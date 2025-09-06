به گزارش تابناک، مونیر الحدادی تست‌های پزشکی خود را در شهر مادرید اسپانیا پشت سر گذاشت و مدارک مربوط به آن را برای مسئولان استقلال ارسال کرد.

از آنجایی که تست پزشکی لازمه عقد قرارداد است و این مدارک باید به تأییدیه مرکز پزشکی ایران برسد، استقلالی‌ها مدارک پزشکی این مهاجم مراکشی را در اختیار ایفمارک قرار دادند. ایفمارک مدارک پزشکی الحدادی را تأیید کرده تا این مهاجم ۳۰ ساله مشکلی از این بابت برای حضور در استقلال نداشته باشد.

با توجه به این موضوع مراحل پایانی عقد قرارداد الحدادی در حال انجام است و در صورتی که مشکل خاصی پیش نیاید او به زودی به ایران خواهد آمد.

الحدادی سابقه بازی در بارسلونا، والنسیا، آلاوس و لاس‌پالماس اسپانیا را دارد و فصل گذشته در تیم لگانس اسپانیا حضور داشت. او 11 بازی برای تیم ملی مراکش انجام داده است.