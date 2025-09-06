انتقاد تند وزارت صمت از قطع برق صنایع

معاون‌ صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌با انتقاد از سیاست‌های وزارت نیرو در قطع برق صنایع گفت: ‌با برادرنمان در وزارت نیرو به شدت‌ اختلاف نظر داریم و کلا اعتماد‌مان را نسبت به ‌سیاست‌های این ‌وزارتخا‌نه از دست داده‌ایم و حرف آنها را قبول نداریم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ابراهیم شیخ، در شصت و نهمین جلسه گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت در استان ایلام با انتقاد از سیاست‌های وزارت نیرو در قطع برق صنایع اظهار داشت: ‌با برادرنمان در وزارت نیرو به شدت‌ اختلاف نظر داریم و کلا اعتماد‌مان را نسبت به ‌سیاست‌های این ‌وزارتخا‌نه از دست داده‌ایم و حرف آنها را قبول نداریم.

معاون‌ صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌با بیان اینکه وزارت نیرو باید برق پایدار را برای صنایع تامین کند، افزود: متاسفانه تاکنون برق پایدار صنایع تامین نشده و هر سال بر مشکلاتمان افزوده شده ‌و ‌هیچ‌گونه تضمینی هم برای تامین برق پایدار به ما‌ نداده‌اند.

وی با انتقاد از قیمت‌گذاری برق صنایع تصریح کرد: هرگونه قیمت‌گذاری برق باید مبتنی بر تضمین باشد، اما متاسفانه در شش سال گذشته هزینه برق صنعتگران ۶ برابر شده و علیرغم همه این هزینه‌ها، ناترازی برق هم کاهش پیدا نکرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به سیاست ایجاد نیروگاه خورشیدی در صنایع اشاره کرد و ادامه داد: با وجود اینکه صنایع برای تامین برق خودشان نسبت به ایجاد نیروگاه خورزشیدی اقدام کردند، اما این پروژه ایرادات فراوانی دارد چرا که امکان انتقال برق وجود ندارد و یا اگر این امکان فراهم شود هیچ تضمینی برای عدم قطعی برق صنایع نیست.

وی با بیان اینکه قطعی برق در صنایع برنامه صنعتگران را به هم ریخته است، اضافه کرد: متاسفانه وقتی فشاری به شبکه برق وارد می‌شود، برق صنایع سریعا قطع می‌شود در صورتی که برادران وزارت نیرو می‌توانند جا‌هایی دیگر را هم برای قطعی برق مدنظر داشته باشند.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه با این قطعی‌های برق، وزارت نیرو نباید انتظار دریافت پول از صنعتگران را داشته باشد، گفت: نباید وزارت نیرو قیمت برق صنعت را افزایش دهد.