید خانه بود، دست‌نیافتنی است. در نهایت نیز بازپرداخت این وام به سودی بیش از ۲ میلیارد تومان منجر می‌شود؛ یعنی تقریباً دو برابر اصل وام.

بیشتر بخوانید:

اکنون هم بانک مسکن با وام ۲ میلیاردی جدید وارد میدان شده است؛ وامی با اقساطی نزدیک به ۴۲ میلیون تومان در ماه (تقریبا معادل اجاره و رهن یک خانه در شهر تهران) که نه تنها برای خانه‌به‌دوشان، بلکه برای بخش مهمی از فعالان اقتصادی و کسب و کارهای متوسط هم دست‌نیافتنی است. بنابراین، این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که مدیران بانک مسکن در کدام فضای اقتصادی تصور می‌کنند چنین طرح‌هایی می‌تواند گره‌ای از مشکلات مردم باز کند؟

آقای مدیرعامل؛ برای وصول مطالبات همت کنید!

نکته قابل تأمل آن است که بانک مسکن به جای طراحی وام‌های سنگین برای گروهی خاص، می‌تواند تمرکز خود را بر وصول مطالبات معوق بگذارد. به گونه ای طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، این بانک تا پایان خرداد امسال نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول دارد؛ بدهی‌هایی که بیش از ۱۸ ماه بازپرداخت نشده و همچنان بلاتکلیف و نیازمند پیگیری بانک مسکن است!

بنابراین، در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد تسهیلات بانک مسکن بیش از آنکه ابزار حمایت از کسب‌وکارها و مردم باشد، ابزاری تبلیغاتی و نمایشی است که در نهایت تنها برای دهک‌های خاص طراحی و اجرا می‌شود.