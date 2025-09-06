معافیت ۱۰۲ خدمت بانکی از مالیات ارزش افزوده

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سیوهفتمین جلسه فوقالعاده هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ با موضوع بررسی و اعلام نظر درباره مصادیق عملیات و خدمات بانکی معاف از مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد.
این تصمیم بر اساس جزء «5» بند «ر» تبصره 6 قانون بودجه سال 1404 اتخاذ شده است. طبق این جزء قانونی، «از ابتدای سال 1404، عملیات بانکی و خدمات بانکی مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشند.»
بانک مرکزی فهرست این خدمات معاف را در شش دسته اصلی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است:
عملیات افتتاح و مدیریت حسابها:
شامل افتتاح انواع حساب قرضالحسنه، جاری، سپرده سرمایهگذاری مدتدار، تغییر مشخصات، مسدود و بستن حساب، صدور انواع گواهی حساب، اعلام موجودی و شبا، صدور کارت نقدی/هدیه و افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی (حضوری و الکترونیکی).
انتقال و جابهجایی وجوه:
شامل انتقال وجه کارت به کارت، بین حسابهای یک بانک یا بینبانکی، انتقال شبا، حساب و کارت بینالمللی، وصول وجه بین بانکها، دریافت و پرداخت نقدی (حضوری و الکترونیکی).
صدور و مدیریت چک و اسناد بانکی:
شامل صدور دسته چک، چکهای صیادی، چکهای تضمینشده، تایید شده، رمزدار و معرفینامه بانکی.
خدمات اعتباری و تسهیلاتی:
شامل بررسی صلاحیت و اعتبارسنجی متقاضیان، تطبیق مدارک، آزادسازی وثایق، تمدید اوراق و اسناد.
ضمانتنامهها:
شامل ضمانتنامه بانکی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی، ضمانتنامه در مقابل سپرده نقدی (۱۰ یا ۱۰۰ درصد)، ضمانتنامه در برابر اوراق بهادار، طلا، سپرده ریالی یا ارزی و سپرده صندوقهای قرضالحسنه، ضمانتنامه آزادسازی کالا، ترخیص خودرو، شرکت در مناقصه و مزایده، پیشپرداخت، حسن اجرای تعهدات، کسور وجهالضمان و پیماننامهها.
سایر خدمات:
شامل ابطال ضمانتنامه، تمدید یا تعدیل مبالغ، صدور الحاقیه، وصول مطالبات، پردازش درخواستها از طریق ابزارهای الکترونیکی، انجام عملیات از طریق همراهبانک، اینترنتبانک و خودپرداز.
بانک مرکزی تأکید کرده که ارائه این خدمات از ابتدای سال جاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود و بانکها موظف به رعایت این حکم در کلیه شعب و درگاههای الکترونیکی هستند.
