به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: عوامل گشت کلانتری ۱۷۸ شمس آباد حین گشتزنی در محدوده محور مواصلاتی اتوبان غدیر متوجه اشارههای دو خانم با دهانی بسته سوار بر خودرو تیبا شدند. وی با بیان اینکه راننده و سرنشین جلوی خودرو مرد بودند، گفت: سریعا دستور توقف خودرو صادر شد، اما سارقان بدون توجه به ایست پلیس متواری شدند. مافی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، خودرو متوقف و سارقان قبل از متواری شدن، دستگیر و پس از بررسی مشخص شد سارقان در پوشش مسافرکش در محدوده میدان ۷۲ تن قم خانمها را سوار کرده و با تغییر مسیر دست و پای آنان را بسته و اموال آنان را سرقت و خودشان را در جاده رها میکردند. فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان تصریح کرد: با دستور قضایی تصاویر متهمان جهت شناسایی مالباختگان منتشر میشود تا جهت شکایت به پلیس آگاهی شهرستان ری مراجعه کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید